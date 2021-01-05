7. Sınıf İngilizce Reading Dates (Tarihleri Okuma) konu anlatımı
İngilizcede tarihlerin okunuşu ve yazılışı diğer dillerden farklıdır. Sadece İngilizce diline özgü belli başlı kuralları öğrendikten sonra tarihleri çok daha pratik bir şekilde yazabiliriz. Bununla birlikte günlerin ve ayların isimlerini de bilmemiz gerekir. 7. sınıflar için Reading Dates (Tarihleri Okuma) konusunu örnek cümleler ile birlikte anlattık.
Day - Gün, Week - Hafta, Month - Ay ve Year - Yıl demektir. Bunların dışında rakamların nasıl okunduğunu ve yazıldığını bilirsek tarihleri okuma konusunu çok daha kısa sürede öğrenebiliriz.
Reading Dates (Tarihleri Okuma)
1- Yılların Okunuşu:
İngilizcede yılları okumak için dört basamaklı sayıyı ikiye ayırmamız gerekir. Örneğin 1925 yılını 19- 25 şeklinde ayırıp sayıların okunuşunu yazmalıyız. Diğer örnekler şu şekildedir.
1120 - Eleven Twenty
1214 - Twelve Fourteen
1349- Thirteen Fourty Nine
1451 - Fourteen Fifty One
1563 - Fifteen Sixty Three
1671 - Sixteen Seventy One
1780 - Seventeen Eighty
1812 - Eighteen Twelve
1963 - Nineteen Sixt Three
Not: 2000 ile 2010 arası tarihler diğer tarihlerden farklı okunur.
Örnekler:
2004 - One Thousand Four
2007 - One Thousand Seven
Not: 2010 yılından sonraki yıllar ise diğer tarihler nasıl okunuyorsa öyle okunmalıdır.
Örnekler:
2011 - 20 ve 11 ayrılır ve Twenty Eleven şeklinde okunur.
2019 - 20 ve 19 ayrılır ve Twenty Nineteen olarak okunur.
2- İngilizcede Günler Aylar ve Mevsimler:
''Bugün ayın kaçı?'' ya da ''Bugün günlerden ne?'' sorularına doğru cevap verebilmemiz için günlerin, ayların ve mevsimlerin İngilizce karşılıklarını bilmemiz gerekir.
1.A. - Günler - Days
Pazartesi - Monday
Salı - Tuesday
Çarşamba - Wednesday
Perşembe - Thusday
Cuma - Friday
Cumartesi - Saturday
Pazar- Sunday
Örnek Cümleler:
- What day is it today? - Bugün günlerden ne?
- Today is Wednesday.
Not: Konuşma dilinde ''it'' zamiri olmadan da hangi günde olduğumuz sorulabilir.
- What day is today? - Bugün günlerden ne?
- Today is Monday. - Bugün Pazartesi.
- Which day is today? - Bugün hangi gün?
- It is Thursday - Bugün Perşembe.
1.B. - Aylar - Months
Ocak - January
Şubat - Fevruary
Mart - March
Nisan - April
Mayıs - May
Haziran - June
Temmuz - Jully
Ağustos - Aufust
Eylül - September
Ekim - October
Kasım - November
Aralık - December
Örnek Cümleler:
- What day of the month tomorrow? - Yarın ayın kaçı?
- Tomorrow is the 5th of the month.
Not: ''Yarın ayın kaçı'' sorusu konuşma dilinde şu şekilde sorulabilir:
- What is the date tomorrow? - Yarının tarihi ne?
- Tomorrow is the 3th of the October - Yarın Ekimin 3'ü.
- What day of the month today? - Bugün ayın kaçı?
- Today is the 12th of the jully - Bugün Temmuz'un on ikisi.
3- İngilizce Yüzyıllar
Örnekler:
11.Yüzyıl
11th Century şeklinde yazılabilir.
Eleventh Century şeklinde okunur.
17.Yüzyıl
17th Century ya da Seventeenth Century
21.Yüzyıl
21th Century ya da Twenty first Century
Not: Diğer dillerde ''Gün / Ay / Yıl'' biçiminde yazılan tarih İngilizcede farklı yazılır.
Örneğin: 14 / 01 / 88 tarihinde 14 günü - 01 ilk ay olan Ocak'ı, 88 ise 1988 yılının karşılığıdır. Ancak İngilizcede gün ve ay sıralaması terstir. Ay / Gün / Yıl olarak yazılır.
05 / 12 / 88 tarihinin İngilizce karşılığı - 5. Ayın 12'si - 12 May
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