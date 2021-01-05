7. Sınıf Türkçe Görsel Okuma konu anlatımı

Görsel okuma yapılarak resimlerdeki birçok ayrıntı keşfedilebilir. Örneğin Leonardo Da Vinci'nin uzun yıllar boyunca üzerinde çalıştığı ve 1503 yılında tamamladığı Mona Lisa tablosu uzun yıllar boyunca anlaşılmadı..1700'lü yıllarda bir sanat eleştirmeni tabloyu dikkatle incelediğinde Mona Lisa'nın yüzünün iki farklı duyguyu yansıttığını tespit etti. Yüzün bir tarafı gülerken diğer tarafı hüzünlü bakıyordu. Günümüzün en ünlü tablolarından biri olan Mona Lisa Tablosu, görsel okuma sayesinde hak ettiği değere ve ilgiye kavuştu.

Türkçe Görsel Okuma

1- Fotoğraf Okurken / Yorumlarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Eğer bir sergi ya da müze geziliyorsa fotoğrafların altında mutlaka bir açıklama yer alır. Bu açıklama kısmında fotoğrafın çekildiği yerin adı yazar. Bazılarında çekildiği yıl da ek bilgi olarak sunulur. Bu tür bilgilerin önceden edinilmesi, söz konusu fotoğrafın daha etkin bir şekilde yorumlanmasını sağlar.

Fotoğraflar birçok türe ayrıldığı için yorumlanmaları da farklı farklı olur. Örneğin sürrealist (gerçeküstü) fotoğraflar yoruma açık sanat eserleridir. Bu fotoğraflara ''soyut'' fotoğraf adı da verilir. Portre ve oto-portre fotoğraflarda ise sanatçının vermek istediği his önemlidir. Portrede yer alan kişi ya da kişilerin mimiklerine dikkat edilmeli ve hangi duyguyu yansıttığı yorumlanmalıdır.

Görsel okuma yapan kişiler detaylara dikkat etmelidir. Bir fotoğrafı doğru okumak için bazen dakikalarca incelemek gerekebilir. Fotoğrafta yer alan kişilerin konumu ve mekanlarla uyumu, birçok detayın yakalanmasını sağlar.

2- Fotoğraf Okumanın / Yorumlamanın Faydaları:

Fotoğraf, birçok belgeselde de tarihi bir belge olarak izleyicilerle paylaşılan bir sanat türüdür. Soyut olanları dışında her biri tarihi bir gerçekliği yansıtır. Fotoğrafları okuyarak o döneme ait günlük yaşama dair bilgiler edinilebilir. Aynı zamanda dönemin modası ve mimarisine dair önemli ayrıntılar da öğrenilebilir.

Özellikle deneme ve makale gibi düşünce kitaplarının birçoğunda fotoğraflara yer verilir. Bunun nedeni görsel hafızanın öğrenmeyi daha kolay hale getirmesidir. Fotoğraf ve resim gibi sanatlar öncelikle göze hitap eder. Bu olay ve olgularla ilgili bilgilerin unutulmamasını sağlar.

3- Resim Okurken / Yorumlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Resim okuması yapılırken öncelikli olarak ressamın hangi akımın temsilcisi olduğu bilinmelidir. Resimler, o akımın özelliklerine göre yorumlanmalıdır. En popüler resim akımlarından bazıları şunlardır.

1- Kübizm:

Kurucusu ünlü ressam Pablo Picasso'dur. Bu akımda her cisim ve portre küp şeklinde çizildiği için bu ismi almıştır. Bazı özellikler Sürrealizm ile benzer. Biçimciliğin ön planda olduğu Kübizmde ''sanat sanat içindir anlayışı'' hakimdir.

2- Sürrealizm:

En önemli temsilcisi Salvador Dali'dir. Gerçeküstü unsurların herhangi bir kurala bağlı kalınmadan çizildiği resimler tamamen hayal gücüne dayalıdır.

3- Klasisizm.

Rönesans döneminde ortaya çıkmış resim akımıdır. Barok ve Romantizm akımının önünü açmıştır. Bu tür resimler bize dönemin kılık kıyafetlerinin nasıl olduğuna dair önemli ipuçları verir. Aynı zamanda dönemle ilgili daha fazla bilgi almamızı sağladığı için birçok edebiyat türünde de sıklıkla başvurulan kaynaklar arasında yer alır.

4- Resim Okumanın / Yorumlamanın Faydaları

Resimleri yorumlamak görsel hafızamızı arttırır ve daha çabuk öğrenmemizi sağlar. Deneme ve makale yazarları birçok resmi inceleyerek anlatacağı konu ve dönem ile ilgili çok daha fazla bilgi sahibi olur. Bu nedenle görsel sanatlar birçok edebiyat türünün gelişmesine katkı sağlamıştır.