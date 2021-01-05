7. Sınıf Türkçe Ana Fikir Ve Ana Duygu konu anlatımı

Ana duygu ise daha çok şiir türlerinde yer alır. Örneğin yiğitleme türünün ana duygusu cesarettir. Lirik şiirlerde ise sevgi ve özlem gibi duygular ön plana çıkar. Ana duygu, bir metnin arka planını oluşturur. Diğer adı temadır. Şiir dışında roman, öykü ve deneme türündeki eserlerinde bir teması vardır.

Ana Fikir ve Ana Duygu

1- Ana duygu:

Ana duyguyu yazarın üslubu ya da metnin içindeki karakterler belirler. Metinde ana duygu ile ana fikir birbirini tamamlayıcı unsurlardır.

Örnekler:

İnsan sevmeli günü, güneşi

Sabahları erken kalkmalı daima

Yaşadığına sevinmeli

Yaşamı sevmeli

Yorulmak yok, yılmak yok

Bugün akşam çökerse çöksün

Yarınki güneşi beklemeli.

Metnin ana duygusu:

Şairin üslubu tamamen iyimser ve umutludur. Ne olursa olsun insanın yılgınlığa kapılmaması gerektiği canlı bir üslupla okura aktarır. Metnin ana duygusu optimizm yani iyimserliktir.

Metnin ana fikri:

İnsan her güne aynı heyecanla ve umutla başlamalı. Güneş doğduğu sürece umut var demektir.

'Üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin insan bazı anılarını unutamaz. Durup dururken çok eski bir anı gelir aklına. Bir kelime, bir fotoğraf çocukluğuna kadar götürür bazılarını. Çünkü insan, yeryüzündeki tek düşünen ve hatırlayan varlıktır. Düşündükçe hatırlar, hatırladıkça üzerine düşünür. Fakat bu bir kısır döngü oluşturmaz. Çünkü insan yaşadıkça anıları zenginleşir, ''

Metnin ana duygusu:

İnsanın düşünen ve hatırlayan tek varlık olması. Bu özellikler sayesinde geçmişine ve anılarına hep bağlı kalması.

Metnin ana fikri:

İnsan ne olursa olsun anılarından kopamaz ve geçmişini hiç yaşanmamış gibi bir kenara atamaz. Bazen bir resim, hatta bir kelime bile insanı geçmişteki günlere götürebilir. Bu nedenle insan kendisiyle barışık olduğu gibi geçmişiyle de barışık olmalıdır.

2- Ana Fikir:

Ana Düşünce ve Alt Metin adıyla da bilinir. Bir metinden çıkarılacak ders, o metnin ana fikrini oluşturur. Metnin uzunluğuna bağlı olarak yazının içerisinde birçok ''ilgili fikir'' de bulunabilir. Metnin ana fikri destekleyen her alıntı ve örnek, ilgili fikir olarak tanımlanır.

Örnekler:

''Günümüzde iletişim teknolojisi bir hayli ilerlemiş durumda. Artık akıllı telefonlar ve internet bağlantısı sayesinde dünyanın diğer ucundaki insanlarla bile rahatlıkla iletişim kurabiliyoruz. Bunun yanı sıra insanların kendilerini çok fazla yalnız hissettiği bir çağda yaşıyoruz. Fransız yönetmen Godard'ın da söylediği gibi: ''Artık iletişim araçları var fakat iletişim yok.''

Ana Fikir:

Yaşadığımız çağda insanın yalnız hissetmesi, iletişim alanında yaşanan gelişmelerin iletişim sorunlarına çözüm getirmemiş olması.

İlgili Fikirler:

İletişim teknolojisinde gelişmesi, telefon ve internet ile birlikte iletişimin çok daha kolay kuruluyor olması,

Not: Yazar, okura aktarmak istediği ana fikri desteklemek amacıyla ünlü yönetmen Godard'dan konuyla ilgili alıntı yapmış.

''İnsanın okuduğu kitap sayısı arttıkça bilgi dağarcığı gelişir. Öğrenilen yeni kelimeler dilin zenginleşmesini sağlar. Yapılan son araştırmaların sonunda düzenli kitap okuyanların hafızası, okumayanlara göre çok daha güçlü oluyor. Tabi bu noktada okunan kitap sayısı kadar kitapların niteliği de önemlidir.''

Ana Fikir: Kitap okumanın faydaları

İlgili Fikirler: Kitap okumanın hafızayı güçlendirmesi ve bilgi dağarcığını geliştirmesi, okunan kitapların sayısı kadar içeriğinin de önemli olması