7. Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Devleti'nin Siyasi Gücü konu anlatımı

Osmanlı'nın siyasi olarak güçlenmesinde birçok faktör etkili olmuştur. Güçlü bir orduya ve yönetime sahip olması bu faktörlerin başında gelir. Osmanlı Devletinin toprakları 1683 yılında en geniş sınırlara ulaşmıştır. Dünyanın en büyük 5 devletinden biri olan Osmanlı'nın sınırları 5.200.000 kilometrekarelik alana hükmetmiştir.

Osmanlı Devletinin Siyasi Gücü

1- Kuruluş Döneminde Osmanlı Devletinin Siyasi Gücü:

Osmanlı, 1299 yılında bir beylik olarak kurulmuştur. 1302 yılında Bizans ordusu ile yapılan Koyunhisar Savaşının kazanılması ile birlikte devlete dönüşmüştür. Hem siyasi hem de askeri olarak güçlenen Osmanlı Devleti, sadece 3 yılda beylik statüsünden devlet statüsüne geçmiştir. Osmanlı'nın 14. yüzyılda siyasi gücünü artırmasının bir diğer nedeni kurulduğu bölgede güçlü bir devletin olmayışıdır. Bu durum çok kısa bir zaman içerisinde sınırlarını genişletmesine imkan tanıdı.

2- Padişahların Siyasi Güce Etkisi:

Osmanlı Devletinin padişahları çocukluktan itibaren birçok eğimden geçerdi. Şehzadelerin gördüğü eğitimler temel olarak askeri, dini ve siyasi olarak üçe ayrılırdı. Tanzimat döneminden sonra ise padişahlar, bilim adamları ve yazarlar tarafından eğitilmiştir. Bu tür eğitimler padişahların devleti yönetme konusunda daha yetenekli ve donanımlı olmalarını sağlamıştır.

3- Fetih Politikasının Siyasi Güce Etkisi:

İstimalet adı da verilen fetih politikası, Osmanlı Devletinin siyasi olarak güçlenmesinde önemli bir rol oynar. Osmanlı, devlet politikası olarak fethettiği topraklarda gayrı-müslimlerin yaşam haklarına saygı göstermiştir. Kimsenin inancına da karışmamış ve Hristiyanların özgür bir şekilde ibadet etmelerine izin vermiştir. Bu politika sayesinde, topraklarına kattığı yeni topraklarda barış ve düzeni sağlamıştır. A

4- İskan Politikasının Siyasi Güce Etkisi:

Osmanlı Devletinin Balkanlarda uyguladığı iskan politikası, özellikle bu bölgede siyasi olarak güçlenmesini sağladı. Türkleştirme ve İslamlaştırma siyaseti ile birlikte Rumeli'de Türk nüfusu arttı. Özellikle göçebe Türkmenlerin de bu bölgede yerleşik hayata geçmesi toplumsal düzenin sağlanmasında etkili oldu. İskan ve imar politikası, dış tehditlere karşı bu bölgenin savunulmasını kolaylaştırdı.

5- Ahilik Teşkilatının Siyasi Güce Etkisi:

Ahilik, Osmanlı Devletindeki en önemli teşkilatlardan biridir. Esnaf yardımlaşma teşkilatı olarak da bilinir. Ahilik teşkilatı, birçok Müslüman Türkmen'in çeşitli alanlarda meslek eğitimi görmesini sağlamıştır. Ekonomi ve ticaret alanında verilen kapsamlı eğitimler, Osmanlının ekonomik açıdan gelişmesinde etkili olmuştur. Ekonomik güç ise siyasi gücün oluşmasına doğrudan katkı sağlamıştır.

Ahilik teşkilatının etkileri ticaret ile sınırlı değildi. Meslek eğitimi alanlar göçebelikten yerleşik hayata geçmesiyle birlikte, belli başlı bölgelerde şehirleşme hızlanmıştır.

6- Ordunun Siyasi Gece Etkisi:

Osmanlı Devletinin ordu yapısı da siyasi olarak güçlenmesinde etkili oldu. Devşirme sistemi ile birlikte fethedilen topraklardaki çocuklar Türk ailelerinin yanına yerleştirilirdi. Özel bir eğitim alan bu çocuklar, Osmanlı ordusunun asker ihtiyacını karşılıyordu.

Osmanlının ordusu Kapıkulu Ordusu, Deniz Kuvvetleri ve Eyalet Ordusu olarak üçe ayrılır. Bu ordular savaşların kazanılmasını sağlamış ve Osmanlının dünyadaki en güçlü devletlerden biri olmasında önemli bir rol oynamıştır.

7- Osmanlının Siyasi Gücünü Etkileyen Diğer Faktörler

Önce beylik, sonra devlet, sonra imparatorluk olan Osmanlıda merkezi yönetim oldukça güçlüydü. Kararların vakit kaybetmeden alınması ve uygulanması, devlet ve toplum düzeninin aksamasına engel olmuştur. Osmanlının siyasi gücünü olumlu yönden etkileyen bir diğer faktör ekonomik yapılanmadır. Gelir kaynakları çok çeşitli ve zengin olan Osmanlı, ekonomisi güçlü olan her devlet gibi güçlü bir siyasi otoriteye sahipti.