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7. SINIF
Haber Giriş: 05.01.2021 - 05:05 | Son Güncelleme:

7. Sınıf İngilizce Prefer (Tercih Etme) konu anlatımı

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7. Sınıf İngilizce Prefer (Tercih Etme) konu anlatımı
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İngilizcede genellikle tercih ettiğimiz şeyleri sıralarken ''Prefer'' kelimesini kullanırız. ''Would Prefer'' ise anlık tercihlerimizi belirtirken kullanılan bir fiildir. 7. sınıflar için Preder (Tercih Etme) konusunu örnek cümlelerle birlikte derledik.

-Ing- takısı normalde şimdiki zaman cümlelerinde kullanılırken ''Prefer'' in olduğu cümlelerde genel tercihleri belirtir. ''To'' takısı ise o anda teklif edilen iki seçenekten birini tercih etmek için kullanılır.

 Prefer (Tercih Etme)

 - Genel tercihlerimizi ve alışkanlıklarımızı beyan ederken ''Prefer'' fiilini kullanırız. Prefer kelimesi ''tercih etmediğimiz şeyleri'' belirtirken de kullanılır. Tercih cümleleri kendi içerisinde ''Olumlu'' ve ''Olumsuz'' olmak üzere ikiye ayrılır.

 1- ''Prefer'' Fiili ile Kurulmuş Olumlu Cümleler

 1.A.- I prefer to write short stories.

 Kısa öyküler yazmayı tercih ederim.

 1.B.- I prefer to play basketball here.

 Burada basketbol oynamayı tercih ederim .

 1.C.-I prefer to go with my older sister.

 Ablamla birlikte gitmeyi tercih ederim.

 1.D.- I prefer to stay home.

 Evde kalmayı tercih ederim.

 1.E.- I prefer to keep quiet.

 Sessiz kalmayı tercih ederim.

 1.F.- I prefer to drink coffee with little sugar.

 Az şekerli kahve içmeyi tercih ederim.

 1.G.- I prefer to stay here.

 Burada kalmayı tercih ederim.

 1.H.- I prefer to take a taxi.

 Taksiye binmeyi tercih ederim.

 1.I - I prefer cats.

 Kedileri tercih ederim.

 1.j.- I prefer listen to Jazz.

 Caz dinlemeyi tercih ederim.

 2- ''Prefer'' Fiili ile Kurulmuş Olumsuz Cümleler

 1.A.- I prefer not to meet with Selim again.

 Selim ile bir daha görüşmeyi tercih etmem.

 1.B.- I prefer not to watch horror movies.

 Korku filmi izlemeyi tercih etmem.

 1.C.- I prefer not to trust her.

 Ona güvenmeyi tercih etmem.

 1.D.- I prefer not to play computer games.

 Bilgisayar oyunu oynamayı tercih etmem.

 1.E.- I prefer not to drink tea.

 Çay içmeyi tercih etmem.

 Not: ''Prefer'' fiili kurulmuş olumsuz cümleler iki farklı şekilde çevrilebilir.

 Örneğin:

 I prefer not to go to the park.

 1 - Parka gitmeyi tercih etmem.

 2- Parka gitmemeyi tercih ederim.

 Her iki çeviri de aynı anlama geldiği için doğru kabul edilir.

 - Bize sunulan seçeneklerden birini tercih etmek için ''Would Prefer'' kalıbını kullanırız.

 3- ''Would Prefer'' Kalıbı ile Kurulan Cümleler:

 1.A. - Do you prefer drinking lemonade to milk? - Limonata mı süt mü tercih edersin?

 I prefer drinking milk to drinking lemonade. - Süt içmeyi limonata içmeye tercih ederim.

 1.B. - Do you prefer eating cake to pie? - Kek mi pasta mı tercih edersin?

 I prefer eating cake to eating pie. - Kek yemeyi pasta yemeye tercih ederim.

 1.C. - Do you watching film to going out? Belgesel izlemeyi mi dışarı çıkmayı mı tercih edersin?

 I prefer going out to watching film. -Dışarı çıkmayı film izlemeye tercih ederim.

 1.D. - Do you writing novel to poem? - Şiir mi roman mı yazmayı tercih edersin?

 I prefer writing poem to novel. - Şiir yazmayı roman yazmaya tercih ederim.

 Not -1- ''Prefer'' cümlelerinde ''to'' kullanılıyorsa tercih ettiğimiz şey önce yazılmalıdır.

 Not -2- Soru cümleleri ''Would you prefer'' şeklinde de kurulabilir.

 Örnek Cümleler:

 1.A. - Would you prefer feed cat to dog in your home? - Evinde kedi mi köpek mi beslemeyi tercih edersin?

 I prefer feed cat to dog. in my home. - Evimde kedi beslemeyi tercih ederim.

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