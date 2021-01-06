7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar konu anlatımı

Rasyonel sayılar a ve b olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu bölümlere pay ve payda denir. Bu sayılar a / b şeklinde gösterilir. Yaptığımız işlemlerde doğru sonuca ulaşmak için rasyonel sayılara dair kuralları bilmemiz gerekiyor. Örneğin b paydasında yer alan sayı 0'dan büyük olmalıdır. Bu nedenle 14 / 0 ya da 21 / 0 rasyonel sayı değildir. Bununla birlikte 0 rakamı, tüm negatif sayılardan büyüktür. Bu nedenle b paydasına negatif bir sayı da getirilemez. Örneğin 5 /-3 ve 33 / -1 sayıları rasyonel sayı değildir. Bir rasyonel sayının eksi değerde olabilmesi için negatif sayının ''a'' paydasına getirilmesi gerekir. Örneğin: -13 / 2 ya da -2 / 1 sayılar.

Rasyonel Sayılar

1- Rasyonel Sayılar ve Tam Sayılar:

Matematikte her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Bir tam sayıyı, rasyonel sayının paydasına 1 koyarak yazabiliriz.

Örnekler:

15 / 1 = 15

23 / 1 = 23

45 / 1 = 45

673 / 1 = 673

1632 / 1 = 1632

15624 / 1 = 15624

Not - Bir sayı kaç basamaklı olursa olsun paydasında 1 rakamı varsa, tam sayıdır. Çünkü her sayı 1'e bölündüğünde elde edilen sonuç kendisi olur.

2- Rasyonel Sayıları Genişletme -

Rasyonel sayılarda genişletme işlemi yapmak pay ve payda bölümündeki sayıların aynı sayı ile çarpılması gerekir. Pay veya paydadaki sayılardan biri 10 ve katlarına eşitlenmelidir.

Örnekler -

7 / 2 sayısı genişletmenin birçok yöntemi vardır.

Birinci yöntem: 7 ve 2 rakamı 5 ile çarpılır:

7 x 5 = 35

2 x 5 = 10

7 / 2 = 35 / 10

İkinci yöntem: 7 ve 2 rakamlarını 10 ile çarparak genişletebiliriz.

7 x 10 = 70

2 x 10 = 20

7 / 2 = 70 / 20

Not - Kesirler aynı sayı ile çarpıldığı için değeri değişmez. Bu nedenle bazı problemleri daha hızlı çözmek ve sonuca daha kolay varmak için rasyonel sayıları genişletebiliriz.

Diğer Örnekler -

6 / 3 sayısının 10 ile genişletilmesi -

6 x 3 = 18

3 x 10 = 30

6 / 3 = 18 / 30

7 / 10 sayısının 9 ile genişletilmesi

7 x 9 = 63

10 x 9 = 90

7 / 9 = 63 / 90

4 / 1 sayısının 5 ile genişletilmesi

4 x 5 = 20

1 x 5 = 5

4 / 1 = 20 / 5

3 - Rasyonel Sayıları Sadeleştirme:

Problemleri daha kolay çözmek ve işlemleri daha hızlı yapmak için rasyonel sayıları sadeleştirebiliriz. Sadeleştirme işleminde pay ve paydaki sayılar çarpanlarına ayrılır. Daha sonra ortak çarpan yok edilerek sadeleştirme işlemi tamamlanır:

Örnekler -

1 -

12 / 6 sayısını sadeleştirme -

12 ve 6 sayısının birçok ortak çarpanı vardır. Bu çarpanlardan ''2'' ve ''6'' rakamlarını kullanarak sadeleştirme işlemini gerçekleştirelim.

Birinci yöntem -

Ortak çarpan ''2''

12 / 2 = 6

6 / 2 = 3

12 / 6 = 6 / 3

İkinci Yöntem -

Ortak çarpan ''6''

12 / 6 = 2

6 / 6 = 1

12 / 6 = 2 / 1 = 6 / 3

Not - Yukarıdaki örnekte sadeleştirme işlemini ''3'' rakamını kullanarak da yapabiliriz.

2-

18 / 9 sayısını sadeleştirme

Ortak çarpan 3

18 / 3 = 6

9 / 3 = 3

18 / 9 = 6 / 3