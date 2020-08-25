7. Sınıf Türkçe İki Nokta Ve Üç Nokta konu anlatımı

İki nokta ve üç nokta işaretlerinin kullanım alanları da birbirinden farklıdır. Kullanım yerleri cümle sonu ya da cümle içerisinde olabilir. Metin bütününde anlam bozulmaması için iki nokta ve üç noktanın kullanım şekilleri doğru öğrenilmelidir.

Nokta

Cümlenin bittiğini belirtmek için cümle sonuna kullanılan noktanın iki nokta ve üç nokta gibi şekilleri de mevcuttur. Öncelikle noktanın kullanım yerleri hakkında kısaca bilgi edinmekte fayda vardır.

Tamamlanan cümlenin sonuna nokta konur.

Bugün erken uyandım.

Kısaltma yapılacak kelimelerin sonuna nokta konur.

Prof. (Profesör)

Dr. (Doktor)

Sayı ve rakamlardan sonra sıra bildirmek amacıyla nokta konur.

(beşinci) YY (yirmi birinci yüzyıl)

Saat ve dakika yazarken sayıları ayırmak için nokta konur.

Atatürk saat 09.05’te gözlerini dünyaya kapadı.

Tarih yazılışlarında sayıları ayırmak için nokta konur.

15.08.1955

Eğer ardı ardına sıralanan rakam veya sayılar varsa sonuncusundan sonra nokta konur.

8, 9 ve 11. maddeler

İki Nokta İşaretinin Kullanım Şekilleri ve Örnekleri

Bir cümleden sonra örnek verilmek isteniyorsa o cümlenin sonuna iki nokta işareti konur.

En sevdiğim renkler: beyaz, siyah, lacivert…

Bir cümlenin ardından o konu ile ilgili açıklama yapılacaksa cümlenin sonuna iki nokta işareti konur.

İnsan sağlığına zararlı bazı maddeler vardır: alkol, sigara…

Edebi metinlerdeki diyaloglarda, konuşmakta olan kişinin isminden sonra iki nokta işareti konur.

Ali: Yarın okula gidecek misin?

Ayşe: Evet, yarın çok önemli bir sınavım var.

Ali: Tamam, ben seni okula bırakırım.

Metin içerisinde bir konu ile ilgili aktarma yapılacaksa, aktarılacak söz ya da metinden önce iki nokta işareti konur.

Gürkan dedi ki: “Bu yaz tatilinde İngilizce çalışacağım.”

İnternet sitelerin adreslerinin başında “http : //internetsitesi.xxx” şeklinde kullanılır.

Matematik dersinde bölme işareti olarak iki nokta kullanılır.

50:5=10

10:2=5

Üç Nokta İşaretinin Kullanım Şekilleri ve Örnekleri

Bir cümle tamamlanmamış, eksik bırakılmış ise o cümlenin sonuna üç nokta işareti konur.

Ah o İstanbul manzarası…

Açıklanmak istenmeyen sözcüklerin ya da kısımların yerine üç nokta işareti konur.

Yaptığı iş çok b…tan.

Telefonun şifresini yalnızca G… öğrenebilir.

Eğer bir alıntı yapılacaksa ve alıntı yapılacak metnin aslından sadece belli kısımlar alınacaksa, alıntı yapılmayan yerler için başta, orta ve son kısımda üç nokta işareti konur.

…

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

…

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…

Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

…

Eğer cümlenin devamı okuyucunun hayal gücüne bırakılmak isteniyorsa, cümlenin kesildiği yere üç nokta işareti konur.

Yolun açık olsun… Seni hiç unutmayacağım.

Diyalogların yazımında eğer cevapsız ya da yetersiz bir bölüm varsa bunun yerine üç nokta işareti konur.

- Evde kimse var mı?

- …

- Ben geldim, herkes uyuyor mu?

Seslenmelerde ve de ünlemde anlatımın pekişmesi için üç nokta konur.

Yıllar sonra sen nasıl geldin…

Üç noktanın kullanılması gereken yerlerde iki nokta ya da üçten fazla nokta kullanılması doğru değildir.

Soru işareti ve ünlem işaretinin ardından üç nokta yerine iki nokta işaretinin kullanılması daha doğrudur.

Seni tekrar gördüğüme inanamıyorum!..

Yoksa yarın da mı geleceksin?..