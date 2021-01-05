7. Sınıf Matematik Oran konu anlatımı

Sayıların birbiri ile karşılaştırılması oran üzerinden yapılır. Bu karşılaştırma aynı zamanda kesir olarak gösterilir. Şimdi bunun nasıl yapıldığını başka örnekler üzerinden ele alalım ve anlamaya çalışalım.

Oran

İki çokluğun birbirine bölünmesi suretiyle yapılan karşılaştırmaya oran denir. Herhangi bir işlemin oran olabilmesi için mutlaka en az iki çokluğa ihtiyaç vardır. Böylece çokluklar arasında karşılaştırma yapabilir ve bunu kesir üzerinden gösterebiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza dair bazı örnekler ele alalım ve bakalım.

Örnek:

4 sayısının 7 sayısına oranı = 4/7

10 kalemin 3 kaleme oranı = 10/3

12 tane kız bulunan 20 kişilik bir sınıfta kızların erkeklere oranı = 12/8

Gördüğümüz gibi bu şekilde ele aldığımız iki çokluğu karşılaştırabilir ve kesir üzerinden oran halinde gösterebiliriz. Bu şekilde oran üzerinden site birçok değişik örnekler yapabilirsiniz.

Not: Oranı verilmiş olan iki çokluktan biri verildiğinde ve diğeri verilmediği zaman, verilmeyen çokluğu yapacağımız işlem üzerinden kolayca bulabiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza dair bazı örnekler ele alalım ve çözüm yaparak anlamaya çalışalım.

Birbirine karşı oranı verilmiş çokluklardan biri verildiği zaman değerini bulmak için, oran uygun sıraya göre genişletilir ve böylece çokluk bulunur. Yani burada bize verilen çokluğa bakarak, çokluk sayısı kaç ise buna göre oranı büyüterek ya da küçülterek sonucu bulabiliriz.

Örnek: Bir sınıfta kızların erkekleri oranı 3/5 olarak bilinmektedir. Bu saatte 12 tane kız öğrenci var ise o zaman sınıfta kaç tane erkek öğrenci vardır?

Burada verilmiş olan oranı uygun şekilde genişletmek suretiyle, 12 olan kız öğrenci sayısını bulacağız. 12 kız öğrenci sayısını bulduktan sonra ise uygun şekilde genişlettiğimiz için, erkek öğrenci sayısını da bulmuş olacağız. Şimdi bunu nasıl gerçekleştiğini inceleyerek öğrenmeye çalışalım

3 Kızların oranı = 3 = 3 X 4 = 12

5 Erkeklerin oranı 5 5 X 4 20

Gördüğümüz gibi yukarıdaki oranı incelediğimiz zaman verilmiş Oranın her iki tarafına 4 ile çarptığımızda kızların sayısını bulurken aynı zamanda erkeklerin sayısını da bulmuş oluyoruz. Bu sayede 12/20 ile beraber 12 kız öğrencinin yanı sıra 20 erkek öğrenci bulduk. Yani bu sınıfta toplamda 20 tane erkek öğrenci bulunmaktadır.

Örnek: Bir torbanın içerisinde kırmızı ve mavi toplar bulunmaktadır. Kırmızı toplarım mavi topları oranı 2/3 olarak bilinmektedir. Burada toplam 25 tane top olduğuna göre bu topların kaç tanesini mavi olduğunu nasıl bulunur?

Yine aynı şekilde kesir üzerinden uygun biçimde genişletme yapacağız ve toplamda 25 tane topu bulmaya çalışacağız. Bunu yapmak için ise kesir üzerindeki hem 2 sayısını hem de 3 sayısını 5 ile çarpmamız gerekiyor.

2 x 5 = 10

3 x 5 15

Gördüğümüz gibi yukarıda 5 ile geniş ettiğimiz zaman 10/15 kesrini buluyoruz. Böylece kesirdeki pay ve paydadaki kesir toplamına 25 sayısına denk getiriyoruz. Bu sayede kırmızı bilyelerin 10 tane olduğunu görürken mavi bilyelerin ise 15 tane olduğunu anlayabiliriz. Yani 15 tane mavi bilye vardır.

Bu şekilde siz de oran üzerinden farklı örnekler yapabilir ve kesir üzerinden çoklukların oranı nasıl yapılıyor daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki tanımları ve kavramları okuyarak örnekleri inceleyin. Böylece oran üzerinden daha kolay işlem yapabilirsiniz.