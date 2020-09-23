7. Sınıf Sosyal Bilgiler Medya konu anlatımı

Medya görsel işitsel ve birçok farklı unsur doğrultusunda dünyayı birbirine bağlar. Aynı zamanda medya her yerden pek çok bilgiyi anında ulaştırır. Üstelik artık teknoloji ile beraber medya kültürü çok daha güçlü hale geldi. Şimdi medyayı ele alalım ve inceleyelim.

Medya

Öncelikle medyada ne olduğunu öğrenelim ve bunun tanımını yapalım.

Medya: Pek çok farklı bilgi toplulukları ve bireyi aktaran, eğlendirme ve bilgilendirme ile eğitim konularını kapsayan, görsel ve işitsel araçların her birine medya denmektedir.

Medya günümüzde artık vazgeçilmez bir kültür haline geldi. Ülkemizden ve dünyanın her yerinden pek çok farklı bilgiyi anbean elde edebilmekteyiz. Üstelik teknolojinin getirdiği üstün olanaklar ile beraber artık medyanın bir bağımlılık haline geldiğini de söylemek mümkün. Bunun nedeniyse medya haberleri bildirirken aynı zamanda duygu ve düşünceleri de aktarmaktadır. Bu doğrultuda karşılıklı alışveriş ile beraber etkin bir paylaşım imkanı sağlar.

Aynı zamanda medya bilgiyi yayar, eğitim verir ve fikirlere yönelik davranışları etkin şekilde kişileri aktarmaktadır. Özellikle pek çok farklı insan davranışlarını kapsayan değişik alanı bünyesinde barındırmaktadır.

- Müzik

- Tiyatro

- Görsel sanatlar

- Bale

- Teknoloji

- Sinema

- Sağlık

- Gündem

Bu şekilde daha birçok farklı unsuru tanımlamak mümkün olur. Aynı zamanda insanlar elde ettikleri bilgileri ve fikirleri böylece başka kişilere de aktarma imkanı elde ederler. Tabii bir kısım destekler ya da bir kısım tepki gösterebilir. Böylece o medya aracına güven duyulur ya da güvensizlik ortaya çıkabilir.

Özellikle görsel medya yazılı medyaya göre çok daha güçlüdür. İnsanlar saatler boyunca günlerinin büyük bir çoğunluğunu televizyon başında geçirir. Ancak sadece birkaç dakikasını bile yazılı medyaya ayırmaz. Bu doğrultuda görsel medya paylaşımcı, yönlendirici ve katılımcı işler üzerinden programlar gösterir. O yüzden bunlar daha çok alıcı ve hedef üzerine yoğunlaşmış medya kültürü üzerine gerçekleşmektedir.

En önemlisi ise görsel medya beyin yıkama görevi üzerinden toplumu istenmeyen şekilde yönlendirme durumuna girebilmektedir. Bu doğrultuda yazılı basın ve haberlerin tüm görevlerini görsel basın alır ve bunu kendi istediği gibi belirler.

Ancak medyanın belli başlı bazı görevleri olmalıdır. Bu görevler ister yazılı ister görsel olsun ortak şekilde ele alınmalı ve gerçekleşmelidir.

- Bilgilendirme

- Eğitme duyguları

- Toplumsal ilişki kur

- Eğlendirme

- Tarafsızlık

- Doğru şekilde uyarma

Böylece bireyler arasındaki temel iletişime oluşturan medya, tepkiler ve duygular ile beraber düşüncelerin ortak şekilde paylaşılmasına olanak tanır. Ayrıca medya sayesinde birçok işi dinleyerek, izleyerek ve ortak düşünceleri takip ederek, kendi kimliğini ve kişiliğini oluşturma imkanı elde edebilmektedir. Aynı zamanda bunları başka yerde paylaşır ve başkalarının düşüncelerini de etkilemektedir.

Bu doğrultuda medya toplumu ve kişileri yönlendirme noktasında oldukça etkindir. Özellikle Medya yazılı ya da görsel olarak neyi göstermek istiyorsa toplumda o noktaya doğru eğilim gösterir. Özellikle sürekli değişim yaratan ve toplumsal yapı açısından süreklilik sağlayan sistem yine medyadır. İnsanlar medya üzerinden gördükleri gündemi yakalar ve bu gündem üzerinden hayatını şekillendirir.

Bu sebepten dolayı toplumsal ve bireysel açıdan medya kültürü dünya çapında büyük bir öneme sahiptir. İnsan davranışlarını oluşturan tüm unsurlar medya çatısı altında toplanır.