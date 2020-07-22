Dilek kipleri fiilin yapısına göre dörde ayrılır. Eylemin bildirdiği zamana göre çekimlenen haber kipleri de dört ana başlıkta toplanır.

7. Sınıf Türkçe Çekimli Fiil ve Kip - Konu anlatımı

1- Haber Kipleri:

Haber kipleri geçmiş, şimdiki, gelecek ve geniş zaman olmak üzere dörde ayrılır. Cümle içerisindeki her eylem bu dört zamandan birini bildirir.

1.A. Geçmiş Zaman Kipi:

Geçmiş zaman kipleri kendi içerisinde ikiye ayrılır.

1.1.A Görülen / Bilinen Geçmiş Zaman:

Görülen geçmiş zaman -dı -di ekleriyle oluşur

1- Samet dün gece eve geç geldi.

2- Aldığımız sandalye iki gün sonra kırıldı.

1.1.B Duyulan Geçmiş Zaman:

Duyulan geçmiş zaman -mış -miş -muş - müş ekleriyle oluşur.

1- Ali dolaptaki tüm kurabiyeleri yemiş.

2- Benden habersiz onunla görüşmüş.

2.A. Şimdiki Zaman Kipi:

Eylemin o an içerisinde yapıldığını bildiren kiplerdir.

Örnekler:

1- Annem mutfakta peynirli börek yapıyor.

2- Apartman kapısını boyuyor.

Not: Eylemin sonuna getirilen -yor eki bazen geniş zaman kipinde de kullanılabilir.

Örnek -1- Her ay kitaplarının tozunu alıyor.

Örnek -2- Ona her gün mesaj atıyorum.

3.A. Gelecek Zaman Kipi:

Eylemin gelecek zaman içerisinde gerçekleşeceğini bildiren kiplerdir.

Örnekler:

1- Bu yaz Antalya'da tatil yapacağız.

2- Müfettiş bugün değil yarın gelecek.

3- Bunun hesabını soracağım.

4.A. Geniş Zaman Kipi:

Eylemin genel bir zaman içerisinde yapıldığını bildiren kiplerdir.

Örnekler:

1- Ne yapılacağın o benden daha iyi bilir.

2- Leylekler sonbahar mevsiminde sıcak bölgelere göç eder.

3- Beni her hafta mutlaka arar.

2- Dilek Kipleri:

Dilek kipleri eylemin yapısına göre dört gruba ayrılır.

1.A. Gereklilik Kipi:

Bir zorunluluk bildiren kiplerdir. -meli - malı ekleriyle çekimlenir.

Örnekler:

1- Sınavı geçmek istiyorsan daha çok çalışmalısın.

2- Buraya daha sık gelmelisin.

2.A. İstek Kipi:

Diğer adı dilek kipidir. -a -e -ayım -eyim ekleriyle çekimlenir.

Örnekler:

1- Ben de sana kahve ısmarlayayım.

2- Seni artık her gün göreyim.

3.A Emir Kipi:

Ek almadan oluşur.

Örnekler:

1- Biraz daha çabuk ol.

2- Gecikmeden gel.

3- Sabırlı ol.

4.A. Şart Kipi:

Diğer adı koşul kipidir. Şart ve dilek cümlelerinde yer alır.

Örnekler:

1- Zamanında gelirsen kafede oturabiliriz. / Şart cümlesi.

2- Kış bitse de yazlıklarımızı dolaptan çıkarsak. / Dilek cümlesi

3- Olumlu ve Olumsuz Fiiller

Eylemin yapılacağını ya da yapılamayacağını bildiren cümlelerdir.

1- Evi temizledikten sonra dışarı çıkacağım / Olumlu Cümle

2- Bu saatten sonra evden çıkamam. / Olumsuz Cümle

Not: Olumlu - Olumsuz eylemler aynı cümle içerisinde yer alabilir.

1- İstanbul'a gideceğim (olumlu) de Asya tarafına geçmeyeceğim. (Olumsuz)

2- Ders bitse (olumlu) de sınıftan ayrılmadık. (Olumsuz)

Not -2- Olumlu ve olumsuz fiiller farklı zamanlarda çekimlenebilir.

Örnekler:

1- Çok istesek de onlara uğrayamadık. / Bilinen geçmiş zamanın olumsuzu

2- Hem otobüse hem metroya bindik. / Bilinen geçmiş zamanın olumlusu

3- Odasını toplamadan çıkmış. / Duyulan geçmiş zamanın olumlusu

4- Ondan bir daha haber alınamamış. / Duyulan geçmiş zamanın olumsuzu

4- Fillerde Soru

Fillerde soru kipi -mı -mi -mu - mü ekleriyle oluşur.

Örnekler:

1- Bu filmi daha önce görmüş müydün?

2- Daha önce hiç yurt dışına çıktın mı?