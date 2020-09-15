7. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilginin Önemi konu anlatımı

Bilgi yaşamın her alanında vazgeçilmezdir. Hayatımızı tamamen kapsar. Daha ileri seviye ulaşmamız ve ülkemizi de daha güçlü hale getirmemiz için her konuda bilgi edinmemiz gerekmektedir. Bu sebepten dolayı eğitimimize önem vermeli ve mümkün olduğunca en yüksek eğitim noktasına kadar okumamız gerekir.

Bilginin Önemi

Eğer ailemize ve ülkemize faydalı birer birey olmak istiyorsak eğitime önem vermeliyiz. Özellikle bir ülkenin gelişebilmesi için eğitimli insanlara ihtiyacı vardır. Bu sebepten dolayı bambaşka sektörler ya da konular üzerinde mutlaka en iyi şekilde bilgi sahibi olmalıyız. Tabii bu durum hem ülkemiz hem ailemiz ve hem de kendimiz için bilginin önemini ortaya çıkarmaktadır.

Kendimiz için bilginin önemi: Daha sağlıklı ve mutlu, refah dolu bir yaşam sürebilmek için kendimizi mutlaka geliştirmemiz gerekir. Bunu yapabilmek için ise bilgiye çok önem vermeliyiz. Aldığımız eğitim ile beraber ulaştığımız nokta itibariyle, seveceğimiz ve güzel bir meslek yapabiliriz. Aynı zamanda bulunduğumuz meslek açısından daha yüksek yerlere gelebiliriz. Bu da sadece kendimiz değil ayrıca ailemiz ve ülkemiz adına da önemli işler yapmamıza fırsat verir.

Ailemiz için bilginin önemi: Eğitimimize ne kadar önem verir ve ne kadar çok bilgiyi elde edersek, kendimizle beraber ailemizi de mutlu bir yaşama ulaştırabiliriz. Böylece ailemiz ile mutlu ve sağlıklı, keyifli bir hayat sürebiliriz. Mesela doktor olabiliriz ve böylece ailemizden biri hastalandığı zaman ona bakabiliriz. Öğretmen olabiliriz ve çevremizde sevdiğimiz insanların eğitimine katkı sağlayabiliriz. Bu gibi daha birçok farklı örnek vermemiz mümkün.

Ülkemiz için bilginin önemi: Bireysel olarak ülkemiz açısından baktığımızda biz okuduğumuz ve eğitim aldığımız süre içerisinde, yapacağımız işler üzerinden ülkemize önemli katkılar sağlayabilir. Özellikle yeni icatlar bulabilir, keşifler yapabilir ve kaliteli üretime katkı sağlayabiliriz. Böylece ülkemiz başka ülkelere ihracat gerçekleştirir ve maddi kazanç elde eder. Böylece ülkemizdeki diğer insanlarda refah dolu bir yaşam sürebilir.

Bilginin Neden önemli olduğu hakkında farklı bilgiler: Aslına bakılırsa bilgi birçok farklı nedenden dolayı büyük bir öneme sahiptir.

- Bizi yanlışlardan korur.

- Bize doğruları görmemiz için olanak sağlar.

- Hayatımızın daha kolay ve keyifli geçmesine fırsat verir.

- Hayatı tanımamıza ve yeni bir şeyler keşfetmemizi sağlar.

- Bizi geleceğe taşır.

- Kendimiz ve ailemiz ile beraber ülkemiz için önemli faydalar sağlamamıza olanak verir.

- Yeni yerler ve yeni insanlar keşfetmemizi sağlar.

Bu şekilde daha birçok farklı sebepten dolayı bilginin önemi çok büyüktür. Her zaman sürekli olarak yeni kitaplar okunmalı ve yeni şeyler öğrenmeliyiz. Sadece okulda öğrendiklerimiz ya sınırlı kalmamalıyız. Devamlı araştırma yapma da ve hem ülkemiz içerisinde hem de başka ülkelerde yaşanan yeni gelişmeleri takip etmeye çalışmalıyız. Bu hem teknolojik hem de gündelik yaşam için geçerlidir.

Bilgiyi en iyi şekilde alabilmek için kendimizi sürekli olarak geliştirmemiz gerekir. Öncelikle okulda verilen eğitimi dikkatli şekilde almalı ve notlarımızı yüksek tutmalıyız. Böylece bir sonraki sınıfa geçtiğimiz zaman aldığımız eğitim konusunda, daha iyi bir okula gitme şansımız olur.

Eğitimin önemi insan, toplum ve ülke açısından bağlantılıdır. Bir insan eğitime önem verir ve gelişir ise bununla beraber toplum ve ülke de gelişir.