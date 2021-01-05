7. Sınıf İngilizce Quantifiers (Miktar Belirleyiciler) konu anlatımı
İngilizcede azlık - çokluk bildiren miktar belirleyicilere ''Quantifier'' denir. ''Some'' - Biraz ve Birkaç, ''Any'' ise ''hiç'' anlamına gelir. Her iki kelime de ''sayılabilen'' ve ''sayılamayan'' şeylerin miktarını belirtmek için kullanılır. 7. sınıflar için Quantifiers (Miktar Belirleyiciler) konusunu örnek cümlelerle anlattık.
En sık kullanılan miktar belirleyicilerden bir diğeri ''A Lot Of''tur. Olumlu - olumsuz cümlelerin yanı sıra soru cümlelerinde de kullanılabilen ''a lot of'' - ''Çok'' anlamına gelir. İngilizcede diğer miktar belirleyiciler: ''A Little'' - (Biraz) - Much - (Fazla) - A Few - (Birkaç) ve Many - (Pek Çok)
Quantifiers ( Miktar Belirleyiciler)
1- Much:
Türkçedeki karşılığı ''fazladır.'' Much kelimesi sadece sayılamayan isimleri belirtirken kullanılır.
- Much Kelimesinin Olumsuz Cümlelerde Kullanımı
1.A. - I don't have much money..
Fazla param yok.
Not: İngilizcede ''para'' - ''money'' sayılamayan isimler arasında yer alır.
1.B. - I do not have much hope in this matter.
Bu konuda çok fazla umudum yok.
- Much Kelimesinin Soru Cümlelerinde Kullanımı:
1.A. Do you have much money to give me?
Bana vermek için fazla paran var mı?
Bu soruya birçok şekilde cevap verilebilir.
- I have not much money - Fazla param yok.
- I have little money but I can't give you. - Biraz param var ama sana veremem.
2- Some:
İngilizcede en çok kullanılan miktar belirleyicilerinin başında ''Some'' geliyor. ''Biraz'' ve ''Birkaç'' anlamına gelen ''Some'' kelimesi teklif ve talep cümlelerinde de kullanılabilir.
- Talep Cümlelerinde Some Kullanımı
1.A. - Can I have some ketchup with the french fries?
Patates kızartmasının yanına biraz ketçap alabilir miyim?
1.B. - Can I have some water?
Biraz su alabilir miyim?
- Teklif Cümlelerinde Some Kullanımı:
1.A. - Do you want some more meatballs?
Birkaç köfte daha ister misin?
Not: Köfte, sayılabilen bir isimdir. ''Some'' kelimesi sayılabilen isimlerle bir arada kullanıldığında ''birkaç'' anlamına geli.
1.B. - Would you like some advice from me?
Benden birkaç tavsiye ister misin?
- Sayılamayan ve Sayılabilen İsimlerde ''Some'' Kullanımı
1.A. - I need some time to think.
Düşünmek için biraz zamana ihtiyacım var.
1.B. - My older sister wants to buy some newspapers.
Ablam birkaç tane gazete satın almak istiyor.
3- A Lot Of / Çok - Çok Fazla - Birçok
Örnek Cümleler:
1.A. - I can speak a lot of French.
Çok fazla Fransızca konuşabilirim / İleri derecede Fransızca konuşabiirim.
1.B. - I have a lot of books in the room.
Odada birçok kitabım var.
1.C. - There are a lot of cats and dogs on the street.
Sokakta pek çok kedi ve köpek var.
1.D. - Do you have a lot of photos in this album?
Bu albümde çok fotoğrafın var mı?
4- Any:
Örnek Cümleler:
1.A.- There aren't any chairs in this room.
Bu odada hiç sandalye yok.
1.B. - There weren't any one in the field.
Tarlada hiç kimse yoktu.
Not: ''Hiç kimse'' anlamına gelen Any one - ''Anyone'' şeklinde birleşik de yazılabilir.
1.C.- I don't have times for play footbal.
Futbol oynamak için hiç zamanım yok.
5- A Few - Birkaç
Örnek Cümleler:
1.A. - I have a few friends to whom I wrote a letter.
Mektup yazdığım birkaç arkadaşım var.
1.B. - I have a few red pencils.
Birkaç tane kırmızı kalemim var.
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