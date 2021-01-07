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Geri7. SINIF 7. Sınıf İngilizce Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) konu anlatımı
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7. SINIF
Haber Giriş: 07.01.2021 - 03:10 | Son Güncelleme:

7. Sınıf İngilizce Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) konu anlatımı

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7. Sınıf İngilizce Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) konu anlatımı
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İngilizcede Simple Past Tense yapısı, geçmiş bir zaman içinde olup biten olayları ve durumları anlatmak için kullanılır. Şimdiki Zaman yapısında ''is - are'' olan yardımcı fiiller, geçmiş zamanda ''was'' ve ''were'' şeklinde yazılır. 7. sınıflar için Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) konusunu detaylı bir şekilde anlattık.

''Was'' yardımcı fiilinin kullanıldığı özneler sırasıyla I - He - She - It'tir. They, You, We öznelerinin yanına ise ''were'' fiili getirilmelidir. İngilizcede bazı kelimeler sonuna -ed eki almaz ve tamamen değişir. Bunlara kısaca (Irregular Verbs) - (Düzensiz Fiiller) ya da ''Fiilin İkinci Hali'' adı verilir.

 Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

 1- Olumlu Geçmiş Zaman Cümleleri:

 Bir eylemin yakın ya da uzak bir geçmişte yapılmış olduğunu bildiren cümlelerdir.

 Örnek Cümleler:

 1.A - My sister and I had a lot of fun yesterday at the amusement park.

 Ablam ve ben dün lunaparkta çok eğlendik.

 1.B - I used to be very afraid of going to the dentist.

 Dişçiye gitmekten çok korkardım.

 1.C - We cleaned and vacuumed the house all day long.

 Gün boyu evi temizledik ve süpürdük.

 1.D - My mother asked me for help.

 Annem benden yardım istedi.

 1.E - Yesterday, we had a long talk with Ayça on the phone.

 Dün Ayça ile telefonda uzun uzun konuştuk.

 2- Geçmiş Zaman Cümlelerinde ''Was'' - ''Were'' Kullanımı

 Was yardımcı fiili genelde tekil öznelerde kullanılırken, Were, They - We gibi çoğul öznelerin yanına getiriliyor. İngilizcede hem ''sen'' hem de ''siz'' anlamına gelen ''You'' öznesinden sonra da ''were'' kullanılmalıdır.

 Örnek Cümleler:

 1.A - She was here about half an hour ago.

 O yaklaşık olarak yarım saat önce buradaydı.

 1.B - I was born in Tekirdağ, but I grew up in Istanbul.

 Tekirdağ'da doğdum ama İstanbul'da büyüdüm.

 1.C - My brother Levent was a much more naughty kid.

 Kardeşim Levent çok daha yaramaz bir çocuktu.

 1.D - Aslı was my desk mate.

 Aslı benim sıra arkadaşımdı.

 1.E - My brother was a lawyer.

 Ağabeyim avukattı. 

 3- Düzensiz Filler ve Cümle İçinde Kullanımı

 1.A - Come / Came

 They came to us for dinner yesterday.

 Onlar dün bize akşam yemeğine geldi.

 1.B - Have / Had

 I had a very strange dream yesterday.

 Dün çok tuhaf bir rüya gördüm.

 1.C- Wake - Woke

 I woke up very early because of the noise.

 Gürültü nedeniyle çok erken uyandım.

 1.D - Go / Went

 Yesterday we went to the park and then to the city center with my uncle.

 Dün amcamla önce parka sonra şehir merkezine gittik.

 1.E - Meet / Met

 We met with my child friends.

 Çocuk arkadaşlarımla buluştuk.

 1.F - Leave / Left

 I left after a short while.

 Kısa bir süre sonra oradan ayrıldım.

 4- Olumsuz Geçmiş Zaman Cümleleri:

 Geçmiş zaman içerisinde bir eylemin yapılmadığını anlatan cümlelerdir. Bu cümlelerde genellikle ''Wasn't'' - ''Weren't'' ve ''Did not'' kelimeleri kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1.A - No, I did not go to Mehmet's birthday party.

 Hayır, Mehmet'in doğum günü partisine gitmedim.

 1.B - Ali did not meet with Ebru again.

 Ali, Ebru ile bir daha görüşmedi.

 1.C - I was not born in Edirne.

 Ben, Edirne'de doğmadım.

 1.D - We didn't go to the movies yesterday.

 Dün sinemaya gitmedik.

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