7. Sınıf İngilizce Saying Dates (Tarihleri Söyleme) konu anlatımı

İngilizce tarih konularını öğrenebilmek için öncelikle bu konulardan önce sayıları ve ay isimlerinin İngilizce karşılıklarını öğrenmek gerekmektedir. Sonrasında ise tarih söyleme konusunu kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Saying Dates (Tarihleri Söyleme)

İngilizce de tarih sormak için bazı soru kalıpları bulunmaktadır. Yani haftanın hangi günü olduğunu soracaksanız farklı bir soru kalıbı bulunur. Eğer o günün tarihini soracaksanız farklı bir soru kalıbı bulunmaktadır.

Haftanın Hangi Günü Olduğu Nasıl Sorulur?

İngilizce de iki farklı şekilde haftanın günleri sorulabilmektedir.

-> What day is it tomorrow? = Yarın günlerden nedir? anlamına gelir

-> What day is today? = Bugün günlerden ne? anlamına gelmektedir.

İki soruda da haftanın belli bir gününün söylenmesi gerekmektedir. Örneğin;

-> It's Sunday. = Bugün Pazar

-> It's Friday = Bugün Cuma

O zaman buradan şu sonuç çıkarılabilir. Günleri soran soru kalıplarına cevap verirken It is ... şeklinde başlamak gerekmektedir.

2.Bir Günün Tarihini Nasıl Sorulur?

Burada da iki farklı şekilde soru kalıbı bulunmaktadır.

-> What is today's date? = Bugünün tarihi nedir?

-> What is the date tomorrow? = Yarının tarihi nedir?

Bu sorulara cevap olarak belli bir tarihin söylenmesi gerekmektedir. Sorular cevaplanırken ordinal number yani sıra sayılarının kullanılması gerekmektedir. Burada dikkat edilecek konu ise bu sayılardan önce the getirmek gerektiğidir.

-> Tomorrow is the third. = Yarın ayın üçü

-> It is the third. = Yarın ayın üçü

-> It is Monday the second = Pazartesinin ikisi

-> It is August the third = Ağustosun üçü

O zaman günün tarihi sorulurken bu sorulara şu kalıplar ile cevap verileceğini söyleyebiliriz;

-> Today is the.../It is the...

-> It is "days" the.../It is "months" the...

3.İngilizcede Yıllar Nasıl Okunur?

İngilizcede yıllar 2000 yılından önce ve sonra olmak üzere iki farklı şekilde okunmaktadır. 2000 yılından önceki yıllarda sayının tamamının okunması karışıklığa yol açacağı düşünülmektedir. Bu sebeple sayı ikiye ayrılır ve o şekilde okunur.

-> 1915 = 19-15 = nineteen fifteen

-> 1512 = 15-12 = fifteen twelve

2000 yılı ile 2010 yılı arasındaki yılları normal bir şekilde okuyabilmekteyiz. Fakat 2010 yılından sonra tekrar ayırarak okuma şekline dönülmüştür. Örneğin;

-> 2002 = two thousand two

-> 2012 = 20-12 = twenty twelve

4.İngilizcede Yüzyıllar Nasıl Okunmaktadır?

Yüzyıllar okunurken de tarihlerde olduğu gibi ordinal numbers kullanmak gerekmektedir. Örneğin;

-> 15. yüzyıl = The 15th century = The fifteenth century

-> 21. yüzyıl = The 21st century = The twentyfirst century

5. AD ve BC Kalıpları Nasıl Okunur?

İngilizce tarihlerde bu kalıplar sıklıkla kullanılmaktadır. Bunların anlamı ise şu şekildedir;

AD = Anno Domini anlamı ise İsa'dan sonra demektir.

BC = Before Christ anlamı ise İsa'dan Önce demektir.

Bu kalıplar kullanılırken önce yılın sonra ise bu kalıbın kullanılması gerekir. Örneğin;

-> 130 BC = İsa'dan önce 130

-> 1200 AD = İsa'dan sonra 1200

İngiliz ve Amerikan Kalıplarında Tarih Yazımları

İngiliz İngilizcesinde day / month / year yazılır = 05.08.1991

Amerikan İngilizcesinde ise month / day / year yazılır = 08.05.1991

2000 ve 2010 yılları da İngiliz ve Amerikan İngilizcelerinde farklı şekilde söylenmektedir.

Amerikan İngilizcesi = 2002 = two thousand two

İngiliz İngilizcesi = 2002 = two thousand and two

Bu şekilde tarihlerde olan farklılıkların da iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.