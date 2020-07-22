7. Sınıf Türkçe Çekimli Fiil Ve Kip konu anlatımı
Fiil çekimleri cümle içerisindeki eylemlerin bildirdiği zamana göre çeşitlere ayrılır. Haber ve dilek kipleri olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Türkçede olumsuzluk ve soru bildiren kipler de yer alır. 7. sınıflar için çekimli fiil ve kip konusunu örneklerle anlattık.
Dilek kipleri fiilin yapısına göre dörde ayrılır. Eylemin bildirdiği zamana göre çekimlenen haber kipleri de dört ana başlıkta toplanır.
7. Sınıf Türkçe Çekimli Fiil ve Kip - Konu anlatımı
1- Haber Kipleri:
Haber kipleri geçmiş, şimdiki, gelecek ve geniş zaman olmak üzere dörde ayrılır. Cümle içerisindeki her eylem bu dört zamandan birini bildirir.
1.A. Geçmiş Zaman Kipi:
Geçmiş zaman kipleri kendi içerisinde ikiye ayrılır.
1.1.A Görülen / Bilinen Geçmiş Zaman:
Görülen geçmiş zaman -dı -di ekleriyle oluşur
1- Samet dün gece eve geç geldi.
2- Aldığımız sandalye iki gün sonra kırıldı.
1.1.B Duyulan Geçmiş Zaman:
Duyulan geçmiş zaman -mış -miş -muş - müş ekleriyle oluşur.
1- Ali dolaptaki tüm kurabiyeleri yemiş.
2- Benden habersiz onunla görüşmüş.
2.A. Şimdiki Zaman Kipi:
Eylemin o an içerisinde yapıldığını bildiren kiplerdir.
Örnekler:
1- Annem mutfakta peynirli börek yapıyor.
2- Apartman kapısını boyuyor.
Not: Eylemin sonuna getirilen -yor eki bazen geniş zaman kipinde de kullanılabilir.
Örnek -1- Her ay kitaplarının tozunu alıyor.
Örnek -2- Ona her gün mesaj atıyorum.
3.A. Gelecek Zaman Kipi:
Eylemin gelecek zaman içerisinde gerçekleşeceğini bildiren kiplerdir.
Örnekler:
1- Bu yaz Antalya'da tatil yapacağız.
2- Müfettiş bugün değil yarın gelecek.
3- Bunun hesabını soracağım.
4.A. Geniş Zaman Kipi:
Eylemin genel bir zaman içerisinde yapıldığını bildiren kiplerdir.
Örnekler:
1- Ne yapılacağın o benden daha iyi bilir.
2- Leylekler sonbahar mevsiminde sıcak bölgelere göç eder.
3- Beni her hafta mutlaka arar.
2- Dilek Kipleri:
Dilek kipleri eylemin yapısına göre dört gruba ayrılır.
1.A. Gereklilik Kipi:
Bir zorunluluk bildiren kiplerdir. -meli - malı ekleriyle çekimlenir.
Örnekler:
1- Sınavı geçmek istiyorsan daha çok çalışmalısın.
2- Buraya daha sık gelmelisin.
2.A. İstek Kipi:
Diğer adı dilek kipidir. -a -e -ayım -eyim ekleriyle çekimlenir.
Örnekler:
1- Ben de sana kahve ısmarlayayım.
2- Seni artık her gün göreyim.
3.A Emir Kipi:
Ek almadan oluşur.
Örnekler:
1- Biraz daha çabuk ol.
2- Gecikmeden gel.
3- Sabırlı ol.
4.A. Şart Kipi:
Diğer adı koşul kipidir. Şart ve dilek cümlelerinde yer alır.
Örnekler:
1- Zamanında gelirsen kafede oturabiliriz. / Şart cümlesi.
2- Kış bitse de yazlıklarımızı dolaptan çıkarsak. / Dilek cümlesi
3- Olumlu ve Olumsuz Fiiller
Eylemin yapılacağını ya da yapılamayacağını bildiren cümlelerdir.
1- Evi temizledikten sonra dışarı çıkacağım / Olumlu Cümle
2- Bu saatten sonra evden çıkamam. / Olumsuz Cümle
Not: Olumlu - Olumsuz eylemler aynı cümle içerisinde yer alabilir.
1- İstanbul'a gideceğim (olumlu) de Asya tarafına geçmeyeceğim. (Olumsuz)
2- Ders bitse (olumlu) de sınıftan ayrılmadık. (Olumsuz)
Not -2- Olumlu ve olumsuz fiiller farklı zamanlarda çekimlenebilir.
Örnekler:
1- Çok istesek de onlara uğrayamadık. / Bilinen geçmiş zamanın olumsuzu
2- Hem otobüse hem metroya bindik. / Bilinen geçmiş zamanın olumlusu
3- Odasını toplamadan çıkmış. / Duyulan geçmiş zamanın olumlusu
4- Ondan bir daha haber alınamamış. / Duyulan geçmiş zamanın olumsuzu
4- Fillerde Soru
Fillerde soru kipi -mı -mi -mu - mü ekleriyle oluşur.
Örnekler:
1- Bu filmi daha önce görmüş müydün?
2- Daha önce hiç yurt dışına çıktın mı?
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