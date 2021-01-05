7. Sınıf Türkçe Başlık Belirleme konu anlatımı

7. sınıf Türkçe derslerinde işlenen konulardan birisi de Paragraf başlık belirleme konusudur. Genellikle başlık belirleme sorularında bir metin verilir ve metinle uyumlu olan başlığın belirlenmesi istenir.

Başlık Belirleme

Metinlerde başlıklar çoğunlukla ana fikirle doğrudan ilişkili olmaktadır. Verilen metinde hem konu hem de ana fikir bulunarak daha sonra başlığı kolaylıkla bulabilirsiniz. Başlıklar genellikle kısa ve tek kelimelerden oluşur. Bazen 2 ya da daha fazla kelimeden oluşan başlıkları da görebilirsiniz. Metinlerde genel konuyu oluşturan kelimelere bakıldığında çoğunlukla metnin başlığını bulmak kolaylaşır.

Adlandırma, ise Türkçe derslerinde bir varlığı tanıtma şekli olarak ifade edilir. Aslında adlandırma da bir nevi metne başlık bulma olarak geçer. Her metni tanıtmak için mutlaka bir adlandırma yapılır. Metinde başlık kısmı, yapıtın ve metnin ana düşüncesini kişiye belli etmeye yaramaktadır. Bu nedenle metinle alakalı bir ön ipucu vermek isterseniz öncelikle başlığı doğru seçmek gerekir.

Bazen bir şiir bazen de uzun bir metin için başlık belirlemesi istenebilir. Başlık belirlemesi için öncelikle metni doğru şekilde okumak ve metinde vurgulanan kelimelere dikkat etmek gerekir. Genellikle bu kelimelerle alakalı bir başlık belirlemek oldukça kolay olacaktır. Konuyla alakalı bir örnek vermek gerekirse;

- Sanatın içerisinde ustalık, öylece bilindiği gibi sadece bir sanatçının kendi başına yaptığı ve yarattığı bir özellikle değildir. Ustalık çoğu zaman sanatçının uzun yıllar boyunca sanat alanında gösterdiği çabalara ve çalışmalara bağlanır. Bu sebepten dolayı sanatçı bu alanda kendini göstermek istiyorsa öncelikle daha önceleri farklı sanatçıların sunduğu ürünleri doğru şekilde özümsemesi gerekir. Bu durumu gerçekleştirirse ilk yapıtında dahi kendisini sanat çizgisi üstüne çıkarır. Bu çizgide devam eden sanatçı ise zamanla, örnek gösterilen bir sanatçı niteliğine kavuşur.

Soru: Yukarıda verilen metnin başlığı ne olabilir?

Çözüm: Soruyu çözebilmek için verilen metnin ana düşüncesine inmek gerekir. Metni doğru şekilde okuyarak verilen düşünceyi anlamak ve buna göre bir başlık belirlemek gerekir.

Metinde sanatta nasıl başarılı olunacağına dair bilgiler verilmektedir. Bu sebeple metnin başlığı da sanatta başarıya ulaşmanın yolu olarak seçilebilir.

Genellikle başlık belirleme soruları test şeklinde verilen sorulardır. Bu sayede testte verilen seçeneklere bakarak daha kolay şekilde metnin başlığını bulabilirsiniz.

- Eğitim ve lisan, birbiriyle oldukça yakın bir ilgiye sahip olan iki farklı alandır. Dili doğru şekilde kullanmanın tek yolu ise eğitim değildir. Fakat buna rağmen eğitim olmadan da doğru bir dil alanı oluşturmak imkansızdır. Tüm bu sebeplerden dolayı da eğitim veren kurumların ve yayınların dili, mutlaka doğru, açık ve doğru kesme hitap eder şekilde olmalıdır. Bu koşullara uymayan bir yayın içindeki bilgiler her ne kadar doğru ve yararlı olursa olsun, vermek istediği mesajı doğru şekilde veremez. Doğru verilmeyen bilgi ise yok sayılır.

Soru: Bu metin için en doğru başlık hangisi olmalıdır?

a) Kitaplar ve Halk b) Eğitim ve Halk c) Eğitici Yayınların Doğru Dili d) Eğitimin ve Dilde Amaç e) Eğitici Kitapların İçerikleri

Metin incelendiğinde metne en uygun olan başlık c seçeneği yani Eğitici Yayınların Doğru Dili olmaktadır. Çünkü metinde ana konu olarak yayınların doğru dili kullanması ve doğru kesme hitap etmesi vurgulanmıştır. Bu açıdan en doğru seçenek Eğitici Yayınların Doğru Dili olmaktadır. Bu şekilde paragrafları okuyarak, doğru cevaba ulaşabilirsiniz.