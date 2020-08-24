7. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim Teknolojisindeki Gelişmeler konu anlatımı

Teknolojik cihazların ve makinelerin üretimde aktif olarak kullanılması sadece üreticilerin değil tüketicilerin de yararına olmuştur. Çeşitli ürünlerin çok daha hızlı ve maliyetsiz üretilmesi fiyatlara olumlu yansımıştır.

Üretim Teknolojisindeki Gelişmeler

1- Üretim Teknolojisinin Gelişimi:

Yerleşik hayata geçen insanoğlu ilk üretimlerini tarımsal faaliyetlerle yapmıştır. Bu alanda kullanılan aletler oldukça ilkeldi. Yüzlerce yıl sonra ise sanayileşme başlamıştır. 18. yüzyıla gelindiğinde başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde Sanayi Devrimi gerçekleşti. Birçok yeni icadın yanı sıra fabrika ve üretim tesislerinde buhar gücüyle çalışan makinelerin kullanımına başlandı. Buhar enerjisiyle çalışan makineler üretim teknolojisinin ilk basamağını oluşturmaktadır. Trenler de buhar gücüyle çalıştığı için ulaşım hızlanmış ve ülkeler ticaret ağı gelişmiştir.

Sanayi Devrimi ile birlikte bilim ve teknik alanında da ilerleme kaydedilmiştir. Bilimsel ve teknik buluşların birçoğu üretimde kullanılmıştır. 20. yüzyılda ise hem tarım hem de sanayi alanında yeni araçlar ortaya çıktı. Traktör ve biçerdöver gibi araçların yaygın kullanımı ile birlikte tarımsal faaliyetler gelişmiştir. Endüstriyel üretimde kullanılan makineler ise bilgisayarın icat edilmesi ile beraber çok daha donanımlı hale getirilmiştir.

21. yüzyılda, 20 yıl içerisinde üretim teknolojisi alanında sayısız yenilik ortaya çıktı. Buhar gücüyle çalışan makineler yerini sırayla elektronik, otomatik ve dijital cihazlara bıraktı. Günümüzde artık dijital bir üretim teknolojisi kullanıyoruz. Tasarım, kalite kontrol ve veri analizi dijital cihazlar ile yapılmaktadır. Üretimde en sık kullanılan teknolojilerin başında dijital baskı gelmektedir. Tabela, afiş ve pano imalatında kullanılan dijital baskı teknikleri üretimdeki maliyeti düşürüp ürünlerdeki kaliteyi arttırmıştır.

2015 yılından sonra ise yapay zekalar üretimde aktif olarak rol oynamaya başladı. Japonya, Çin ve ABD gibi ülkelerde üretilen ilk robotlar farklı üretim noktalarında test edildi. Robotların önümüzdeki 20 yıl içinde birçok fabrikada, tesiste ve tarımsal üretimde kullanılması bekleniyor.

2- Üretim Teknolojisinin Faydaları:

Üretim teknolojisi birçok açıdan insanlığa fayda sağlamaktadır. Bu alanda kullanılan teknoloji çok daha düşük enerjiyle çok daha fazla üretim yapılmasını sağlıyor. Bu üretim modelinin dünyanın gelişmesine doğrudan ve dolaylı katkıları vardır. Doğrudan etki ettiği alanların başında ekonomi geliyor. Düşük maliyetli üretilen ürünler alıcılara uygun fiyatlarla sunuluyor.

İnsanlar için risk teşkil eden işlerde iş makineleri kullanılmaktadır. İlerleyen dönemlerde ise yapay zekalar insanların yapamadığı birçok işi hızlı bir şekilde yaparak dünya ekonomisinin daha da gelişmesini sağlayacak.

Teknolojiler, yazılım destekli olduğu için üretim esnasında oluşan hataları en aza indirmektedir. Bu da hem zaman hem de enerji tasarrufu yapılmasını olanaklı hale getiriyor. Üretim teknolojisi dolaylı olarak çevre kirliliğini de önlüyor. Belli başlı ürünleri imal etmek için kömür ve petrol gibi doğamıza zarar veren enerji kaynakları kullanılmaktadır. Ancak teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu enerji kaynaklarına duyulan gereksinim giderek azalıyor.

Güneş paneli ve rüzgar türbinleri de enerji üretiminde kullanıldığı için üretim teknolojileri arasında gösterilmektedir. Rüzgar ve güneş enerjisi yenilenebilir kaynaklardır. Bu kaynaklardan ısınmak ve sıcak su dışında çeşitli üretim tesislerinde de faydalanılıyor. Üretim teknolojisi sadece büyük şirketlerin değil küçük işletmelerin de ekonomik çıkarlarına uygundur. Daha az maliyetle daha fazla üretim yapabilen küçük işletmeler yüksek kazançlar elde etmeye başlamıştır. Güvenli veri depolama da teknolojinin üretime sağladığı en büyük katkılardan bir diğeridir.