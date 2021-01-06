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7. SINIF
Haber Giriş: 06.01.2021 - 04:42 | Son Güncelleme:

7. Sınıf İngilizce Sports (Sporlar) konu anlatımı

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7. Sınıf İngilizce Sports (Sporlar) konu anlatımı
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7. sınıf İngilizce dersi konularından biri de Sports yani sporlar konusudur. Sports (sporlar) nedir? Sports konu anlatımı nedir? Sports konusu birçok öğrencinin ilgisini çeken ve kolay öğrenilebilen konulardan biridir. İşte 7. Sınıf İngilizce Sports (Sporlar) konu anlatımı.

7. sınıf İngilizce dersi konusu olan Sports konusu tüm sporların İngilizce olarak hangi kelimeye karşılık geldiğini öğreneceğiz.

7.Sınıf İngilizce Sports (Sporlar) konu anlatımı

 Öncelikle kelimeleri öğrenelim.

 Basketball: Basketbol

 Archery: Okçuluk

 Baseball: Beyzbol

 Badminton: Badminton

 Rugby: Ragbi

 Marathon: Maraton

 Pilates: Pilates

 Football/ Soccer: Futbol

 Yoga: Yoga

 Cycling: Bisiklet sürmek

 Jogging: Hafif tempolu koşu

 Swimming: Yüzme

 Tennis: Tenis

 Camping: Kamp yapmak

 Skiing: Kayak yapmak

 Boxing: Boks

 Ice-skating: Buz pateni

 Rollerblading: Paten sürmek

 Handball: Hentbol

 Golf: Golf

 Skate-boarding: Kaykay kaymak

 Bowling: Bovling

 Parkour: Parkur

 Wrestling: Güreş

 Hiking/ Trekking: Doğa yürüyüşü

 Snowboarding: Kar kayağı

 Karate: Karate

 Surfing: Sörf

 Ice hockey: Buz hokeyi

 Taekwondo: Tekvando

 Cricket: Kriket

 Places (Spor Alanları)

 Gym: Spor salonu

 Pitch: Futbol sahası

 Basketball court: Basketbol sahası

 Volleyball court: Voleybol sahası

 Tennis court: Tenis kortu

 Baseball field: Beyzbol sahası

 Pool: Havuz

 Ring: Ring

 Track: Kayak pisti

 Golf course: Golf sahası

 Rink: Paten alanı

 Skateboard park: Kaykay parkı

 Bowling alley: Bovling pisti

 Judo mat: Judo minderi

 Equıpmants (Ekipmanlar)

 Ball: Top

 Football ball: Futbol topu

 Basketball ball: Basketbol topu

 Volleyball ball: Voleybol topu

 Tennis ball: Tenis topu

 Football shoes: Futbol ayakkabısı (Krampon)

 Uniform: Forma

 Swimming süit: Mayo

 Racket: Raket

 Gloves: Eldivenler

 Shuttlecock: Badminton topu

 Backpack: Sırt çantası

 Arrow: Ok

 Bow: Yay

 Helmet: Kask

 Karate suit: Karate kıyafeti

 Net: File

 Sporlar ile ilgili kelimeler

 Ambitious: İstekli

 Applaud/ clap: Alkışlamak

 Beat: Yenmek

 Belt: Kuşak

 Champion: Şampiyon

 Draw/even: Beraberlik

 Gold medal: Altın madalya

 Hurdle running race: Engelli koşu yarışı

 Journalist: Gazeteci

 Muscular arms: Kol kası

 Peaceful: Huzurlu

 Trainers: Spor ayakkabı

 Injure: Sakatlanmak

 Nil: Sıfır

 Prize/award: Ödül

 Race: Yarış

 Goal keper: Kaleci

 Cup: Kupa

 Score: Skor

 Googgles: Yüzücü gözlüğü

 Celebrate: Kutlamak

 Lose: Kaybetmek

 Achieve: Başarmak

 Hit: İsabet etmek

 Train: Eğitim vermek

 Success: Başarı

 Go on a diet: Diyete girmek

 Medal: Madalya

 Spectators: Seyirciler

 Player: Oyuncu

 Point: Puan

 Goal: Gol

 Referee: Hakem

 Athlete: Atlet

 Win: Kazanmak

 Sports (Sporlar)

 Bazı sporlar bazı fiiller ile birlikte kullanılır. Bu fiiller şunlardır; Do (yapmak), Play (oynamak) ve Go (gitmek). Do fiiliyle Yoga, Karate, Archery gibi sporlar kullanılır. Go fiiliyle camping, swimming, ıceskating sporları kullanılır. Play fiiliyle ise golf, baseball, table tennis sporları kullanılır.

 Simple Present Tense- Affirmative

 Geniş zamanlı olumlu cümle kurulacağı zaman; I, you, we, they özneleriyle fiiller birinci hallerinde ek almadan kullanılır. He, she ve ıt özlerinde ise fiiler “s” takısı alarak cümle kurulur.

I play soccer every weekend.

Melike reads book every night.

They drink milk twice a day.

He watches tv on Monday. 

 Simple Present Tense- Negative

 Geniş zamanlı olumsuz cümle kurulacağı zaman; I, you, we, they özneleri kullanılırken öznenin ardından don’t ve onun ardından da fiillerin birinci hali gelir. He, she ve it özneleri kullanırken öznenin ardından doesn’t ve ardından fiilin birinci hali gelir.

I don’t play guitar on Saturday.

She doesn’t wash dishes.

They don’t eat sausage.

He doesn’t swim on Sunday. 

 Simple Present Tense- Ouestion

 I, you, we, they özneleri kullanılacaksa cümlenin başına Do gelir ardından özne ardından fiilin birinci hali kullanılır. He, she, it özneleri kullanılacaksa cümlenin başına Does gelir ardından özne ve ardından fiilin birinci hali gelir. 

Do they cook pasta?

 Yes, they do /No, they don’t.

Does she clean home?

 Yes, she does/ No, she doesn’t. 

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