7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar konu anlatımı
Tam sayılarda olduğu gibi rasyonel sayılar da ''pozitif'' ve ''negatif'' değerde olabilir. -6 / 4 ya da -12 /1 birer negatif rasyonel sayıdır. 9 / 3 ve 11 / 2 sayıları ise pozitif rasyonel sayılara örnek gösterilebilir. 7. sınıfta okuyan öğrenciler için Rasyonel Sayılar konusunu örnek işlemlerle anlattık.
Rasyonel sayılar a ve b olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu bölümlere pay ve payda denir. Bu sayılar a / b şeklinde gösterilir. Yaptığımız işlemlerde doğru sonuca ulaşmak için rasyonel sayılara dair kuralları bilmemiz gerekiyor. Örneğin b paydasında yer alan sayı 0'dan büyük olmalıdır. Bu nedenle 14 / 0 ya da 21 / 0 rasyonel sayı değildir. Bununla birlikte 0 rakamı, tüm negatif sayılardan büyüktür. Bu nedenle b paydasına negatif bir sayı da getirilemez. Örneğin 5 /-3 ve 33 / -1 sayıları rasyonel sayı değildir. Bir rasyonel sayının eksi değerde olabilmesi için negatif sayının ''a'' paydasına getirilmesi gerekir. Örneğin: -13 / 2 ya da -2 / 1 sayılar.
Rasyonel Sayılar
1- Rasyonel Sayılar ve Tam Sayılar:
Matematikte her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Bir tam sayıyı, rasyonel sayının paydasına 1 koyarak yazabiliriz.
Örnekler:
15 / 1 = 15
23 / 1 = 23
45 / 1 = 45
673 / 1 = 673
1632 / 1 = 1632
15624 / 1 = 15624
Not - Bir sayı kaç basamaklı olursa olsun paydasında 1 rakamı varsa, tam sayıdır. Çünkü her sayı 1'e bölündüğünde elde edilen sonuç kendisi olur.
2- Rasyonel Sayıları Genişletme -
Rasyonel sayılarda genişletme işlemi yapmak pay ve payda bölümündeki sayıların aynı sayı ile çarpılması gerekir. Pay veya paydadaki sayılardan biri 10 ve katlarına eşitlenmelidir.
Örnekler -
7 / 2 sayısı genişletmenin birçok yöntemi vardır.
Birinci yöntem: 7 ve 2 rakamı 5 ile çarpılır:
7 x 5 = 35
2 x 5 = 10
7 / 2 = 35 / 10
İkinci yöntem: 7 ve 2 rakamlarını 10 ile çarparak genişletebiliriz.
7 x 10 = 70
2 x 10 = 20
7 / 2 = 70 / 20
Not - Kesirler aynı sayı ile çarpıldığı için değeri değişmez. Bu nedenle bazı problemleri daha hızlı çözmek ve sonuca daha kolay varmak için rasyonel sayıları genişletebiliriz.
Diğer Örnekler -
6 / 3 sayısının 10 ile genişletilmesi -
6 x 3 = 18
3 x 10 = 30
6 / 3 = 18 / 30
7 / 10 sayısının 9 ile genişletilmesi
7 x 9 = 63
10 x 9 = 90
7 / 9 = 63 / 90
4 / 1 sayısının 5 ile genişletilmesi
4 x 5 = 20
1 x 5 = 5
4 / 1 = 20 / 5
3 - Rasyonel Sayıları Sadeleştirme:
Problemleri daha kolay çözmek ve işlemleri daha hızlı yapmak için rasyonel sayıları sadeleştirebiliriz. Sadeleştirme işleminde pay ve paydaki sayılar çarpanlarına ayrılır. Daha sonra ortak çarpan yok edilerek sadeleştirme işlemi tamamlanır:
Örnekler -
1 -
12 / 6 sayısını sadeleştirme -
12 ve 6 sayısının birçok ortak çarpanı vardır. Bu çarpanlardan ''2'' ve ''6'' rakamlarını kullanarak sadeleştirme işlemini gerçekleştirelim.
Birinci yöntem -
Ortak çarpan ''2''
12 / 2 = 6
6 / 2 = 3
12 / 6 = 6 / 3
İkinci Yöntem -
Ortak çarpan ''6''
12 / 6 = 2
6 / 6 = 1
12 / 6 = 2 / 1 = 6 / 3
Not - Yukarıdaki örnekte sadeleştirme işlemini ''3'' rakamını kullanarak da yapabiliriz.
2-
18 / 9 sayısını sadeleştirme
Ortak çarpan 3
18 / 3 = 6
9 / 3 = 3
18 / 9 = 6 / 3
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