7. Sınıf İngilizce Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) konu anlatımı

''Was'' yardımcı fiilinin kullanıldığı özneler sırasıyla I - He - She - It'tir. They, You, We öznelerinin yanına ise ''were'' fiili getirilmelidir. İngilizcede bazı kelimeler sonuna -ed eki almaz ve tamamen değişir. Bunlara kısaca (Irregular Verbs) - (Düzensiz Fiiller) ya da ''Fiilin İkinci Hali'' adı verilir.

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

1- Olumlu Geçmiş Zaman Cümleleri:

Bir eylemin yakın ya da uzak bir geçmişte yapılmış olduğunu bildiren cümlelerdir.

Örnek Cümleler:

1.A - My sister and I had a lot of fun yesterday at the amusement park.

Ablam ve ben dün lunaparkta çok eğlendik.

1.B - I used to be very afraid of going to the dentist.

Dişçiye gitmekten çok korkardım.

1.C - We cleaned and vacuumed the house all day long.

Gün boyu evi temizledik ve süpürdük.

1.D - My mother asked me for help.

Annem benden yardım istedi.

1.E - Yesterday, we had a long talk with Ayça on the phone.

Dün Ayça ile telefonda uzun uzun konuştuk.

2- Geçmiş Zaman Cümlelerinde ''Was'' - ''Were'' Kullanımı

Was yardımcı fiili genelde tekil öznelerde kullanılırken, Were, They - We gibi çoğul öznelerin yanına getiriliyor. İngilizcede hem ''sen'' hem de ''siz'' anlamına gelen ''You'' öznesinden sonra da ''were'' kullanılmalıdır.

Örnek Cümleler:

1.A - She was here about half an hour ago.

O yaklaşık olarak yarım saat önce buradaydı.

1.B - I was born in Tekirdağ, but I grew up in Istanbul.

Tekirdağ'da doğdum ama İstanbul'da büyüdüm.

1.C - My brother Levent was a much more naughty kid.

Kardeşim Levent çok daha yaramaz bir çocuktu.

1.D - Aslı was my desk mate.

Aslı benim sıra arkadaşımdı.

1.E - My brother was a lawyer.

Ağabeyim avukattı.

3- Düzensiz Filler ve Cümle İçinde Kullanımı

1.A - Come / Came

They came to us for dinner yesterday.

Onlar dün bize akşam yemeğine geldi.

1.B - Have / Had

I had a very strange dream yesterday.

Dün çok tuhaf bir rüya gördüm.

1.C- Wake - Woke

I woke up very early because of the noise.

Gürültü nedeniyle çok erken uyandım.

1.D - Go / Went

Yesterday we went to the park and then to the city center with my uncle.

Dün amcamla önce parka sonra şehir merkezine gittik.

1.E - Meet / Met

We met with my child friends.

Çocuk arkadaşlarımla buluştuk.

1.F - Leave / Left

I left after a short while.

Kısa bir süre sonra oradan ayrıldım.

4- Olumsuz Geçmiş Zaman Cümleleri:

Geçmiş zaman içerisinde bir eylemin yapılmadığını anlatan cümlelerdir. Bu cümlelerde genellikle ''Wasn't'' - ''Weren't'' ve ''Did not'' kelimeleri kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A - No, I did not go to Mehmet's birthday party.

Hayır, Mehmet'in doğum günü partisine gitmedim.

1.B - Ali did not meet with Ebru again.

Ali, Ebru ile bir daha görüşmedi.

1.C - I was not born in Edirne.

Ben, Edirne'de doğmadım.

1.D - We didn't go to the movies yesterday.

Dün sinemaya gitmedik.