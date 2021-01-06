7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi konu anlatımı

Değişik yöntemler kullanmak suretiyle rasyonel sayılar üzerinden ondalık gösterim işlemi yapabiliriz. Yani elimizde bulunan bir rasyonel sayı kullanacağımız yöntem ile ondalık gösterim haline çevirmemiz mümkün. Şimdi bunu öğreneceğimiz yöntemler ışığı altında beraber yapmaya çalışalım.

Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi

Öncelikle rasyonel sayıların ve ondalık sayıların ne olduklarını hatırlayalım ve tanımlama yapalım.

Rasyonel sayılar: Pay ve paydası ile beraber kesirli şekilde yazılan sayılara rasyonel sayılar denir. Bu konuda rasyonel sayılara bazı örnekler vermek gerekir, ‘3/7, 2/5, 3/6, 4/9’ gibi örnekler verebiliriz.

Ondalık Gösterimler: Paydası 10, 100 ya da 1000 gibi 10 ile bölünebilen kesirlere ondalık gösterim denmektedir. Aynı şekilde ondalık gösterimler için bazı örnekler vermek gerekirse, ‘0,35, 0,75, 3,25’ gibi daha birçok değişik örnek vermek mümkün.

Şimdi de rasyonel sayıların ondalık gösterimi ile nasıl ele alınacağına bakalım. Bunun için iki farklı yöntem bulunmaktadır.

- Paydayı 10'un kuvveti yapma

- Payı paydaya bölme

Şimdi bu iki yöntemi ele alalım ve ondalık gösterim içim rasyonel sayıları üzerinden çevirme işlemi gerçekleştirelim.

Paydayı 10'un Kuvveti Yapma ile Ondalık Gösterim

Rasyonel sayıları ondalık gösterimi yapmak için paydayı öncelikle 10'un kuvvetine çeviririz. Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve nasıl gerçekleştiğini beraber görelim.

Örnek: 6/5 rasyonel sayısının ondalık gösterime çevirelim.

Yukarıda öğrendiğimiz gibi öncelikle 6/5 rasyonel sayısını 10'un kuvvetine çevireceğiz.

6 = 12 = 1,2

5 10

(2)

Gördüğümüz gibi Öncelikle 6/5 rasyonel sayısının pay ve paydasını 2 ile çarptık. Daha sonra 12/10 sayısını bulduk. Hemen arkasından 12 sayısını 10'a bölerek 1,2 sayısını elde ettik. Çünkü payda kısmında 10 rakamı olduğu için 0 gidince bir virgül geliyor. Böylece 6/5 rasyonel sayısını 1,2 ondalık gösterime çevirmiş oldu.

Payı Paydaya Bölerek Ondalık Gösterime Çevirme

En çok kullanılan yöntemler içerisinde payı paydaya bölerek ondalık gösterim gerçekleştirme yolu bulunmaktadır. Bu durum rasyonel sayı ister bileşik ister basit kesir olsun her zaman kullanılabilir. Böylece ele alacağımız bölme işlemi ile beraber, rasyonel sayıyı ondalık gösterim üzerinden çevirebiliriz. Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve nasıl değerlendirdiğimizi inceleyelim.

Örnek: 3/5 rasyonel sayısını ondalık gösterime çevirelim.

3 sayısını 5 sayısına bölerken öncelikle bölüm kısmına bir 0 yazarız. Çünkü 3 sayısının içinde 5 sayısı yoktur. Daha sonra 3 sayısının yanına bir 0 ekleriz ve bu defa 30 sayısının içinde 5 sayısı ararız. 30 sayısında 6 tane 5 olduğu için bölüm kısmındaki 0’ın yanına 6 yazıyoruz. Böylece 0,6 sayısını buluyoruz.

3/5 = 0,6

Bu şekilde 3/5 rasyonel sayısına 0,6 ondalık gösterimine çevirebiliriz. Burada hangi yöntemin kullanırsak kullanalım mutlaka unutmamamız gereken, pay ve paydaya çok dikkat etmemizdir. Pay ve paydayı ele almak suretiyle her iki yöntem ile kullanarak işlem gerçekleştirebiliriz.

Basit kesir ya da bileşik kesir veya tam sayılı kesirler üzerinden her zaman bu işlemi yapmamız mümkün. Tabii tam sayılı kesir üzerinden rasyonel sayıları ondalık gösterimi çevirirken, öncelikle tam sayı kesri rasyonel sayı haline getirmemiz gerekmektedir. Şimdi yukarıdaki örnekleri inceleyerek çevirme işlemini nasıl yapıldığını anlamaya çalışın. Daha sonra başka örnekler üzerinden defterinizde çalışmalar yapın ve konuyu pekiştirin. Bu yöntemler hem okul hem de günlük hayatımız için çok önemlidir.