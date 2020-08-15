Küresel sorunların çözümleri için birçok sağlık ve çevre örgütü bir araya gelmektedir. Birçok somut adım atılsa da söz konusu sorunlar özellikle az gelişmiş ülkelerde kendisini fazlasıyla göstermektedir. Acil çözüm bekleyen küresel sorunların başında iklim krizi ve küresel ısınma yer alıyor.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Sorunlar ve Çözümleri - Konu anlatımı

1- Küresel Isınma:

Günümüzün en büyük küresel problemleri arasında küresel ısınma gösteriyor. Birçok çevreci grup ve kurum da dünyanın öncelikli olarak bu soruna çözüm üretmesini beklemektedir. Küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden biri sera gazıdır. İneklerin salgıladığı bu gaz atmosferde ciddi zararlara yol açıyor. Bunun sonucunda iklim dengeleri alt üst olurken, buzullar erimeye devam ediyor. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde önümüzdeki elli yıl içerisinde küresel çapta bir çevre felaketi yaşanabileceği iddia edilmektedir.

Küresel ısınmanın önüne geçmek için çok daha fazla ağaçlandırma yapılmalı ve yeşil alan sayısı arttırılmalı. Kimyasal tarım ilaçlarının kullanımı kısıtlanmalı ya da tamamen bırakılmalıdır. Zararlı kimyasallardan üretilen parfümlerin kullanımı yasaklanmalı. Tamamen doğal ve organik üretime yönelmeli. Çevre kirliliği de buna yol açtığı için bu alanda da el birliğiyle mücadele edilmeli.

2- Çevre Kirliliği:

Doğal çevrenin bozulması ile birlikte çevre kirliliği küresel çapta bir sorun olmaya devam ediyor. Son on yıl içerisinde yüzden fazla hayvanın nesli tükendi. Aynı zamanda iki yüze yakın hayvan türünün nesli de tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. Plastik ve kimyasal atıklar toprağı zehirlerken, tarım alanındaki verimliliği aşağı seviyelere düşürüyor. Çevre kirliliğini önlemek için çevre konusunda bilinçlenmeli, bu alanda ortaklaşa çalışmalar yürütülmelidir.

3- Kıtlık:

Salgın, nüfus yoğunluğunun giderek artması ve gıda kaynaklarının azalması ile birlikte küresel sorunların en büyüklerinden biri kıtlık olarak gösteriliyor. Kıtlık riski altında olan ülkelerin başında Yemen gelmektedir. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Güney Sudan da risk bölgeleri içerisinde yer almaktadır. Eğer gerekli önlemler alınmazsa beş sene içerisinde Venezuela ve Afganistan'da da ciddi oranda gıda krizi yaşanabilir.

Bu ülkelerde yaşanan iç savaşlar ve kuraklık kıtlığın en büyük nedenleri arasındadır. Aynı zamanda sanayilerinin gelişmemiş olması ve tarımsal arazilerinin verimsizliği de kıtlık riskini ortaya çıkarıyor. Tüm uluslararası kuruluşlar bu ülkelere yardım eli uzatmalı ve ortaklaşa çözümler aranmalı. 2021 yılında 200 milyondan fazla insan aşırı yoksullaşma ve kıtlık riskiyle karşı karşıya kalabilir.

4- AIDS:

Bir yıl içerisinde dünya genelinde AIDS hastalığından ölen kişi sayısı 800 binden fazladır. İlaç ve aşı çalışmaları devam etse de henüz somut bir çözüm üretilebilmiş değil. Küresel çapta en ciddi sağlık krizlerinden biri olan AIDS, dünya ülkelerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye'de ise her yıl dört ile altı bin arasında insana AIDS tanısı konuluyor.

5- Kanser:

AIDS'ten sonra küresel çaptaki sağlık krizlerinden bir diğerini kanser oluşturuyor. Her yıl milyonlarca insana kanser teşhisiyle tedavi altına alınıyor. Binlerce kişi hayatını kaybediyor. Akciğer ve Kan Kanseri ise en ölümcül ve sık görülen türlerinin başında gelmektedir. Kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi yöntemlerinin yanı sıra alternatif tedavilere de hız verildi.

Küresel çaptaki sorunlar bunlarla sınırlı değil. Hava kirliliği, petrol rezervlerinin azalması, giderek artan işsizlik rakamları ve ekonomik krizler de küresel sorunlar arasında yer alıyor.