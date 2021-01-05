7. Sınıf İngilizce Tv Programs (Televizyon Programları) konu anlatımı
Televizyon programları birçok türe ayrılır. Filmler (Films) - Televizyon dizileri (Tv. Series) ve Yarışma programları (Quiz Shows) en çok izlenen televizyon programlarının başında geliyor. ''Animated Cartoon'' ve ''Cartoon Movie'' ise Çizgi Film demektir. 7. sınıflar İngilizce TV Programs (Televizyon Programları) konusunu örnek cümleler ve kelimelerle anlattık.
Diğer televizyon programları şu şekilde sıralanabilir: Futbol maçları (Football Matchs) - Belgeseller (Documantaries) - Tartışma Programları (Discussion Programs) ve Sabah Programları (Morning Shows)
TV Programs (Televizyon Programları)
1- Televizyonda Yayınlanan Film ve Diziler
Vahşi yaşam belgeseli - Wild Nature Documantary
Romantik komedi - Romantic Comedy
Komedi filmi - Comedy film
Aksiyon filmi - Action movie
Korku filmi - Horror film
Aile filmi - Family movie
Polisiye - Whodunit ya da Detective movie
Animasyon - Animated movie
Savaş filmi - War film
Absürt Komedi - Absurd Comedy
Bilim Kurgu Filmi - Science Action Films
Sanat Belgeseli - Art Documantary
Etnografik Belgesel - Ethnographic Documantary
Bilimsel Belgesel - Scientific Documantary
Kovboy filmi - Cowboy film ya da Spagetti western
Sanat filmi - Art film
Yabancı film - Foreign film
Not: ''Reality Show'' bir tür belgeseldir ve televizyonda sık sık yayınlanır. Türkçeye de aynı isimle de geçen bu şov programlarında profesyonel oyuncular değil gerçek kişiler yer alır.
Örnek Cümleler:
1.A. - We watched action film last night with uncle.
Dün gece amcamla birlikte aksiyon filmi izledik.
1.B. - My father loves detective movies.
Babam polisiye türündeki filmleri çok seviyor.
1.C. - Some animated movies are very educational.
Bazı animasyon filmleri çok eğitici.
1.D. - My older sister doesn't like to watch horror movies.
Ablam korku filmi izlemekten hoşlanmaz.
1.E. - Julia Roberts and Ben Affleck star in this comedy.
Bu komedi filminde Julia Roberts ve Ben Affleck oynuyor.
1.F. - Ali's biggest dreams is shoot art documantary.
Ali'nin en büyük hayali sanat belgeseli çekmek.
1.G. - The directos of this movie Martin Scorsese.
Bu filmin yönetmeni Martin Scorsese.
1.H - We watched animation at school today.
Bugün okulda animasyon izledik.
1.I - My grandfather watches a cowboy movie every weekend.
Büyük babam her hafta sonu bir kovboy filmi izler.
2- Televizyon Programları ve İngilizce Karşılıkları
Yarışma programı - Quiz Show
Yemek programı - Cooking show ya da cookery programme
Sabah programı - Morning show
Sağlık programı - Health program
Tartışma programı - Discussion program
Evlilik programları - Marriage shows ya da Dating Shows
Haber programı - Newcast ya da News program
Kültür - Sanat programı - Cultur Art program
Örnek Cümleler:
1.A. - I answered correctly all the questions on the quiz show.
Yarışma programındaki tüm soruları doğru cevapladım.
1.B. - Cooking programs are fun for my mom.
Anneme göre yemek programları çok eğlenceli.
1.C. - While having breaksfast we watch morning shows.
Kahvaltı yaparken sabah programlarını izliyoruz.
1.D. - There is very useful information in health programs.
Sağlık programlarında çok faydalı bilgiler var.
1.E- Discussion Program's subject environmental pollution.
Tartışma programının konusu çevre kirliliği.
1.F - Marriage shows has been removed from the broadcast
Evlilik programları yayından kaldırıldı.
1.G - We watch the news program at eight o'clock every evening.
Her akşam saat sekizde haber programı izleriz.
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