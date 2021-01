7. Sınıf İngilizce Simple Present Tense (Geniş Zaman) konu anlatımı

Simple present tense, cümlelerde en yaygın kullanılan zamandır. Her gün yüzerim, her sabah altıda kalkarım, en çok elmayı severim gibi cümlelerde kullanılıyor. Geniş zamanlı cümleleri kurarken filleri ek almadan kullanıyorsunuz.

Simple Present Tense (Geniş Zaman)

Simple present tense Türkçemizde geniş zamanın karşılığıdır. Türkçede geniş zamanlı cümleler kurarken; gelir, sever, oturur, güler, yer, koşar gibi sonu “-er, -ar”lı eklerle biten fiiller kullanılıyor. İngilizcede de mantık aynı fakat fiil kullanımında farklılık gösteriyor.

Simple present tensle ile ilgili cümlelerin nasıl kurulacağına geçmeden önce, bu zamanın hangi durumlarda kullanıldığını ve neleri anlattığını görmelisiniz.

1- Simple present tense, sürekli yaptığınız veya alışkanlık haline getirdiğiniz işleri (eylemleri) anlatırken kullanılır. Example (s) (örnek/ler);

* We go to Marmaris every summer.

Cümlede, her yaz Marmaris’e gidildiği yani aynı işin tekrarlandığı için simple present tense kullanılıyor.

* They go to Abant Lake every winter.

Bu cümlede de tekrarlanan eylem her kış Abant Gölüne gidilmesidir. Bu nedenle fiilde simple present tense kullanılmış.

2-Gerçekliği kabullenmiş ve bilimsel olaylarda kullanılır. Example (s) (örnek/ler);

* The sun rises from the east. (Güneş doğudan doğar.)

* The moon is the satellite of the earth. (Ay, dünyanın uydusudur.)

3-Önceden planlanmış, programlanmış olayları anlatırken kullanılır. Bu ifadelerde simple present tense kullanılmasına rağmen, anlam gelecek zamandır.

* The train leaves Adana at 7pm tonight. (Tren bu akşam saat yedide Adana’dan kalkacak.)

* The exam starts at 10 o’clock tomorrow. (Sınav yarın onda başlayacak.)

Cümlelerin Yapı Özellikleri

Subject (özne) verb (fiil) object (nesne) anlamı

I play tenis Tenis oynarım.

You swim pool Havuzda yüzersin.

We like music Müziği severiz.

They do barbecue Onlar mangal yaparlar.

He does his homework O ödevini yapar.

She studies Turkish O Türkçe çalışır.

It drinks juice O meyve suyu içer

Yukarıdaki örnek cümlelerde gördüğünüz gibi “I, you, we, they” gibi öznelerle cümle kurarken fiiller ek almıyor. Fakat “he, she, ıt” gibi öznelerle cümle kurarken filler “-es, -s, -ies” eklerinden birini alıyor. Buradan şu kuralı çıkarıyoruz.

**İngilizcede simple present tense ile cümle kurulurken “I, you, we, they” özneleriyle kurulan cümlelerde fiil yalın halde kullanılır. 3. tekil özneler (he, she, it) kurulurken fiile –s, -es, -ies eklerinden biri getirilir. **

*-s takısını alan filler;

He drinks 3 liters of water every day. (O her gün 3 litre su içer.)

She sleeps eight hours a day. (O her gün 8 saat uyur.

Olumsuz Cümleler Yapı Özellikleri

Subject Auxiliary verb

(özne) (Yardımcı fiil) verb (fiil) object (nesne) anlamı

I don’t (do not) play tenis Tenis oynamam.

You don’t swim pool Havuzda yüzmezsin.

We don’t like music Müziği sevmeyiz.

They don’t do barbecue Onlar mangal yapmazlar.

He doesn’t (does not) do his homework O ödevini yapmaz.

She doesn’t (does not) study Turkish O Türkçe çalışmaz.

It doesn’t (does not) drink juice O meyve suyu içmez.

Olumsuz cümleler kurarken yardımcı fiil olarak “don’t” veya “doesn’t” kullanılıyor. 3. tekil özneli cümleleri olumsuz yaparken fiillerin sonunda “-s, -es, -ies” takıları kullanılmaz. Fiili yalın halde kullanıyorsunuz.