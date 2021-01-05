7. Sınıf Matematik Yüzde Hesaplama Ve Yüzdeler konu anlatımı

Yüzdeler paydası 100 olan kesirler ile gösterilmektedir. Aynı zamanda yüzdenin sembolü, ‘%’ şeklinde ele alınır. Böylece bu sembolü yazarak yanına gerekli rakamı yazmak suretiyle herhangi bir sayının yüzdesini bu şekilde ele almaktayız.

Yüzde Hesaplama ve Yüzdeler

Farklı problemler üzerinden karşımıza yüzde hesaplamaları çıkabilir. Bu hesaplamaları yapmadan önce yüzdeler nasıl yazılıyor buna bakalım ve basit işlemler yapalım. Öncelik olarak şimdi bazı kesirler yazalım ve bu kesirleri yüzdeye çevirmeye çalışalım.

10/100 =

Yukarıda gördüğünüz gibi paydası 100 olan bir kesre bu şekilde yüzdeye çevirdik. Yani okunuşu üzerinden kesir on bölü yüz şeklinde ifade edilmektedir. Paydası 100 olduğu için bu kesre yüzde on şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bu konuda arka arkaya bazı örnekler yapalım ve konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

3/100 = %3

25/100 = %25

80/100 = %80

Aynı zamanda ondalık gösterimleri değeri alabilir ve bunları yüzde şeklinde anlatabiliriz. Bu defa birbirinden değişik ondalık gösterimleri yüzdeye çevirmeye çalışalım.

0,12 = 12/100 =

Gördüğümüz gibi öncelikle ondalık gösterimi kesre dönüştürdük ve daha sonra da kesir üzerinden yüzdeye dönüştürdük. Çünkü ondalık gösterimde virgülden sonra iki rakam var ise o zaman bu 100'lük kısmı göstermektedir. Bu yüzden kolayca kesir üzerinden yüzdelik hale getirebiliriz. Şimdi bu konuda arka arkaya başka örnekler yapalım.

0,25 = 25/100 = %25

3,25 = 3 25/100 = %75

Son işlemde tam sayıyı kesri dönüştürerek daha sonra 25 ile 3'ü çarpmak suretiyle %75 sonucunu bulduk. O şekilde de örnekleri ondalık gösterimleri ele alabilir ve kesir üzerinden yüzde şeklinde ifade edebilirsiniz.

Bir çokluğun belirtilen yüzdesini bulmak: Verilmiş olan bir çokluğun yüzdesini bulabilmek için çarpma işleminin kullanırız. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı bazı örnekler üzerinden inceleyelim.

100 sayısının ’u = 100 x 10/100 = 1000/100 = 10

Yukarıdaki işleme incelediğimiz zaman gördüğümüz gibi öncelikle sayısını kesir halinde getirdik ve daha sonra bunu 100 sayısı ile çarptık. Daha sonra 1000/100 rakamını bulduk ve ardından bölme işlemi yaparak sonucu 10 olarak elde ettik. Şimdi başka bir örnek daha yapalım ve değerlendirelim.

40 sayısının 0’si = 40 x 150/100 = 6000/100 = 60

12 kalemin %50’si = 12 x 50/100 = 600/100 = 6

Belirli bir yüzdesi verilen çokluğu bulmak: Belirli bir yüzdesi verilmiş olan çokluğun tamamını bulabilmek için, elimizde bulunan çokluğu yüzdeye böleriz. Şimdi bu konu hakkında bazı örnekler yapalım.

%20’si 10 olan sayı kaçtır? 10 : 20/100 = 10 x 100/20 = 1000/20 = 50

Gördüğümüz gibi işlemi yaparken Öncelikle 10 sayısı ile yüzde yirmi sayısına bölme işlemi uyguladık. Daha sonra bunu çarpma işlemine çevirmemiz gerekiyordu. O yüzden 20/100 sayısını ters çevirerek 100/20 haline getirdik. Böylece 10 ile 100’ü çarptık ve 1000 bulduk. Daha sonra bulduğumuz 1000 sayısını 20'ye böldük ve 50 sayısını bulduk.

Bu şekilde siz de birçok değişik örnek yapabilir ve konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. Genel olarak bir yüzde üzerinden nasıl işlem yapıldığını anlamak için yukarıdaki örnekleri dikkatli şekilde inceleyin. Özellikle mutlaka nerede bölüm yapmanız ya da nerede çarpım yapmanız gerektiğini iyi bilmeniz önemlidir.