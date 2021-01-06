7. Sınıf İngilizce Sports (Sporlar) konu anlatımı
7. sınıf İngilizce dersi konularından biri de Sports yani sporlar konusudur. Sports (sporlar) nedir? Sports konu anlatımı nedir? Sports konusu birçok öğrencinin ilgisini çeken ve kolay öğrenilebilen konulardan biridir. İşte 7. Sınıf İngilizce Sports (Sporlar) konu anlatımı.
7. sınıf İngilizce dersi konusu olan Sports konusu tüm sporların İngilizce olarak hangi kelimeye karşılık geldiğini öğreneceğiz.
7.Sınıf İngilizce Sports (Sporlar) konu anlatımı
Öncelikle kelimeleri öğrenelim.
Basketball: Basketbol
Archery: Okçuluk
Baseball: Beyzbol
Badminton: Badminton
Rugby: Ragbi
Marathon: Maraton
Pilates: Pilates
Football/ Soccer: Futbol
Yoga: Yoga
Cycling: Bisiklet sürmek
Jogging: Hafif tempolu koşu
Swimming: Yüzme
Tennis: Tenis
Camping: Kamp yapmak
Skiing: Kayak yapmak
Boxing: Boks
Ice-skating: Buz pateni
Rollerblading: Paten sürmek
Handball: Hentbol
Golf: Golf
Skate-boarding: Kaykay kaymak
Bowling: Bovling
Parkour: Parkur
Wrestling: Güreş
Hiking/ Trekking: Doğa yürüyüşü
Snowboarding: Kar kayağı
Karate: Karate
Surfing: Sörf
Ice hockey: Buz hokeyi
Taekwondo: Tekvando
Cricket: Kriket
Places (Spor Alanları)
Gym: Spor salonu
Pitch: Futbol sahası
Basketball court: Basketbol sahası
Volleyball court: Voleybol sahası
Tennis court: Tenis kortu
Baseball field: Beyzbol sahası
Pool: Havuz
Ring: Ring
Track: Kayak pisti
Golf course: Golf sahası
Rink: Paten alanı
Skateboard park: Kaykay parkı
Bowling alley: Bovling pisti
Judo mat: Judo minderi
Equıpmants (Ekipmanlar)
Ball: Top
Football ball: Futbol topu
Basketball ball: Basketbol topu
Volleyball ball: Voleybol topu
Tennis ball: Tenis topu
Football shoes: Futbol ayakkabısı (Krampon)
Uniform: Forma
Swimming süit: Mayo
Racket: Raket
Gloves: Eldivenler
Shuttlecock: Badminton topu
Backpack: Sırt çantası
Arrow: Ok
Bow: Yay
Helmet: Kask
Karate suit: Karate kıyafeti
Net: File
Sporlar ile ilgili kelimeler
Ambitious: İstekli
Applaud/ clap: Alkışlamak
Beat: Yenmek
Belt: Kuşak
Champion: Şampiyon
Draw/even: Beraberlik
Gold medal: Altın madalya
Hurdle running race: Engelli koşu yarışı
Journalist: Gazeteci
Muscular arms: Kol kası
Peaceful: Huzurlu
Trainers: Spor ayakkabı
Injure: Sakatlanmak
Nil: Sıfır
Prize/award: Ödül
Race: Yarış
Goal keper: Kaleci
Cup: Kupa
Score: Skor
Googgles: Yüzücü gözlüğü
Celebrate: Kutlamak
Lose: Kaybetmek
Achieve: Başarmak
Hit: İsabet etmek
Train: Eğitim vermek
Success: Başarı
Go on a diet: Diyete girmek
Medal: Madalya
Spectators: Seyirciler
Player: Oyuncu
Point: Puan
Goal: Gol
Referee: Hakem
Athlete: Atlet
Win: Kazanmak
Sports (Sporlar)
Bazı sporlar bazı fiiller ile birlikte kullanılır. Bu fiiller şunlardır; Do (yapmak), Play (oynamak) ve Go (gitmek). Do fiiliyle Yoga, Karate, Archery gibi sporlar kullanılır. Go fiiliyle camping, swimming, ıceskating sporları kullanılır. Play fiiliyle ise golf, baseball, table tennis sporları kullanılır.
Simple Present Tense- Affirmative
Geniş zamanlı olumlu cümle kurulacağı zaman; I, you, we, they özneleriyle fiiller birinci hallerinde ek almadan kullanılır. He, she ve ıt özlerinde ise fiiler “s” takısı alarak cümle kurulur.
I play soccer every weekend.
Melike reads book every night.
They drink milk twice a day.
He watches tv on Monday.
Simple Present Tense- Negative
Geniş zamanlı olumsuz cümle kurulacağı zaman; I, you, we, they özneleri kullanılırken öznenin ardından don’t ve onun ardından da fiillerin birinci hali gelir. He, she ve it özneleri kullanırken öznenin ardından doesn’t ve ardından fiilin birinci hali gelir.
I don’t play guitar on Saturday.
She doesn’t wash dishes.
They don’t eat sausage.
He doesn’t swim on Sunday.
Simple Present Tense- Ouestion
I, you, we, they özneleri kullanılacaksa cümlenin başına Do gelir ardından özne ardından fiilin birinci hali kullanılır. He, she, it özneleri kullanılacaksa cümlenin başına Does gelir ardından özne ve ardından fiilin birinci hali gelir.
Do they cook pasta?
Yes, they do /No, they don’t.
Does she clean home?
Yes, she does/ No, she doesn’t.
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