7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türklerde Meslek Edinme Ve Etiği konu anlatımı

Meslek her insanın ilgi ve yeteneğine göre edindirilmesi gereken bir durumdur. Meslek seçiminin bu konulara dikkat ederek yapılması kişinin mesleğini severek ve ilgiyle yapmasını sağlar. Böylece kişi yaptığı meslekte başarılı olabilir. Bu sebeple meslek seçimi oldukça önemli bir özelliğe sahiptir.

Türklerle yüzyıllar boyunca farklı mesleklerde bulunmuş, dünya tarihi için çok önemli meslekleri ortaya çıkarmıştır. Günümüzde bile halen kullanılan meslek etiği kuralları özellikle Ahi teşkilatının kurulmasıyla Türk kültüründe yerini almıştır.

Türklerde Meslek Edinme Ve Etiği Konu Anlatımı

Meslek

Kişilerin hayatını idame ettirmeleri için icra ettikleri işkolu meslek olarak adlandırılmaktadır. Özellikle Selçuklu Dönemi’nden itibaren Ahi Teşkilatı hem Selçuklu hem Osmanlı Devleti'nde son derece önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ahi Teşkilatı

1205 yılında Ahi Evran tarafında kurulduğu bilinen Ahi Teşkilatı Kırşehir ve kayseri merkezli kurulduğuna dair bilgiler mevcuttur. Araplar tarafından Bağdat merkezli kurulan fütüvvet teşkilatından esinlenerek kurulmuştur. Ahi Evran tarafından kurulan Ahi Teşkilatı kardeş anlamına gelir. 13. Yüzyılda Anadolu'da hakim olan Moğol baskısı sebebiyle Orta Asya'dan çok fazla Türk göçü Anadolu'ya gelmiştir.

Orta Asya'dan gelen Türk göçü için Anadolu'da Ahi teşkilatı gelenlere zanaat ve güzel ahlaki beceriler kazandırmak amacıyla kurulmuştur. Çırak, kalfa, usta sistemi şeklinde devam eden Ahi Teşkilatı teorik ve pratik eğitime oldukça önem verir. Her Ahi Birliği'nin (Osmanlı'da Lonca adını alacak kurumların) kendine ait sandığı vardır. Bu sandık sayesinde ihtiyacı olan esnafa maddi yardım sağlanır.

Ahi Teşkilatı'nın Özellikleri Nelerdir?

Ahi Teşkilatı kontrol sistemi çok kuvvetli olan bir kurumdur.

Ahi Teşkilatı devlet ve esnaf arasında köprü görevi yapar.

Teorik ve pratik eğitimler ile mesleklerin devamlılığını sağlar.

İhtiyacı olan esnafa yardımcı olur.

Zaman zaman düzenlediği toplantılarla mesleki eğitimin yanında ahlaki ve dini eğitimlerde verir.

Kalite kontrolü sağladığı için kalitesiz ve pahalı mal satılmasını önler.

Ahi Teşkilatı Uygulaması

Ahi teşkilatı son derece önemli olan ve hem meslek etiği hem de ahlaki kurallar ile ilgili eğitimler verir. Ahi Teşkilatına giren gence Feta (Yiğit) ismi verilir. Ahlaken olgunlaşan Feta önce çırak, kalfa daha sonra Şed Töreni ile destur verilerek Usta olur. Ustalığını alan kişi kendi dükkanını açabilecek konuma gelir. Ve kendi dükkanını açabilir.

Kethüda: kanunları ve mesleğin inceliklerini bilen kişiye verilen isimdir. Esnafın dürüstlük ve çalışma düzenini denetler.

Yiğitbaşı: bilirkişi olarak görev yapar. Bugünkü TSE'nin görevini yapar. Hileli mal yapanı tespit ederek kethüdaya bildirir.

Ahi Teşkilatı Osmanlı Devleti'nde ve Selçuklu Devleti'nde oldukça önemli görevleri olan bir teşkilat olarak varlığını sürdürmüştür. Özellikle mesleki ve ahlaki eğitimleri sayesinde meslekte bulunanların aynı zamanda hak, hukuk kavramlarına dikkat etmesini ve esnafın işini dikkatli yapmasını sağlar. Böylece Ahi Teşkilatı içinde bulunan kişiler ayıplı mal satamaz, pahalı mal satamaz ve her şey kontrol altına alınmış olur. Özellikle her hafta düzenlenen toplantılar sayesinde Ahi Teşkilatı içinde var olan sistem korunarak ahlaki ve dini eğitim görevi de görür. Bu sebeple Ahi Teşkilatı Osmanlı ve Selçuklu Devletleri içinde çok önemli bir özelliğe sahiptir. Toplumun ahlaki yönden de gelişmesinde sağlar.