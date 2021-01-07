7. Sınıf İngilizce Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) konu anlatımı
İngilizcede Simple Past Tense yapısı, geçmiş bir zaman içinde olup biten olayları ve durumları anlatmak için kullanılır. Şimdiki Zaman yapısında ''is - are'' olan yardımcı fiiller, geçmiş zamanda ''was'' ve ''were'' şeklinde yazılır. 7. sınıflar için Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) konusunu detaylı bir şekilde anlattık.
''Was'' yardımcı fiilinin kullanıldığı özneler sırasıyla I - He - She - It'tir. They, You, We öznelerinin yanına ise ''were'' fiili getirilmelidir. İngilizcede bazı kelimeler sonuna -ed eki almaz ve tamamen değişir. Bunlara kısaca (Irregular Verbs) - (Düzensiz Fiiller) ya da ''Fiilin İkinci Hali'' adı verilir.
Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)
1- Olumlu Geçmiş Zaman Cümleleri:
Bir eylemin yakın ya da uzak bir geçmişte yapılmış olduğunu bildiren cümlelerdir.
Örnek Cümleler:
1.A - My sister and I had a lot of fun yesterday at the amusement park.
Ablam ve ben dün lunaparkta çok eğlendik.
1.B - I used to be very afraid of going to the dentist.
Dişçiye gitmekten çok korkardım.
1.C - We cleaned and vacuumed the house all day long.
Gün boyu evi temizledik ve süpürdük.
1.D - My mother asked me for help.
Annem benden yardım istedi.
1.E - Yesterday, we had a long talk with Ayça on the phone.
Dün Ayça ile telefonda uzun uzun konuştuk.
2- Geçmiş Zaman Cümlelerinde ''Was'' - ''Were'' Kullanımı
Was yardımcı fiili genelde tekil öznelerde kullanılırken, Were, They - We gibi çoğul öznelerin yanına getiriliyor. İngilizcede hem ''sen'' hem de ''siz'' anlamına gelen ''You'' öznesinden sonra da ''were'' kullanılmalıdır.
Örnek Cümleler:
1.A - She was here about half an hour ago.
O yaklaşık olarak yarım saat önce buradaydı.
1.B - I was born in Tekirdağ, but I grew up in Istanbul.
Tekirdağ'da doğdum ama İstanbul'da büyüdüm.
1.C - My brother Levent was a much more naughty kid.
Kardeşim Levent çok daha yaramaz bir çocuktu.
1.D - Aslı was my desk mate.
Aslı benim sıra arkadaşımdı.
1.E - My brother was a lawyer.
Ağabeyim avukattı.
3- Düzensiz Filler ve Cümle İçinde Kullanımı
1.A - Come / Came
They came to us for dinner yesterday.
Onlar dün bize akşam yemeğine geldi.
1.B - Have / Had
I had a very strange dream yesterday.
Dün çok tuhaf bir rüya gördüm.
1.C- Wake - Woke
I woke up very early because of the noise.
Gürültü nedeniyle çok erken uyandım.
1.D - Go / Went
Yesterday we went to the park and then to the city center with my uncle.
Dün amcamla önce parka sonra şehir merkezine gittik.
1.E - Meet / Met
We met with my child friends.
Çocuk arkadaşlarımla buluştuk.
1.F - Leave / Left
I left after a short while.
Kısa bir süre sonra oradan ayrıldım.
4- Olumsuz Geçmiş Zaman Cümleleri:
Geçmiş zaman içerisinde bir eylemin yapılmadığını anlatan cümlelerdir. Bu cümlelerde genellikle ''Wasn't'' - ''Weren't'' ve ''Did not'' kelimeleri kullanılır.
Örnek Cümleler:
1.A - No, I did not go to Mehmet's birthday party.
Hayır, Mehmet'in doğum günü partisine gitmedim.
1.B - Ali did not meet with Ebru again.
Ali, Ebru ile bir daha görüşmedi.
1.C - I was not born in Edirne.
Ben, Edirne'de doğmadım.
1.D - We didn't go to the movies yesterday.
Dün sinemaya gitmedik.
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