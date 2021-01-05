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7. SINIF
Haber Giriş: 05.01.2021 - 04:57 | Son Güncelleme:

7. Sınıf İngilizce Tv Programs (Televizyon Programları) konu anlatımı

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7. Sınıf İngilizce Tv Programs (Televizyon Programları) konu anlatımı
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Televizyon programları birçok türe ayrılır. Filmler (Films) - Televizyon dizileri (Tv. Series) ve Yarışma programları (Quiz Shows) en çok izlenen televizyon programlarının başında geliyor. ''Animated Cartoon'' ve ''Cartoon Movie'' ise Çizgi Film demektir. 7. sınıflar İngilizce TV Programs (Televizyon Programları) konusunu örnek cümleler ve kelimelerle anlattık.

Diğer televizyon programları şu şekilde sıralanabilir: Futbol maçları (Football Matchs) - Belgeseller (Documantaries) - Tartışma Programları (Discussion Programs) ve Sabah Programları (Morning Shows) 

 TV Programs (Televizyon Programları)

 1- Televizyonda Yayınlanan Film ve Diziler

 Vahşi yaşam belgeseli - Wild Nature Documantary

 Romantik komedi - Romantic Comedy

 Komedi filmi - Comedy film

 Aksiyon filmi - Action movie

 Korku filmi - Horror film

 Aile filmi - Family movie

 Polisiye - Whodunit ya da Detective movie

 Animasyon - Animated movie

 Savaş filmi - War film

 Absürt Komedi - Absurd Comedy

 Bilim Kurgu Filmi - Science Action Films

 Sanat Belgeseli - Art Documantary

 Etnografik Belgesel - Ethnographic Documantary

 Bilimsel Belgesel - Scientific Documantary

 Kovboy filmi - Cowboy film ya da Spagetti western

 Sanat filmi - Art film

 Yabancı film - Foreign film 

 Not: ''Reality Show'' bir tür belgeseldir ve televizyonda sık sık yayınlanır. Türkçeye de aynı isimle de geçen bu şov programlarında profesyonel oyuncular değil gerçek kişiler yer alır.

 Örnek Cümleler:

 1.A. - We watched action film last night with uncle.

 Dün gece amcamla birlikte aksiyon filmi izledik.

 1.B. - My father loves detective movies.

 Babam polisiye türündeki filmleri çok seviyor.

 1.C. - Some animated movies are very educational.

 Bazı animasyon filmleri çok eğitici.

 1.D. - My older sister doesn't like to watch horror movies.

 Ablam korku filmi izlemekten hoşlanmaz.

 1.E. - Julia Roberts and Ben Affleck star in this comedy.

 Bu komedi filminde Julia Roberts ve Ben Affleck oynuyor.

 1.F. - Ali's biggest dreams is shoot art documantary.

 Ali'nin en büyük hayali sanat belgeseli çekmek.

 1.G. - The directos of this movie Martin Scorsese.

 Bu filmin yönetmeni Martin Scorsese.

 1.H - We watched animation at school today.

 Bugün okulda animasyon izledik.

 1.I - My grandfather watches a cowboy movie every weekend.

 Büyük babam her hafta sonu bir kovboy filmi izler.

 2- Televizyon Programları ve İngilizce Karşılıkları

 Yarışma programı - Quiz Show

 Yemek programı - Cooking show ya da cookery programme

 Sabah programı - Morning show

 Sağlık programı - Health program

 Tartışma programı - Discussion program

 Evlilik programları - Marriage shows ya da Dating Shows

 Haber programı - Newcast ya da News program

 Kültür - Sanat programı - Cultur Art program

 Örnek Cümleler:

 1.A. - I answered correctly all the questions on the quiz show.

 Yarışma programındaki tüm soruları doğru cevapladım.

 1.B. - Cooking programs are fun for my mom.

 Anneme göre yemek programları çok eğlenceli.

 1.C. - While having breaksfast we watch morning shows.

 Kahvaltı yaparken sabah programlarını izliyoruz.

 1.D. - There is very useful information in health programs.

 Sağlık programlarında çok faydalı bilgiler var.

 1.E- Discussion Program's subject environmental pollution.

 Tartışma programının konusu çevre kirliliği.

 1.F - Marriage shows has been removed from the broadcast

 Evlilik programları yayından kaldırıldı.

 1.G - We watch the news program at eight o'clock every evening.

 Her akşam saat sekizde haber programı izleriz.

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