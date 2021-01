7. Sınıf İngilizce Tv Programs (Televizyon Programları) konu anlatımı

Diğer televizyon programları şu şekilde sıralanabilir: Futbol maçları (Football Matchs) - Belgeseller (Documantaries) - Tartışma Programları (Discussion Programs) ve Sabah Programları (Morning Shows)

TV Programs (Televizyon Programları)

1- Televizyonda Yayınlanan Film ve Diziler

Vahşi yaşam belgeseli - Wild Nature Documantary

Romantik komedi - Romantic Comedy

Komedi filmi - Comedy film

Aksiyon filmi - Action movie

Korku filmi - Horror film

Aile filmi - Family movie

Polisiye - Whodunit ya da Detective movie

Animasyon - Animated movie

Savaş filmi - War film

Absürt Komedi - Absurd Comedy

Bilim Kurgu Filmi - Science Action Films

Sanat Belgeseli - Art Documantary

Etnografik Belgesel - Ethnographic Documantary

Bilimsel Belgesel - Scientific Documantary

Kovboy filmi - Cowboy film ya da Spagetti western

Sanat filmi - Art film

Yabancı film - Foreign film

Not: ''Reality Show'' bir tür belgeseldir ve televizyonda sık sık yayınlanır. Türkçeye de aynı isimle de geçen bu şov programlarında profesyonel oyuncular değil gerçek kişiler yer alır.

Örnek Cümleler:

1.A. - We watched action film last night with uncle.

Dün gece amcamla birlikte aksiyon filmi izledik.

1.B. - My father loves detective movies.

Babam polisiye türündeki filmleri çok seviyor.

1.C. - Some animated movies are very educational.

Bazı animasyon filmleri çok eğitici.

1.D. - My older sister doesn't like to watch horror movies.

Ablam korku filmi izlemekten hoşlanmaz.

1.E. - Julia Roberts and Ben Affleck star in this comedy.

Bu komedi filminde Julia Roberts ve Ben Affleck oynuyor.

1.F. - Ali's biggest dreams is shoot art documantary.

Ali'nin en büyük hayali sanat belgeseli çekmek.

1.G. - The directos of this movie Martin Scorsese.

Bu filmin yönetmeni Martin Scorsese.

1.H - We watched animation at school today.

Bugün okulda animasyon izledik.

1.I - My grandfather watches a cowboy movie every weekend.

Büyük babam her hafta sonu bir kovboy filmi izler.

2- Televizyon Programları ve İngilizce Karşılıkları

Yarışma programı - Quiz Show

Yemek programı - Cooking show ya da cookery programme

Sabah programı - Morning show

Sağlık programı - Health program

Tartışma programı - Discussion program

Evlilik programları - Marriage shows ya da Dating Shows

Haber programı - Newcast ya da News program

Kültür - Sanat programı - Cultur Art program

Örnek Cümleler:

1.A. - I answered correctly all the questions on the quiz show.

Yarışma programındaki tüm soruları doğru cevapladım.

1.B. - Cooking programs are fun for my mom.

Anneme göre yemek programları çok eğlenceli.

1.C. - While having breaksfast we watch morning shows.

Kahvaltı yaparken sabah programlarını izliyoruz.

1.D. - There is very useful information in health programs.

Sağlık programlarında çok faydalı bilgiler var.

1.E- Discussion Program's subject environmental pollution.

Tartışma programının konusu çevre kirliliği.

1.F - Marriage shows has been removed from the broadcast

Evlilik programları yayından kaldırıldı.

1.G - We watch the news program at eight o'clock every evening.

Her akşam saat sekizde haber programı izleriz.