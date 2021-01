7. sınıf İngilizce dersi konusu olan Sports konusu tüm sporların İngilizce olarak hangi kelimeye karşılık geldiğini öğreneceğiz.

7.Sınıf İngilizce Sports (Sporlar) konu anlatımı

Öncelikle kelimeleri öğrenelim.

Basketball: Basketbol

Archery: Okçuluk

Baseball: Beyzbol

Badminton: Badminton

Rugby: Ragbi

Marathon: Maraton

Pilates: Pilates

Football/ Soccer: Futbol

Yoga: Yoga

Cycling: Bisiklet sürmek

Jogging: Hafif tempolu koşu

Swimming: Yüzme

Tennis: Tenis

Camping: Kamp yapmak

Skiing: Kayak yapmak

Boxing: Boks

Ice-skating: Buz pateni

Rollerblading: Paten sürmek

Handball: Hentbol

Golf: Golf

Skate-boarding: Kaykay kaymak

Bowling: Bovling

Parkour: Parkur

Wrestling: Güreş

Hiking/ Trekking: Doğa yürüyüşü

Snowboarding: Kar kayağı

Karate: Karate

Surfing: Sörf

Ice hockey: Buz hokeyi

Taekwondo: Tekvando

Cricket: Kriket

Places (Spor Alanları)

Gym: Spor salonu

Pitch: Futbol sahası

Basketball court: Basketbol sahası

Volleyball court: Voleybol sahası

Tennis court: Tenis kortu

Baseball field: Beyzbol sahası

Pool: Havuz

Ring: Ring

Track: Kayak pisti

Golf course: Golf sahası

Rink: Paten alanı

Skateboard park: Kaykay parkı

Bowling alley: Bovling pisti

Judo mat: Judo minderi

Equıpmants (Ekipmanlar)

Ball: Top

Football ball: Futbol topu

Basketball ball: Basketbol topu

Volleyball ball: Voleybol topu

Tennis ball: Tenis topu

Football shoes: Futbol ayakkabısı (Krampon)

Uniform: Forma

Swimming süit: Mayo

Racket: Raket

Gloves: Eldivenler

Shuttlecock: Badminton topu

Backpack: Sırt çantası

Arrow: Ok

Bow: Yay

Helmet: Kask

Karate suit: Karate kıyafeti

Net: File

Sporlar ile ilgili kelimeler

Ambitious: İstekli

Applaud/ clap: Alkışlamak

Beat: Yenmek

Belt: Kuşak

Champion: Şampiyon

Draw/even: Beraberlik

Gold medal: Altın madalya

Hurdle running race: Engelli koşu yarışı

Journalist: Gazeteci

Muscular arms: Kol kası

Peaceful: Huzurlu

Trainers: Spor ayakkabı

Injure: Sakatlanmak

Nil: Sıfır

Prize/award: Ödül

Race: Yarış

Goal keper: Kaleci

Cup: Kupa

Score: Skor

Googgles: Yüzücü gözlüğü

Celebrate: Kutlamak

Lose: Kaybetmek

Achieve: Başarmak

Hit: İsabet etmek

Train: Eğitim vermek

Success: Başarı

Go on a diet: Diyete girmek

Medal: Madalya

Spectators: Seyirciler

Player: Oyuncu

Point: Puan

Goal: Gol

Referee: Hakem

Athlete: Atlet

Win: Kazanmak

Sports (Sporlar)

Bazı sporlar bazı fiiller ile birlikte kullanılır. Bu fiiller şunlardır; Do (yapmak), Play (oynamak) ve Go (gitmek). Do fiiliyle Yoga, Karate, Archery gibi sporlar kullanılır. Go fiiliyle camping, swimming, ıceskating sporları kullanılır. Play fiiliyle ise golf, baseball, table tennis sporları kullanılır.

Simple Present Tense- Affirmative

Geniş zamanlı olumlu cümle kurulacağı zaman; I, you, we, they özneleriyle fiiller birinci hallerinde ek almadan kullanılır. He, she ve ıt özlerinde ise fiiler “s” takısı alarak cümle kurulur.

I play soccer every weekend.

Melike reads book every night.

They drink milk twice a day.

He watches tv on Monday.

Simple Present Tense- Negative

Geniş zamanlı olumsuz cümle kurulacağı zaman; I, you, we, they özneleri kullanılırken öznenin ardından don’t ve onun ardından da fiillerin birinci hali gelir. He, she ve it özneleri kullanırken öznenin ardından doesn’t ve ardından fiilin birinci hali gelir.

I don’t play guitar on Saturday.

She doesn’t wash dishes.

They don’t eat sausage.

He doesn’t swim on Sunday.

Simple Present Tense- Ouestion

I, you, we, they özneleri kullanılacaksa cümlenin başına Do gelir ardından özne ardından fiilin birinci hali kullanılır. He, she, it özneleri kullanılacaksa cümlenin başına Does gelir ardından özne ve ardından fiilin birinci hali gelir.

Do they cook pasta?

Yes, they do /No, they don’t.

Does she clean home?

Yes, she does/ No, she doesn’t.