7. Sınıf Türkçe Abartma Cümleleri konu anlatımı

Abartma cümlelerine her yerde kullanırız. Evde, okulda ve günlük yaşamda ya da birçok farklı yerde değerlendiririz. Ayrıca abartma cümleleri hem olumlu hem de olumsuz şekilde kullanılabilmektedir. Yani bazı durumları çok büyük gösterebilir ya da bazı durumları çok küçük gösterebiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağız örnek cümleler üzerinde inceleyelim.

Abartma Cümleleri

Bir olay ya da bir şeyin niteliklerini büyüterek veya küçülterek karşı tarafa aktarma sanatına abartma cümleleri denmektedir. Bunu gerçekleştirirken bazı olmayacak mecazi anlamlar kullanılır. Bu mecazi anlamlar karşı tarafta önemli bir etki yaratır ve durum en iyi şekilde aktarılmış olur.

Örnekler:

‘’Çanta o kadar ağır ki kolum koptu.’’

Gördüğümüz gibi bu cümle içerisinde çantanın ne kadar ağır olduğunu anlatabilmek için, olmayacak bir durumu kullandık. Sonuçta bir insanın çanta taşırken kolunun kopması olası değildir. Burada sadece abartma sanatını kullandık ve çantanın aslında ne kadar ağır olduğunu anlatmaya çalıştık.

‘’Film o kadar duygusaldı ki ağlamaktan göz pınarlarımız kurudu.’’

Bu defa filmin ne kadar duygusal olduğunu göstermek için yine abartma sanatını kullandık. Göz pınarlarımız bir film izlediğimiz için kurumaz. Bunun için ciddi bir sağlık sorununuz olması gerekmektedir. Biz burada filmin ne kadar duygusal ve acıklı olduğunu anlatmaya çalıştık.

‘’Birikmiş olan çamaşırlar dağ gibi oldu.’’

‘’O kadar acıktım ki bir oturuşta dana yiyebilirim.’’

‘’Bu kadar hızlı koşarsa ülkeyi boydan boya turlayacak.’’

‘’O kadar çok film izledim ki şimdi gidip yönetmenlik yapabilirim.’’

Bu şekilde daha birçok farklı örnek verebiliriz. Burada gerçekleşmeyecek imkansız ifadeler kullanarak olaylara ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu durum sadece büyütmek değil küçültmek amaçlı da gerçekleşebilmektedir. Yani herhangi bir kişiyi ya da bir olayı ve durumu küçük göstermek için de abartma cümlelerini kullanmamız mümkün. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım.

Örnekler:

‘’Çok zeki olmadığı için birinci sınıfı bile herhalde torpille geçmiş.’’

‘’Elimdeki yüzük o kadar küçük ki görmek için mikroskopla bakmak gerekiyor.’’

‘’O kadar güçsüz biri ki üflesem uçacak.’’

Bu defa yukarıdaki cümlelerde kişi veya olaylar ile beraber nesneleri olmayacak durumlar ile abartarak cümle içerisinde değerlendirdik.

Abartma sanatında temel amaç dikkat çekmektir. Söylenmek isteneni daha etkili bir şekilde karşı tarafa aktarmak ve yine karşı tarafı meraklandırmaktır. Tabii sadece meraklandırmak değil aynı zamanda güldürmek ya da şaşırtmak için de bu yöntem kullanılmaktadır.

Tabii burada önemli olan zarif ve nükteli bir şekilde abartma sanatını kullanmaktır. Durumu karşı tarafa hem mizahi şekilde hem de anlaşılır bir biçimde aktarmak gerekir. Bunu gerçekleştirirken de hiç mümkün olmayacak olaylar ele alınır ve cümle içerisinde abartılı bir biçimde kullanılır. Abartmanın diğer bir adı ise mübalağa olarak bilinmektedir. Mesela özellikle çok yorulduğumuz zaman, ‘öldüm’ kelimesini kullanırken çok fazla üşüdüğümüz zaman lise, ‘dondum’ kelimesini değerlendiririz.

Şimdi yukarıdaki örnekleri ve tanımları detaylı şekilde inceleyerek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu konuda siz de farklı örnekler ele alabilir ve cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Böylece hem konuyu daha iyi anlayabilir hem de karşımıza çıkan abartma cümlelerine fark edebilirsiniz.