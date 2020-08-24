7. Sınıf Türkçe Eğik Çizgi, Köşeli Ayraç Ve Tırnak İşareti konu anlatımı

Cümleleri doğru şekilde ve karşı tarafa en iyi biçimde aktarmak için, noktalama işaretlerini kullanmamız gerekir. Şimdi bu konuda eğik çizgi ve köşeli ayraç ile beraber tırnak işareti gibi noktalama işaretini ele alacağız ve öğreneceğiz. Bunlar hakkında örnekler vererek nerelerde kullanıldığına bakalım.

Eğik Çizgi, Köşeli Ayraç ve Tırnak İşareti

Farklı şekillere sahip olan noktalama işaretleri Türkçemizin en önemli kuralları içerisinde yer almaktadır. Şimdi bu yazı içerisinde ele alacağımız noktalama işaretlerini arasında önce eğik çizgiden başlayalım.

Eğik Çizgi

Özellikle eğik çizgiler adresler söz konusu olduğunda çok fazla kullanılır. Ancak aynı zamanda değişik yerlerde de kullanılmaktadır.

- Dizeler yan yana yazıldığı zaman aralarına konur.

‘’Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak/ Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak/ O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak/ O benimdir, o benim milletimindir ancak.’’ Mehmet Akif Ersoy

- Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına konur. Aynı zamanda özellikle semt ile şehir arasına yerleştirilir.

‘’İskender Sokağı No: 24/6’’

‘’Kadıköy/İstanbul’’

- Tarihler yazılırken sayıların arasına yerleştirilir.

‘’20/07/2020’’

‘’15/X/1540’’

- Dilbilgisi kurallarına öğrenirken ekleri göstermek amaçlı aralarında kullanılır.

‘’-a/-e, -an/-en’’

- Ayrıca günümüz teknolojisi ile beraber artık ağ adreslerinde kullanılmaktadır.

Köşeli Ayraç

Yay ayraç ile beraber aynı zamanda köşeli ayraç kullanımı oldukça önemlidir. Şimdi bu noktalama işaretinin nerelerde nasıl kullanıldığına bakalım.

- Bir cümlede ayraç içinde ayraç kullanmak istenildiği zaman, yay ayraçtan önce köşeli ayraç değerlendirilir.

‘’Bugün en güzel tarihlerden birisi [Eşimin doğum günü (Nisan 15)] olduğu için çok mutluyum.

- Metin aktarmaları ile beraber çevirilerde ve alıntılar konusunda çalışma yapan kişinin eklentileri için kullanılır.

- Kaynak olarak verilen kitap ve makale künyeleri için birtakım ayrıntıları göstermek amaçlı değerlendirilir.

‘’ Reşat Nuri [Güntekin], Çalıkuşu’’

Tırnak İşareti

Özellikle tırnak işareti en çok kullanılan ve en önemli noktalama işaretleri içerisinde yer almaktadır. Şimdi bu noktalama işaretinin nerelerde ve hangi amaçla kullanıldığını inceleyelim.

- Bir başkasından ya da yazıdan olduğu gibi alınmış cümlelerde kullanılır.

‘’Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, ‘’İstikbal göklerdedir.’’

- Bir cümle içerisinde özel olarak vurgulanmak istenen kelime grubu için kullanılır.

‘’Onun için ‘’en güzel’’ hediyeyi aldım.’’

- Cümlede eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları adına kullanılır.

‘’Bugün öğrencilerin hepsi, ‘’Kendi Gök kubbemiz’’ isimli şiiri inceledi.’’

Not: Tırnak içine alınmış olan sözlerden sonra ayrıca bir kesme işareti kullanılmaz. Şimdi buna bir örnek verelim ve nasıl yapıldığını anlayalım.

‘’Dan Brown’ın ‘’Da vinci şifresi’’ni mutlaka okumanız gerekir.’’

Gördüğünüz gibi noktalama işaretleri bu şekilde kendi içerisinde farklı kurallar ile kullanılmaktadır. Bu kurallara çok dikkat edersek cümleler daha anlamlı ve güzel şekilde yazılabilir. Bunun için mutlaka bol bol örnek yapmalı ve çevremizdeki konularda örnekler almalıyız.

Not: Noktalama işaretlerini birbirine karıştırmamalıyız. Bu konuda eğik çizgi ve köşeli ayraç ile beraber tırnak işaretinin nerelerde kullanıldığını anlamak için farklı cümleler üzerinden örnekler ele almamız önemlidir.

Bu şekilde diğer noktalama işaretlerini ve öğrenerek nerede ve nasıl kullanıldığını daha doğru şekilde değerlendirebilirsiniz.