7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim konu anlatımı

Duygu ve düşüncelerimizi aynı zamanda fikirlerimizi çeşitli yöntemler üzerinde başka insanlara aktarabiliriz. Bunu gerçekleştirmek için ise doğru yöntemleri ele almak ve bunları öğrenmek gerekmektedir. Şimdi iletişimde hangi çeşitler kullanılıyor ve seçenekler değerlendiriliyor bunlara bakacağız.

İletişim

İnsanların sahip oldukları duygu ve düşünce ile beraber farklı bilgi ve fikirleri, değişik yöntemler kullanarak başka birine aktarmasına iletişim denmektedir. Bu konuda birçok değişik iletişim yolu bulunmaktadır. Şimdi sırasıyla bu iletişim yollarının ne olduğuna bakalım ve nasıl kullanıldıklarını öğrenelim.

Sözlü iletişim: Karşılıklı konuşmaya dayalı iletişim yolu sözlü iletişim olarak bilinmektedir. Anlatılmak istenen duygu ve düşünceleri konuşarak cümle içerisinde karşı tarafa aktarmak şeklinde söylenebilir. Özellikle toplantılarda, konferanslarda ya da birçok konuşma seanslarında değerlendirilir.

Yazılı iletişim: Yazı yoluyla gerçekleştirilen iletişim yoludur. Bu konuda birçok değişik yazılı iletişim çeşidi bulunur. Bunlar içerisinde gazete, kitap ve dergi ve mektup gibi iletişim yollarını söylemek mümkün. Bunlar yazı ve yazılı işaretler kullanmak suretiyle karşı tarafa farklı duygu ve düşünceleri aktarma imkanı vermektedir. Tabii yazılı iletişim kullanırken de birtakım hususlar ve kurallar ele alınmalıdır.

Hareketlerle iletişim: Jest ya da mimik ve çeşitli hareketler kullanılarak karşı tarafa duygu ve düşünceler ile fikirleri aktarma yoludur. Özellikle hareket yolu ile iletişim kurarken mutlaka aynı kültürden insanlar olmalıdır. Eğer farklı kültürlerden kişiler hareketlerle iletişim kullanmaya çalışıyor ise, durum yanlış anlaşılabilir. Genelde bu yolu İşitme engelli olan insanlar kullanırken aynı zamanda işitme engeli olmayan insanlar da kullanabilmektedir. Örneğin selam veren bir insan olduğunda bizim ülkemizde başımızı sallarız. Ayrıca Asya ülkelerinde insanlar selamlaşırken birkaç defa eğilir

İyi Bir İletişim Kurmak İçin Bilinmesi Gerekenler

İnsanların birbiriyle anlaşabilmesi için iletişim en önemli husustur. Tabii amacı ve duruma bağlı olarak birçok değişik iletişim yolu kullanılabilmektedir. Elbette bu iletişim yollarını değerlendirirken, bunu iyi bir şekilde gerçekleştirmek için bilinmesi gereken bazı kurallar bulunuyor.

- Bireyin kendini tanıması gerekmektedir. Böylece bir birey kendini tanır ise o zaman etrafındaki insanları da iyi tanıma şansına yakalar ve etkin iletişim kurar.

- Dinleyici ile göz teması kurarak doğal bir şekilde iletişim kurulması gerekmektedir. Aynı zamanda enerjik ve pozitif bir yapı altında etkili iletişim büyük bir öneme sahiptir.

- Etkili iletişimin en önemli yollarından biri aynı zamanda etkili dinlemektir. Bunu gerçekleştirmek için ise aynı şekilde doğal bir iletişim yapılmalı ve dinleyici ile göz teması kurulmalıdır.

- Karşımızdaki kişi konuşurken mutlaka, ‘evet, ya da ‘aynen öyle’ gibi teşvik edici kelimeler kullanılmalıdır.

- Empati kurmak çok önemlidir. Mutlaka karşımızdaki kişinin penceresinden olaya bakmalı ve onun duygu ve düşüncelerini iyi anlamalıyız. Böylece iletişim sorununu ve kopukluğunu çözebilir ve karşımızdaki kişiyle sağlıklı bir iletişim kurabiliriz.

Yukarıda saydığımız bütün bu hususları ele alarak sağlıklı ve düzgün bir iletişim kurabilirsiniz. İnsanların duygu ve düşünce ile beraber birçok fikri aktarabilmek için, etkili iletişim yollarını değerlendirmek gerekmektedir. Böylece hem gündelik yaşamda hem okulda hem de iş hayatımızı başarılı olabiliriz. Şimdi bu iletişim yollarını tekrar ele alalım ve İyi bir iletişim kurmak için neler yapılmalıdır bunları tekrar inceleyelim.