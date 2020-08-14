7. SÄ±nÄ±f Matematik Daire GrafiÄŸi OluÅŸturma konu anlatÄ±mÄ±

Daire grafiÄŸi matematiÄŸin en Ã¶nemli konularÄ± iÃ§erisinde yer almaktadÄ±r. Ã‡izilen bir daire iÃ§erisinde ele alÄ±nan verilerin net ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na ve anlamanÄ±za imkan vermektedir. Ã–zellikle bir bÃ¼tÃ¼nÃ¼n parÃ§alarÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi alabilmek adÄ±na, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde pek Ã§ok alanda daire grafiÄŸinden faydalanÄ±lÄ±r. Åžimdi gelin daire grafiÄŸi hakkÄ±nda tanÄ±mlamalara bakalÄ±m ve ne olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenelim.

7.Â SÄ±nÄ±f Matematik Daire GrafiÄŸi OluÅŸturma Konu AnlatÄ±mÄ±

Â Ã–ncelikle matematik daire grafiÄŸi oluÅŸturma konusu arasÄ±nda, daire grafiÄŸi ne olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in tanÄ±mÄ±na bakalÄ±m.

Â Daire grafiÄŸi: Elde bulunan verilerin, bir dairenin dilimlere ayrÄ±larak bu dilimleri iÃ§erisinde gÃ¶sterilmesine daire grafiÄŸi denmektedir. Ã–zellikle daire iÃ§erisinde dilimleri ayrÄ±lan bÃ¶lÃ¼mler farklÄ± renkleri boyanmak suretiyle Ã§ok daha etkin ÅŸekilde veriler ortaya Ã§Ä±kabilmektedir.

Â Daire grafiÄŸi oluÅŸturma: Peki daire grafiÄŸi nasÄ±l oluÅŸturulur? Bu oldukÃ§a kolaydÄ±r. Ã–ncelikle bir daire Ã§iziyoruz. Daha sonra bu dairenin merkezini buluyoruz. Merkezini bulduktan sonra elimizde olan verilere gÃ¶re daireyi dilimleri ayÄ±rÄ±yoruz. Bu dilimleri dairenin merkezinden yay kÄ±smÄ±na kadar dÃ¼z Ã§ektiÄŸimiz bir Ã§izgi ile ayÄ±rarak gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. Daha sonra daire iÃ§erisinde ayrÄ±lan her bir dilime farklÄ± harfler verebiliriz. Ã–rneÄŸi, â€˜A, B, Câ€™ diyebiliriz.

Â Daire GrafiÄŸi HakkÄ±nda Bilinmesi GerekenlerÂ Â Â Â Â Â Â

Â Daire grafiÄŸi oluÅŸtururken bilinmesi gereken belli baÅŸlÄ± bazÄ± hususlar mevcuttur. Bu hususlarÄ± bilerek daire grafiÄŸinin ne olduÄŸunu daha iyi anlayabilir; elde bulunan verileri daire iÃ§erisine etkin ÅŸekilde ekleyebilirsiniz.

Â - Daire grafiÄŸi elde bulunan bir bÃ¼tÃ¼nÃ¼n parÃ§alarÄ± hakkÄ±nda bilgi saÄŸlamasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan, en etkili gÃ¶sterim yÃ¶ntemi olarak bilinmektedir.

Â - Daire grafiÄŸi iÃ§erisinde elde bulunan verilere baÄŸlÄ± olarak orantÄ±lÄ± ÅŸekilde bÃ¼tÃ¼n dilimlere ayrÄ±lÄ±r. Bu ayrÄ±m 360 derecelik dairenin iÃ§ kÄ±smÄ±nda gerÃ§ekleÅŸir.

Â - Daire grafiÄŸinde dilimler belirlenirken mutlaka dairenin merkez kÄ±smÄ±ndaki aÃ§Ä±larÄ±n doÄŸru ÅŸekilde hesaplanmasÄ± Ã§ok Ã¶nemlidir. AÃ§Ä± Ã¶lÃ§Ã¼leri doÄŸru biÃ§imde belirlenirse o zaman matematiksel aÃ§Ä±dan veliler doÄŸru ÅŸekilde hesaplanabilir.

Â Åžimdi bu konuda bazÄ± Ã¶rnekler ele alalÄ±m ve daire grafiÄŸi iÃ§erisinden nasÄ±l veri elde edeceÄŸimizi daha iyi gÃ¶relim.

Â Ã–rnek: Bir geminin iÃ§erisinde 24 tane bayan 26 tane bay bulunmaktadÄ±r. Peki, bu yolcularÄ± daire grafiÄŸi iÃ§erisinde gÃ¶sterdiÄŸimiz zaman merkez aÃ§Ä±larÄ± ne olur ve grafikleri nasÄ±l gÃ¶sterilir?

Â Cevap: Ã–ncelikle gemideki toplam yolcu sayÄ±sÄ±nÄ± hesaplayalÄ±m.

Â Gemideki toplam yolcu sayÄ±sÄ± = 24 + 26 = 50â€™dir.

Â Dairenin merkezdeki aÃ§Ä±sÄ± 360 derece olduÄŸuna gÃ¶re, 1 yolcuyu gÃ¶steren aÃ§Ä±yÄ± bulalÄ±m.

Â 360 / 50 = 7,2 derecedir.

Â Åžimdi de tek tek hem bay hem de bayan merkez aÃ§Ä± Ã¶lÃ§Ã¼lerini bulalÄ±m.

Â Bay Merkez aÃ§Ä± Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼ = 26 x 7,2 = 187,2 derecedir.

Â Bayan Merkez aÃ§Ä± Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼ = 24 x 7,2 = 172,8 derecedir.

Â GÃ¶rmÃ¼ÅŸ olduÄŸunuz gibi daire iÃ§erisindeki merkezi aÅŸaÄŸÄ±da bulunan toplam 360 derecenin bay ve bayan derecelerini hesapladÄ±k. BÃ¶ylece ÅŸimdi bir daire Ã§izerek daire iÃ§erisindeki merkez kÄ±smÄ±nda yay bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne dik Ã§izgiler Ã§ekebiliriz. Bu Ã§izgileri 187,2 ve 172,8 aÃ§Ä±larÄ±nÄ± baz almak suretiyle gerÃ§ekleÅŸtirebiliriz. BÃ¶ylece daire grafiÄŸi iÃ§erisinde bay ve bayan yolcularÄ±n verilerini etkin ÅŸekilde anlamÄ±ÅŸ oluruz. Bu daireyi Ã§izdikten sonra iÃ§ kÄ±sÄ±mlarÄ±na bay ve bayan yazabiliriz. BÃ¶ylece karÄ±ÅŸtÄ±rmadan konuyu Ã§ok daha iyi ÅŸekilde anlayabiliriz.

Â BÃ¶yle Ã¶rnekleri siz de yaparak farklÄ± ÅŸekillerde problemi Ã§Ã¶zebilir, grafik Ã§izimi ile beraber konuyu Ã§ok daha iyi anlayabilirsiniz.

Â