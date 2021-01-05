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7. SINIF
Haber Giriş: 05.01.2021 - 04:59 | Son Güncelleme:

7. Sınıf İngilizce Reading Dates (Tarihleri Okuma) konu anlatımı

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7. Sınıf İngilizce Reading Dates (Tarihleri Okuma) konu anlatımı
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İngilizcede tarihlerin okunuşu ve yazılışı diğer dillerden farklıdır. Sadece İngilizce diline özgü belli başlı kuralları öğrendikten sonra tarihleri çok daha pratik bir şekilde yazabiliriz. Bununla birlikte günlerin ve ayların isimlerini de bilmemiz gerekir. 7. sınıflar için Reading Dates (Tarihleri Okuma) konusunu örnek cümleler ile birlikte anlattık.

Day - Gün, Week - Hafta, Month - Ay ve Year - Yıl demektir. Bunların dışında rakamların nasıl okunduğunu ve yazıldığını bilirsek tarihleri okuma konusunu çok daha kısa sürede öğrenebiliriz.

 Reading Dates (Tarihleri Okuma)

 1- Yılların Okunuşu:

 İngilizcede yılları okumak için dört basamaklı sayıyı ikiye ayırmamız gerekir. Örneğin 1925 yılını 19- 25 şeklinde ayırıp sayıların okunuşunu yazmalıyız. Diğer örnekler şu şekildedir.

 1120 - Eleven Twenty

 1214 - Twelve Fourteen

 1349- Thirteen Fourty Nine

 1451 - Fourteen Fifty One

 1563 - Fifteen Sixty Three

 1671 - Sixteen Seventy One

 1780 - Seventeen Eighty

 1812 - Eighteen Twelve

 1963 - Nineteen Sixt Three

 Not: 2000 ile 2010 arası tarihler diğer tarihlerden farklı okunur.

 Örnekler:

 2004 - One Thousand Four

 2007 - One Thousand Seven

 Not: 2010 yılından sonraki yıllar ise diğer tarihler nasıl okunuyorsa öyle okunmalıdır.

 Örnekler:

 2011 - 20 ve 11 ayrılır ve Twenty Eleven şeklinde okunur.

 2019 - 20 ve 19 ayrılır ve Twenty Nineteen olarak okunur. 

 2- İngilizcede Günler Aylar ve Mevsimler:

 ''Bugün ayın kaçı?'' ya da ''Bugün günlerden ne?'' sorularına doğru cevap verebilmemiz için günlerin, ayların ve mevsimlerin İngilizce karşılıklarını bilmemiz gerekir.

 1.A. - Günler - Days

 Pazartesi - Monday

 Salı - Tuesday

 Çarşamba - Wednesday

 Perşembe - Thusday

 Cuma - Friday

 Cumartesi - Saturday

 Pazar- Sunday

 Örnek Cümleler:

 - What day is it today? - Bugün günlerden ne?

 - Today is Wednesday.

 Not: Konuşma dilinde ''it'' zamiri olmadan da hangi günde olduğumuz sorulabilir.

 - What day is today? - Bugün günlerden ne?

 - Today is Monday. - Bugün Pazartesi.

 - Which day is today? - Bugün hangi gün?

 - It is Thursday - Bugün Perşembe.

 1.B. - Aylar - Months

 Ocak - January

 Şubat - Fevruary

 Mart - March

 Nisan - April

 Mayıs - May

 Haziran - June

 Temmuz - Jully

 Ağustos - Aufust

 Eylül - September

 Ekim - October

 Kasım - November

 Aralık - December

 Örnek Cümleler:

 - What day of the month tomorrow? - Yarın ayın kaçı?

 - Tomorrow is the 5th of the month.

 Not: ''Yarın ayın kaçı'' sorusu konuşma dilinde şu şekilde sorulabilir:

 - What is the date tomorrow? - Yarının tarihi ne?

 - Tomorrow is the 3th of the October - Yarın Ekimin 3'ü.

 - What day of the month today? - Bugün ayın kaçı?

 - Today is the 12th of the jully - Bugün Temmuz'un on ikisi.

 3- İngilizce Yüzyıllar

 Örnekler:

11.Yüzyıl

 11th Century şeklinde yazılabilir.

 Eleventh Century şeklinde okunur.

17.Yüzyıl

 17th Century ya da Seventeenth Century

21.Yüzyıl

 21th Century ya da Twenty first Century

 Not: Diğer dillerde ''Gün / Ay / Yıl'' biçiminde yazılan tarih İngilizcede farklı yazılır.

 Örneğin: 14 / 01 / 88 tarihinde 14 günü - 01 ilk ay olan Ocak'ı, 88 ise 1988 yılının karşılığıdır. Ancak İngilizcede gün ve ay sıralaması terstir. Ay / Gün / Yıl olarak yazılır.

 05 / 12 / 88 tarihinin İngilizce karşılığı - 5. Ayın 12'si - 12 May

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