7. Sınıf Matematik Doğru Orantı konu anlatımı

Oran bulurken iki çokluğun birbiri arasındaki karşılaştırmasını yaparız. Bu karşılaştırmayı ise sayıları birbirine bölerek gerçekleştiririz. Bu oran ile beraber aynı zamanda orantı üzerinde doğru orantı konusu bulunmaktadır. Şimdi doğru orantının ne olduğuna bakalım ve örnekler üzerinden inceleyelim.

Doğru Orantı

Öncelikle orantı nedir buna bakalım ve tanımını yapalım. Böylece doğru orantıyı çok daha iyi bir şekilde anlayabiliriz.

Orantı: İki oranın eşitliğine orantı denmektedir. Yani hem pay hem de payda açısından bir kesir içerisinde aynı sayı üzerinden bölünebiliyorsa doğru orantı şeklinde ele alınır. Mesela şimdi bu konuda birkaç örnek yapalım ve inceleyelim.

3/6 = 1/2

Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi 3/6 sayısının hem pay hem de paydasını ortak şekilde üçe böldük ve 1/2 sonucunu bulduk. Bu şekilde siz e farklı örnekler yapabilir ve orantı konusunu daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi birkaç örnek daha yapalım ve orantıyı iyice anlamaya çalışalım.

50/100 = (Her iki taraf ortak şekilde 50’ye bölünür) = 1/2

5/25 = 1/5

4/12 = 1/3

Orantı ile ilgili böyle daha birçok farklı örnek yapılabilir.

Doğru Orantı Nedir?

Eğer iki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyor ise o zaman buna doğru orantı denir. Bu orantı aynı zamanda iki çokluktan biri azalırken diğeri de aynı oranda azalması üzerinden de ele alınabilmektedir. Eğer iki sayı arasında çokluk orantı şeklinde bir ifade var ise, o zaman bu işlemin doğru orantı olduğunu anlarız.

Şimdi doğru orantıya bir örnek verelim ve konuyu daha iyi bir biçimde anlamaya çalışalım.

Örnek:

- Eğer 1 kilogram elma 4 TL ise, o zaman 2 kilogram elma 8 TL'dir. Gördüğümüz gibi burada ağırlık ile beraber fiyat doğru orantılı şekilde artış gösteriyor.

- Mesela bir dakika içerisinde bir tane soru çözen kişi, 10 dakika içerisinde 10 tane soru çözebilmektedir. Yine aynı şekilde doğru orantı üzerinden artış yaşandığını görüyoruz.

Not: Doğru orantı içerisinde çok önemli bir nokta bulunmaktadır. Çoklukların ikisi de mutlaka aynı oranda artış göstermeli ve aynı oranda az almalıdır. Mesela biri 3 katına çıkıyor ise diğeri de mutlaka 3 katına çıkmaktadır. Ayrıca biri 2 katı azalıyor ise diğeri de 2 katı azalmalıdır.

Mesela küçükken boyumuz artarken aynı zamanda her yıl yaşımız da artış gösterir. Ancak yaşımız 2 katına geldiği zaman boyumuz iki katına çıkmaz. Gördüğümüz gibi bunda herhangi bir doğru orantı yoktur.

Orantı sabiti: Doğru orantılı çokluklar içerisinde sabit bir bölümü bulunmaktadır. Bu şekilde bölünmeye ise orantı sabiti denir.

Örnek: Mesela oran sabitine bir örnek vermek gerekirse hareket eden bir arabayı söyleyebiliriz. Örneğin bir araba sabit hızı ile 1 saatte 100 kilometre gidiyor ise, aynı sabit hızını koruyarak 2 saatte bu defa 2 kilometre gider. Gördüğümüz gibi orantı sabiti üzerinden hızı değişmedi ve doğru orantı ile hem süre hem de kat edilen yol artış gösterdi.

Doğru orantı konusunu bu şekilde yukarıdaki gibi örnekler üzerinden yapabilir ve daha iyi anlayabilirsiniz. Aynı zamanda yukarıdaki tanımları okuyarak ve örnekleri inceleyerek, konuyu daha iyi bir biçimde öğrenmeniz mümkün. Doğru orantı içerisindeki tüm unsurları dikkatli bir şekilde incelemeniz çok önemlidir.