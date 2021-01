7. Sınıf İngilizce Quantifiers (Miktar Belirleyiciler) konu anlatımı

En sık kullanılan miktar belirleyicilerden bir diğeri ''A Lot Of''tur. Olumlu - olumsuz cümlelerin yanı sıra soru cümlelerinde de kullanılabilen ''a lot of'' - ''Çok'' anlamına gelir. İngilizcede diğer miktar belirleyiciler: ''A Little'' - (Biraz) - Much - (Fazla) - A Few - (Birkaç) ve Many - (Pek Çok)

Quantifiers ( Miktar Belirleyiciler)

1- Much:

Türkçedeki karşılığı ''fazladır.'' Much kelimesi sadece sayılamayan isimleri belirtirken kullanılır.

- Much Kelimesinin Olumsuz Cümlelerde Kullanımı

1.A. - I don't have much money..

Fazla param yok.

Not: İngilizcede ''para'' - ''money'' sayılamayan isimler arasında yer alır.

1.B. - I do not have much hope in this matter.

Bu konuda çok fazla umudum yok.

- Much Kelimesinin Soru Cümlelerinde Kullanımı:

1.A. Do you have much money to give me?

Bana vermek için fazla paran var mı?

Bu soruya birçok şekilde cevap verilebilir.

- I have not much money - Fazla param yok.

- I have little money but I can't give you. - Biraz param var ama sana veremem.

2- Some:

İngilizcede en çok kullanılan miktar belirleyicilerinin başında ''Some'' geliyor. ''Biraz'' ve ''Birkaç'' anlamına gelen ''Some'' kelimesi teklif ve talep cümlelerinde de kullanılabilir.

- Talep Cümlelerinde Some Kullanımı

1.A. - Can I have some ketchup with the french fries?

Patates kızartmasının yanına biraz ketçap alabilir miyim?

1.B. - Can I have some water?

Biraz su alabilir miyim?

- Teklif Cümlelerinde Some Kullanımı:

1.A. - Do you want some more meatballs?

Birkaç köfte daha ister misin?

Not: Köfte, sayılabilen bir isimdir. ''Some'' kelimesi sayılabilen isimlerle bir arada kullanıldığında ''birkaç'' anlamına geli.

1.B. - Would you like some advice from me?

Benden birkaç tavsiye ister misin?

- Sayılamayan ve Sayılabilen İsimlerde ''Some'' Kullanımı

1.A. - I need some time to think.

Düşünmek için biraz zamana ihtiyacım var.

1.B. - My older sister wants to buy some newspapers.

Ablam birkaç tane gazete satın almak istiyor.

3- A Lot Of / Çok - Çok Fazla - Birçok

Örnek Cümleler:

1.A. - I can speak a lot of French.

Çok fazla Fransızca konuşabilirim / İleri derecede Fransızca konuşabiirim.

1.B. - I have a lot of books in the room.

Odada birçok kitabım var.

1.C. - There are a lot of cats and dogs on the street.

Sokakta pek çok kedi ve köpek var.

1.D. - Do you have a lot of photos in this album?

Bu albümde çok fotoğrafın var mı?

4- Any:

Örnek Cümleler:

1.A.- There aren't any chairs in this room.

Bu odada hiç sandalye yok.

1.B. - There weren't any one in the field.

Tarlada hiç kimse yoktu.

Not: ''Hiç kimse'' anlamına gelen Any one - ''Anyone'' şeklinde birleşik de yazılabilir.

1.C.- I don't have times for play footbal.

Futbol oynamak için hiç zamanım yok.

5- A Few - Birkaç

Örnek Cümleler:

1.A. - I have a few friends to whom I wrote a letter.

Mektup yazdığım birkaç arkadaşım var.

1.B. - I have a few red pencils.

Birkaç tane kırmızı kalemim var.