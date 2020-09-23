7. Sınıf Türkçe Amaç - Sonuç Cümleleri konu anlatımı

Belli başlı bazı ifadeler kullanılmak suretiyle amaç ve sonuç ilişkisini barındıran cümleler kurulur. Bu cümleler belli bir amacı taşır ve sonunda bu amacın neden yapıldığını anlatır. Ayrıca bu iki ilişki tek bir cümle içerisinde anlatılır. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve tanımlamalara üzerinden konuyu anlamaya çalışalım.

Amaç - Sonuç Cümleleri

Bildirdikleri eylemin hangi amaca ve hangi hedefe ulaşması gerektiğini anlatan cümleleri amaç - sonuç cümleleri denmektedir. Burada kurulmuş olan amaç ve sonuç cümlelerinin yüklemini, ‘hangi amaçla’ soru sorulduğu zaman cevap net olarak alınabilmektedir. Bu konuda amaç üzerinden sonuç ilişkisini oluşturabilmek ve cümle kurabilmek için belli başlı bazı ifadeler kullanılır.

- -mek için

- - mek üzere

- - diye

- İstemek

- Hedeflemek

Bu gibi farklı ifadeler üzerinden amaç cümleleri kurulur ve buna uygun şekilde sonuç ortaya çıkarılır. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve bu örnekleri beraber inceleyelim.

Örnekler:

İyi bir araba almak için yıllarca para biriktirdi.

Gördüğümüz gibi siyahla çizdiğimiz ifadeyi kullanarak bir amaç sonuç ilişkisi oluşturduk. Burada iyi bir araba alabilmek için sonuç olarak yıllarca para biriktirdiği görülmektedir.

Seni göreyim diye bunca yolu geldim.

Bu defa siyahla çizdiğimiz ifade üzerinden amaç ve sonuç ilişkisini bildiren cümleye oluşturduk. Burada kişi birini görebilmek için sonuç olarak ne kadar yol geldiğini anlatmaktadır.

Arkadaşlar ile buluşmak üzere evden ayrıldı.

Bu defa farklı bir ifade kullandık ve yine amaç sonuç ilişkisini tek bir cümle içerisinde kurduk. Burada kişi arkadaşlarla buluşmak amacıyla evden ayrılmaktadır.

Not: Amaç sonuç ilişkisinde ilk yapı içerisinde amaç belirtilir de daha sonra sonuç verilir. Burada amaç ilk başta anlaşılmasa bile sonuca bakılarak ama sonuç ilişkisini gösteren cümle daha iyi bir şekilde ortaya çıkarılabilir.

Şimdi başka örnekler vererek amaç ve sonuç ilişkisine bir arada kullanan cümlelere bakalım.

Örnekler:

Yarın işe gitmek için saatini kurdu.

En özel fotoğrafı yakalamak için kaliteli bir fotoğraf makinesi satın aldı.

Bu cümle içerisinde en güzel fotoğrafı yakalayıp yakalayamayacağı belli olmaz iken, bunun sonucu olarak kaliteli bir fotoğraf makinesi alması durumu ortaya çıkarmaktadır.

Bu resmi en iyi şekilde ortaya çıkarabilmek için bütün gece çalıştım.

Yaptığı çalışmaları üzerinden bizi en iyi şekilde bilgilendirmeyi hedefliyor.

Evdekilere mutlu edebilmek için odamı topladım ve düzenledim.

Arkadaşını almaya sinemaya gitmişti.

Görüldüğü üzere yukarıda verilen bütün farklı cümlelerde bir amaç ve aynı zamanda sonuç bulunmaktadır. Böylece tek bir cümle içerisinde amaç ve sonuç etkin şekilde ortaya konmaktadır. Siz de bu konuda farklı örnekler yapabilir ve defterinize yazabilirsiniz. Özellikle yukarıdaki örnekleri inceleyerek konunun nasıl ve ne şekilde yapıldığını daha iyi anlamanız mümkün.

Not: Amaç-sonuç ve neden-sonuç ilişkisi barındıran cümleleri kesinlikle karıştırmamanız gerekmektedir. Bu konuda mutlaka yükleme, ‘hangi amaçla’ sorusunu yönelttiğinizde doğru bir cevap alabiliyorsanız o zaman bu cümle amaç sonuç cümlesi olarak öne çıkar. Eğer bu cevabı alamıyorsanız o zaman neden sonuç ilişkisi taşıyan bir cümle olduğunu anlayabilirsiniz.

Özellikle karşınıza çıkacak olan sorular karşısında buna çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Böylece karıştırmadan sonucu etkin şekilde ortaya çıkarabilirsiniz.