7. Sınıf İngilizce Prefer (Tercih Etme) konu anlatımı
İngilizcede genellikle tercih ettiğimiz şeyleri sıralarken ''Prefer'' kelimesini kullanırız. ''Would Prefer'' ise anlık tercihlerimizi belirtirken kullanılan bir fiildir. 7. sınıflar için Preder (Tercih Etme) konusunu örnek cümlelerle birlikte derledik.
-Ing- takısı normalde şimdiki zaman cümlelerinde kullanılırken ''Prefer'' in olduğu cümlelerde genel tercihleri belirtir. ''To'' takısı ise o anda teklif edilen iki seçenekten birini tercih etmek için kullanılır.
Prefer (Tercih Etme)
- Genel tercihlerimizi ve alışkanlıklarımızı beyan ederken ''Prefer'' fiilini kullanırız. Prefer kelimesi ''tercih etmediğimiz şeyleri'' belirtirken de kullanılır. Tercih cümleleri kendi içerisinde ''Olumlu'' ve ''Olumsuz'' olmak üzere ikiye ayrılır.
1- ''Prefer'' Fiili ile Kurulmuş Olumlu Cümleler
1.A.- I prefer to write short stories.
Kısa öyküler yazmayı tercih ederim.
1.B.- I prefer to play basketball here.
Burada basketbol oynamayı tercih ederim .
1.C.-I prefer to go with my older sister.
Ablamla birlikte gitmeyi tercih ederim.
1.D.- I prefer to stay home.
Evde kalmayı tercih ederim.
1.E.- I prefer to keep quiet.
Sessiz kalmayı tercih ederim.
1.F.- I prefer to drink coffee with little sugar.
Az şekerli kahve içmeyi tercih ederim.
1.G.- I prefer to stay here.
Burada kalmayı tercih ederim.
1.H.- I prefer to take a taxi.
Taksiye binmeyi tercih ederim.
1.I - I prefer cats.
Kedileri tercih ederim.
1.j.- I prefer listen to Jazz.
Caz dinlemeyi tercih ederim.
2- ''Prefer'' Fiili ile Kurulmuş Olumsuz Cümleler
1.A.- I prefer not to meet with Selim again.
Selim ile bir daha görüşmeyi tercih etmem.
1.B.- I prefer not to watch horror movies.
Korku filmi izlemeyi tercih etmem.
1.C.- I prefer not to trust her.
Ona güvenmeyi tercih etmem.
1.D.- I prefer not to play computer games.
Bilgisayar oyunu oynamayı tercih etmem.
1.E.- I prefer not to drink tea.
Çay içmeyi tercih etmem.
Not: ''Prefer'' fiili kurulmuş olumsuz cümleler iki farklı şekilde çevrilebilir.
Örneğin:
I prefer not to go to the park.
1 - Parka gitmeyi tercih etmem.
2- Parka gitmemeyi tercih ederim.
Her iki çeviri de aynı anlama geldiği için doğru kabul edilir.
- Bize sunulan seçeneklerden birini tercih etmek için ''Would Prefer'' kalıbını kullanırız.
3- ''Would Prefer'' Kalıbı ile Kurulan Cümleler:
1.A. - Do you prefer drinking lemonade to milk? - Limonata mı süt mü tercih edersin?
I prefer drinking milk to drinking lemonade. - Süt içmeyi limonata içmeye tercih ederim.
1.B. - Do you prefer eating cake to pie? - Kek mi pasta mı tercih edersin?
I prefer eating cake to eating pie. - Kek yemeyi pasta yemeye tercih ederim.
1.C. - Do you watching film to going out? Belgesel izlemeyi mi dışarı çıkmayı mı tercih edersin?
I prefer going out to watching film. -Dışarı çıkmayı film izlemeye tercih ederim.
1.D. - Do you writing novel to poem? - Şiir mi roman mı yazmayı tercih edersin?
I prefer writing poem to novel. - Şiir yazmayı roman yazmaya tercih ederim.
Not -1- ''Prefer'' cümlelerinde ''to'' kullanılıyorsa tercih ettiğimiz şey önce yazılmalıdır.
Not -2- Soru cümleleri ''Would you prefer'' şeklinde de kurulabilir.
Örnek Cümleler:
1.A. - Would you prefer feed cat to dog in your home? - Evinde kedi mi köpek mi beslemeyi tercih edersin?
I prefer feed cat to dog. in my home. - Evimde kedi beslemeyi tercih ederim.
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