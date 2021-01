7. Sınıf İngilizce Reading Dates (Tarihleri Okuma) konu anlatımı

Day - Gün, Week - Hafta, Month - Ay ve Year - Yıl demektir. Bunların dışında rakamların nasıl okunduğunu ve yazıldığını bilirsek tarihleri okuma konusunu çok daha kısa sürede öğrenebiliriz.

Reading Dates (Tarihleri Okuma)

1- Yılların Okunuşu:

İngilizcede yılları okumak için dört basamaklı sayıyı ikiye ayırmamız gerekir. Örneğin 1925 yılını 19- 25 şeklinde ayırıp sayıların okunuşunu yazmalıyız. Diğer örnekler şu şekildedir.

1120 - Eleven Twenty

1214 - Twelve Fourteen

1349- Thirteen Fourty Nine

1451 - Fourteen Fifty One

1563 - Fifteen Sixty Three

1671 - Sixteen Seventy One

1780 - Seventeen Eighty

1812 - Eighteen Twelve

1963 - Nineteen Sixt Three

Not: 2000 ile 2010 arası tarihler diğer tarihlerden farklı okunur.

Örnekler:

2004 - One Thousand Four

2007 - One Thousand Seven

Not: 2010 yılından sonraki yıllar ise diğer tarihler nasıl okunuyorsa öyle okunmalıdır.

Örnekler:

2011 - 20 ve 11 ayrılır ve Twenty Eleven şeklinde okunur.

2019 - 20 ve 19 ayrılır ve Twenty Nineteen olarak okunur.

2- İngilizcede Günler Aylar ve Mevsimler:

''Bugün ayın kaçı?'' ya da ''Bugün günlerden ne?'' sorularına doğru cevap verebilmemiz için günlerin, ayların ve mevsimlerin İngilizce karşılıklarını bilmemiz gerekir.

1.A. - Günler - Days

Pazartesi - Monday

Salı - Tuesday

Çarşamba - Wednesday

Perşembe - Thusday

Cuma - Friday

Cumartesi - Saturday

Pazar- Sunday

Örnek Cümleler:

- What day is it today? - Bugün günlerden ne?

- Today is Wednesday.

Not: Konuşma dilinde ''it'' zamiri olmadan da hangi günde olduğumuz sorulabilir.

- What day is today? - Bugün günlerden ne?

- Today is Monday. - Bugün Pazartesi.

- Which day is today? - Bugün hangi gün?

- It is Thursday - Bugün Perşembe.

1.B. - Aylar - Months

Ocak - January

Şubat - Fevruary

Mart - March

Nisan - April

Mayıs - May

Haziran - June

Temmuz - Jully

Ağustos - Aufust

Eylül - September

Ekim - October

Kasım - November

Aralık - December

Örnek Cümleler:

- What day of the month tomorrow? - Yarın ayın kaçı?

- Tomorrow is the 5th of the month.

Not: ''Yarın ayın kaçı'' sorusu konuşma dilinde şu şekilde sorulabilir:

- What is the date tomorrow? - Yarının tarihi ne?

- Tomorrow is the 3th of the October - Yarın Ekimin 3'ü.

- What day of the month today? - Bugün ayın kaçı?

- Today is the 12th of the jully - Bugün Temmuz'un on ikisi.

3- İngilizce Yüzyıllar

Örnekler:

11.Yüzyıl

11th Century şeklinde yazılabilir.

Eleventh Century şeklinde okunur.

17.Yüzyıl

17th Century ya da Seventeenth Century

21.Yüzyıl

21th Century ya da Twenty first Century

Not: Diğer dillerde ''Gün / Ay / Yıl'' biçiminde yazılan tarih İngilizcede farklı yazılır.

Örneğin: 14 / 01 / 88 tarihinde 14 günü - 01 ilk ay olan Ocak'ı, 88 ise 1988 yılının karşılığıdır. Ancak İngilizcede gün ve ay sıralaması terstir. Ay / Gün / Yıl olarak yazılır.

05 / 12 / 88 tarihinin İngilizce karşılığı - 5. Ayın 12'si - 12 May