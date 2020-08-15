Kültür, bir ülkenin sanatını ve edebiyatını da belirler. Bu nedenle son derece önemlidir. Kültürel farklılıklar sadece ülkeler arasında olmaz. Bir ülkede şehirden şehre, bölgeden bölgeye farklı kültürler oluşabilir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültürel Farklılıklar - Konu Anlatımı

1- Türk Kültürü

Türk kültüründe İslam dini ve gelenekler belirleyici olmaktadır. Misafirperverlik Türk kültüründeki en önemli değerlerden biridir.. ''Tanrı Misafiri'' kavramı yüzyıllar boyunca Türk topraklarında önemli bir yer tutmuştur. Sadece bayram ve özel günlerde değil, her zaman için kapıya gelen bir misafir, geri çevrilmez.

Yiğitlik ve kahramanlık da Türk kültürünün en önemli değerleri arasında yer alır. Tarihte en çok devlet kurmuş milletlerden biri olan Türkler, sadece savunma amaçlı savaşlar yapmıştır. Savaşlar hem sözlü hem de yazlı kültürümüzü fazlasıyla etkilemiştir.

Kültürümüzde aile ve akrabalık bağları da fazlasıyla önemsenir. Büyüklere hürmet göstermek, küçükleri gözetip korumak kültürel özelliklerimiz arasında yer alır. Yardımlaşma, dayanışma, yoksullara yardım etme gibi kavramlar da İslam'ın hayatımıza girmesiyle çok daha fazla önemsenmiştir.

Sözlü kültür coğrafyamızda fazlaca gelişmiştir. Şiir, mani, koşuk, gazel gibi edebi türleri nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Türklerin yemek kültürü de fazlasıyla gelişmiştir. Türk mutfağı dünyanın en zengin 5 mutfağı arasında yer alır.

2- Avrupa Kültürü:

Avrupa kültürünün oluşmasında Rönesans ve reformlar etkili olmuştur. Rönesans ile birlikte Hümanizm ortaya çıkmış, insanı merkeze alan bir sanat anlayışı gelişmiştir. Avrupa Sanatı özellikle müzik ve resim alanında başarılı eserler vermiştir. Resimde Espresyonizm ve ekspresyonizm akımları mevcuttur. Edebiyatta ise romantizm, realizm ve sürrealizm gibi akımlar Avrupa'da doğmuştur.

Avrupa'nın kültürel özellikleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Örneğin İspanya'da Flamenko başta olmak üzere dans kültürü fazlasıyla gelişmiştir. Fransa'da edebiyat ve sinema kültürü yüksekken, İtalya ve Almanya'da daha çok felsefe ön plana çıkmıştır. Avrupa kültürünü belirleyen unsurlardan bir diğeri de Hristiyanlıktır.

3- Orta Doğu Kültürü:

Orta Doğu'nun genelinde İslam dini yaygın olduğu için belli başlı kültürel özellikleri Türkler ile benzeşir. Aynı zamanda bir tasavvufi yorum ve mezhep olan Yesevilik Türk - Arap kültürünü birleştirmeyi başarmıştır.

Orta Doğu kültürü dışa kapalı bir yapıdadır ve dinin esaslarına göre yaşar. Araplarda sözlü edebiyat türleri çok gelişmiş, özellikle belagat ve şiir alanında başarılı eserler verilmiştir. Tıpkı Türk kültüründe olduğu gibi Orta Doğu'da da misafirperverlik son derece büyük bir öneme sahiptir. Adetler ve gelenekler de önemli bir yer tutar. Bu kültürün içerisinde aile, sadakat ve onur gibi kavramlar ön plandadır.

4- Kuzey Amerika Kültürü:

ABD ve Kanada'nın yer aldığı Kuzey Amerika bölgesinde komşuluk ve aile ilişkileri zayıftır. Özgürlük en temel kavramlarından ve değerlerinden biridir. Amerika'nın eyaletleri arasında belli başlı farklılıklar olsa da genellikle sıcakkanlı ve doğal bir yapıya sahiptirler. Spor da kültürlerinde önemli bir yer tutar. Beyzbol, Amerikan Futbolu ve basketbol Kuzey Amerika spor kültürünün en önemli parçasıdır.

5- Güney Amerika Kültürü:

Güney Amerika kültürü Kuzey' ülkelerine göre bariz bir biçimde farklıdır. Aile ilişkilerine ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan Güney Amerikalılarda Tango, Salsa ve Çaça başta olmak üzere onlarca farklı dans türü yer alır. Brezilya ve Arjantin'de futbol, toplumu birbirine kaynaştıran en önemli kültürel bağ olarak görülür.