Meslek seçiminde önemli noktalar bulunmaktadır. Meslek seçimi ile ilgili en önemli noktalardan bir tanesi kişinin ilgi ve yeteneğini hitap eden mesleği seçmesidir. Aksi takdirde kişiler mutlu olmayacakları bir meslekte çalışarak hayatları boyunca sevmedikleri bir mesleği yapmak zorunda kalacaklardır Bu sebeple meslek seçimi oldukça önemlidir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Meslekler Konu Anlatımı

Gelişen teknoloji değişen dünyanın insanları birçok yenilik ve değişiklik getirmiştir. Gelişen ve değişen dünyada meydana gelen değişimlerden biri de mesleklerdir. Birçok meslek eskiye nazaran artık önemini kaybetmiştir, bunun yanında yeni mesleklerde insan hayatında özellikle var olmaya başlamıştır.

Çok uzun yüzyıllardır eğitim ve meslek seçimi Türklerde çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Ancak son yıllara baktığımızda yeni meslekler özellikle 2000'li yıllarda ortaya çıkmıştır. Türkler eskiden beri gerek eğitim gerek çırak, kalfa, usta şeklinde pratik eğitime önem vererek farklı eğitimler vermiştir. Günümüzde ise eğitim konusunda meydana gelen değişiklikler insanların eğitimciyle aynı ortamda bile bulunmasını gerektirmeden farklı uygulamalar sayesinde eğitim almasını sağlayarak farklı mesleklerle ilgili bilgi sahibi olarak kendini geliştirmesine katlı sağlar.

Meslek Seçimi

Meslek seçimi için en önemli konulardan biri işini severek yapmaktır. Üretken, yeniliklere açık işini severek ve en iyi şekilde yapan insanlar meslek seçimini doğru yapmış kişilerdir. Çünkü bu kişiler ilgi ve yeteneklerine hitap eden meslekleri yaparak mutlu bir çalışma hayatı geçirir. Böyle insanlar ülkenin ekonomisinin gelişmesinde de oldukça etkilidir. Meslek seçimi, kişilerin mutluluğu ve toplumun gelişebilmesi için çok önemli bir noktadır.

Kişiler meslek seçiminin ardından kişisel, eğitsel ve mesleki açıdan planlar yapmalıdır. Bir mesleğin daha da geliştirerek meslekle ilgili eğitimleri katılıp, kişisel gelişimlerini tamamlayabilir. Son dönemin en önemli meslekleri genel olarak internet üzerinden yapılabilen meslekler olmaktadır. Bu sebeple yüzyılda seçilecek mesleği daha çok dijital ortamda yapılabilecek mesleklerden seçmek gelişen teknolojiye hitap ederek çalışmayı sağlar. Kişilerin ilgi ve alakalarına göre bu mesleklere yönelmesini sağlamak önemlidir.

Ahi Teşkilatı

Yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulan ay Teşkilatı özellikle Orta Asya'dan kitleler halinde Anadolu'ya gelen Türklerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla kurulan bir teşkilattır. Hem Selçuklu hem Osmanlı Devletinde varlığını sürdüren Ahi Teşkilatı ekonomik açıdan ülkenin gelişmesini sağlayarak çırak, kalfa, usta sistemi ile kişilerin teorik ve pratik olarak gelişmesini sağlamıştır. Böylece çok küçük yaşlardan itibaren sisteme giren öğrenci gerekli yıllar geçtikten sonra bir tören sayesinde ustalık alarak kendi dükkanını açma hakkı kazanır.

Ahi teşkilatı ile sisteme giren çırak, sistem içinde birçok bilgi ve beceriyle donatılır. Meslek etiği kazanır. Böylece kaliteli ve gereklilikleri yerine getirilmiş ürünler üretir. Böylece birçok konuda esnafı eğitmek için var olan Ahi teşkilatı aynı zamanda haftalık düzenledikleri toplantılarla da Ahi Teşkilatı üyelerinin manevi açıdan da gelişmesini sağlamıştır. Bu sebeple Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nde oldukça etkili ve kurumsal bir esnaf örgütünün var olması sağlanmıştır.

Ancak günümüzün gelişen teknolojisinin ve değişen dünyasının insanlara sağladığı birçok farklı özellikten dolayı mesleklerde de oldukça farklılıklar meydana gelmiştir. Teknolojik açıdan gelişmelerin yaşanması mesleklerde de birçok değişikliğe sebep olmakta ve bilgisayar destekli yeni meslekler ortaya çıkmaktadır.