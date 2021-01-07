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7. SINIF
Haber Giriş: 07.01.2021 - 03:07 | Son Güncelleme:

7. Sınıf İngilizce Simple Present Tense (Geniş Zaman) konu anlatımı

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7. Sınıf İngilizce Simple Present Tense (Geniş Zaman) konu anlatımı
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Türkçede olduğu gibi İngilizcede de cümleler zamanlara dikkat edilerek kurulur. Bir iş yapılıp bitirilmişse geçmiş zaman, iş devam ediyorsa şimdiki zaman, daha sonra yapılacaksa gelecek zaman kullanılıyor. Ayrıca sürekli yapılan ve genelleme olarak kullanılan cümlelerde geniş zaman kullanılıyor. Bu dersimizde simple present tense (geniş zaman) konusunu detaylı olarak hazırladık.

Simple present tense, cümlelerde en yaygın kullanılan zamandır. Her gün yüzerim, her sabah altıda kalkarım, en çok elmayı severim gibi cümlelerde kullanılıyor. Geniş zamanlı cümleleri kurarken filleri ek almadan kullanıyorsunuz.

 Simple Present Tense (Geniş Zaman)

 Simple present tense Türkçemizde geniş zamanın karşılığıdır. Türkçede geniş zamanlı cümleler kurarken; gelir, sever, oturur, güler, yer, koşar gibi sonu “-er, -ar”lı eklerle biten fiiller kullanılıyor. İngilizcede de mantık aynı fakat fiil kullanımında farklılık gösteriyor.

 Simple present tensle ile ilgili cümlelerin nasıl kurulacağına geçmeden önce, bu zamanın hangi durumlarda kullanıldığını ve neleri anlattığını görmelisiniz.

 1- Simple present tense, sürekli yaptığınız veya alışkanlık haline getirdiğiniz işleri (eylemleri) anlatırken kullanılır. Example (s) (örnek/ler);

 * We go to Marmaris every summer.

 Cümlede, her yaz Marmaris’e gidildiği yani aynı işin tekrarlandığı için simple present tense kullanılıyor.

 * They go to Abant Lake every winter.

 Bu cümlede de tekrarlanan eylem her kış Abant Gölüne gidilmesidir. Bu nedenle fiilde simple present tense kullanılmış.

 2-Gerçekliği kabullenmiş ve bilimsel olaylarda kullanılır. Example (s) (örnek/ler);

 * The sun rises from the east. (Güneş doğudan doğar.)

 * The moon is the satellite of the earth. (Ay, dünyanın uydusudur.)

 3-Önceden planlanmış, programlanmış olayları anlatırken kullanılır. Bu ifadelerde simple present tense kullanılmasına rağmen, anlam gelecek zamandır.

 * The train leaves Adana at 7pm tonight. (Tren bu akşam saat yedide Adana’dan kalkacak.)

 * The exam starts at 10 o’clock tomorrow. (Sınav yarın onda başlayacak.)

 Cümlelerin Yapı Özellikleri

 Subject (özne) verb (fiil) object (nesne) anlamı

 I          play    tenis               Tenis oynarım.

 You     swim  pool                Havuzda yüzersin.

 We     like     music  Müziği severiz.

 They   do        barbecue        Onlar mangal yaparlar.

 He      does    his homework O ödevini yapar.

 She      studies Turkish            O Türkçe çalışır.                      

 It          drinks juice               O meyve suyu içer

 Yukarıdaki örnek cümlelerde gördüğünüz gibi “I, you, we, they” gibi öznelerle cümle kurarken fiiller ek almıyor. Fakat “he, she, ıt” gibi öznelerle cümle kurarken filler “-es, -s, -ies” eklerinden birini alıyor. Buradan şu kuralı çıkarıyoruz.

 **İngilizcede simple present tense ile cümle kurulurken “I, you, we, they” özneleriyle kurulan cümlelerde fiil yalın halde kullanılır. 3. tekil özneler (he, she, it) kurulurken fiile –s, -es, -ies eklerinden biri getirilir. **

 *-s takısını alan filler;

 He drinks 3 liters of water every day. (O her gün 3 litre su içer.)

 She sleeps eight hours a day. (O her gün 8 saat uyur.

  Olumsuz Cümleler Yapı Özellikleri

 Subject Auxiliary verb

 (özne) (Yardımcı fiil) verb (fiil) object (nesne) anlamı

 I          don’t (do not) play    tenis    Tenis oynamam.

 You don’t        swim   pool    Havuzda yüzmezsin.

 We don’t        like music        Müziği sevmeyiz.

 They don’t      do barbecue   Onlar mangal yapmazlar.

 He doesn’t (does not) do his homework O ödevini yapmaz.

 She doesn’t (does not) study Turkish            O Türkçe çalışmaz.                 

 It          doesn’t (does not) drink juice                      O meyve suyu içmez.

 Olumsuz cümleler kurarken yardımcı fiil olarak “don’t” veya “doesn’t” kullanılıyor. 3. tekil özneli cümleleri olumsuz yaparken fiillerin sonunda “-s, -es, -ies” takıları kullanılmaz. Fiili yalın halde kullanıyorsunuz.

 

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