7. Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Kültür, Sanat Ve Estetik Anlayışı konu anlatımı

Estetik anlayışı her dönem farklılık göstermiş bir anlayıştır. Özellikle kültürel sanatsal etkinlikler ve estetik anlayış farklı dönemlerde farklı özellikler taşımaktadır. Osmanlı Devleti de kozmopolit yapıda bir devlet olduğu için birçok kültürden etkilenerek kültür sanat etkinliklerine ve estetik anlayışına yön vermiştir. 7. Sınıf üzerindeki öğrenciler için Osmanlı kültür sanat etkinlikleri ile ilgili birçok kazanım verilmektedir.

7. Sınıf Osmanlı Kültür Sanat Etkinlikleri Ve Estetik Anlayışı

Birçok farklı kültürden vatandaş Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşamaktadır. Bu sebeple Osmanlı Devleti oldukça farklı kültürleri bünyesinde barındırmaktadır. Osmanlı Devleti'nin var olduğu süre içinde birçok gezginde Osmanlı Devleti'ni ziyarette bulunmuştur. Gezmek görmek ve tanımak amacıyla geziye çıkan kişilere ise seyyah ismi verilmiştir. Osmanlı Devleti çok farklı kültürlerden seyyahları coğrafyasında misafir etmiştir. Seyyahlar gezilerinden ve gördüklerinden elde ettikleri bilgileri yazdıkları bir kitap bulunmaktadır. Seyyahların yazdıkları bu kitaplara Seyahatname adı verilir.

Osmanlı Devleti topraklarına birçok devletten seyyah gezmiş ve Osmanlı hakkında birçok bilgiyi kaleme almıştır. Seyyahlar Osmanlı Devleti ile ilgili hemen hemen her türlü bilgiye seyahatnamelerinde yer vermiştir.

Seyahatnamelerde Yer Alan Konular

- Osmanlı Devleti'nin misafirperverliği

- İslam dininin getirdiği temizlik anlayışı,

- Osmanlı Devleti'nde özellikle yeme-içme konularında bulunan çeşitlilik ve Saray Mutfağı,

- Vakıf geleneği ile ilgili hayırseverlik konuları,

- Osmanlı vatandaşlarının hayvan sevgisi ve çevreye olan duyarlılıkları,

- Özellikle Müslümanların kutladığı dini bayramlar,

- Gelenek ve görenekler

- Eski Türklerden Osmanlı Devleti'ne kadar gelen spor anlayışları ve mimari eserleri hakkında birçok bilgiye seyahatnamelerinde yer vermişlerdir.

Özellikle Osmanlı Devleti'ne gelen seyyahlar Türkler arasında en çok onların misafirperverliğinden bahsetmiş 7'den 70'e hangi bölgede olursa olsun Türk misafirperverliğinden övgüyle söz etmiştir. Kişilerin Osmanlı vatandaşlarının dil, millet farkı gözetmeksizin herkesi eşit kabul ettiği ve herkese aynı misafirperverliği gösterdiğinden bahsedilmiştir.

Bazı Estetik Ayrıntılar

Kuş Evleri

Osmanlı halkı ve devlet inşa ettikleri köşk, saray mescit cami türbe mektep çeşme gibi yapıların duvarlarına maket görünümünde ancak kuşları olması amacıyla kuş evleri yaptırmaktadır. Buda Osmanlı Devleti'nin hayvan sevgisini göstermeniz en estetik yolları arasında görülür.

Sadaka Taşı

Sadaka taşı genelde cami ve türbelerin belli bir köşesinde bulunan taşlardır. Bu taşlar ortası çukur olan bir yapıdadır, 1-2 metre yüksekliğe sahip olan taşlar olarak bilinir. Ayrıca üzerinde estetik anlamda motifleri işlenmiştir. Zenginler sadaka taşlarına camiye de türbe ziyaretinde sadakalarını bırakırken fakir kişide gece gelip ihtiyacı kadar sadakayı buradan almaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ihtiyacı olan fakir kişilerin sadece ihtiyaçları kadar para alması gerisini diğer ihtiyaç sahiplerine bırakmasıdır.

Zimem Defteri

Özellikle zengin kişiler bakkal manav gibi dükkanlara giderek Ramazan ayı içinde zimem defterlerinin çıkarmalarını ister. Bugünkü veresiye defteri anlamına gelen zimem defteri zengin kişiler rastgele sayfalar koparır ve borçlarını Allah kabul etsin derler. Böylelikle borcu olan borcunu kimin ödediğini borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmeden hayır yapmış olur. Ve borçlu da rahatlamış olur.