7. Sınıf İngilizce Prefer (Tercih Etme) konu anlatımı

-Ing- takısı normalde şimdiki zaman cümlelerinde kullanılırken ''Prefer'' in olduğu cümlelerde genel tercihleri belirtir. ''To'' takısı ise o anda teklif edilen iki seçenekten birini tercih etmek için kullanılır.

Prefer (Tercih Etme)

- Genel tercihlerimizi ve alışkanlıklarımızı beyan ederken ''Prefer'' fiilini kullanırız. Prefer kelimesi ''tercih etmediğimiz şeyleri'' belirtirken de kullanılır. Tercih cümleleri kendi içerisinde ''Olumlu'' ve ''Olumsuz'' olmak üzere ikiye ayrılır.

1- ''Prefer'' Fiili ile Kurulmuş Olumlu Cümleler

1.A.- I prefer to write short stories.

Kısa öyküler yazmayı tercih ederim.

1.B.- I prefer to play basketball here.

Burada basketbol oynamayı tercih ederim .

1.C.-I prefer to go with my older sister.

Ablamla birlikte gitmeyi tercih ederim.

1.D.- I prefer to stay home.

Evde kalmayı tercih ederim.

1.E.- I prefer to keep quiet.

Sessiz kalmayı tercih ederim.

1.F.- I prefer to drink coffee with little sugar.

Az şekerli kahve içmeyi tercih ederim.

1.G.- I prefer to stay here.

Burada kalmayı tercih ederim.

1.H.- I prefer to take a taxi.

Taksiye binmeyi tercih ederim.

1.I - I prefer cats.

Kedileri tercih ederim.

1.j.- I prefer listen to Jazz.

Caz dinlemeyi tercih ederim.

2- ''Prefer'' Fiili ile Kurulmuş Olumsuz Cümleler

1.A.- I prefer not to meet with Selim again.

Selim ile bir daha görüşmeyi tercih etmem.

1.B.- I prefer not to watch horror movies.

Korku filmi izlemeyi tercih etmem.

1.C.- I prefer not to trust her.

Ona güvenmeyi tercih etmem.

1.D.- I prefer not to play computer games.

Bilgisayar oyunu oynamayı tercih etmem.

1.E.- I prefer not to drink tea.

Çay içmeyi tercih etmem.

Not: ''Prefer'' fiili kurulmuş olumsuz cümleler iki farklı şekilde çevrilebilir.

Örneğin:

I prefer not to go to the park.

1 - Parka gitmeyi tercih etmem.

2- Parka gitmemeyi tercih ederim.

Her iki çeviri de aynı anlama geldiği için doğru kabul edilir.

- Bize sunulan seçeneklerden birini tercih etmek için ''Would Prefer'' kalıbını kullanırız.

3- ''Would Prefer'' Kalıbı ile Kurulan Cümleler:

1.A. - Do you prefer drinking lemonade to milk? - Limonata mı süt mü tercih edersin?

I prefer drinking milk to drinking lemonade. - Süt içmeyi limonata içmeye tercih ederim.

1.B. - Do you prefer eating cake to pie? - Kek mi pasta mı tercih edersin?

I prefer eating cake to eating pie. - Kek yemeyi pasta yemeye tercih ederim.

1.C. - Do you watching film to going out? Belgesel izlemeyi mi dışarı çıkmayı mı tercih edersin?

I prefer going out to watching film. -Dışarı çıkmayı film izlemeye tercih ederim.

1.D. - Do you writing novel to poem? - Şiir mi roman mı yazmayı tercih edersin?

I prefer writing poem to novel. - Şiir yazmayı roman yazmaya tercih ederim.

Not -1- ''Prefer'' cümlelerinde ''to'' kullanılıyorsa tercih ettiğimiz şey önce yazılmalıdır.

Not -2- Soru cümleleri ''Would you prefer'' şeklinde de kurulabilir.

Örnek Cümleler:

1.A. - Would you prefer feed cat to dog in your home? - Evinde kedi mi köpek mi beslemeyi tercih edersin?

I prefer feed cat to dog. in my home. - Evimde kedi beslemeyi tercih ederim.