7. Sınıf İngilizce Physical Appearance konu anlatımı

Fiziksel görüntümüzü bazı İngilizce kelimeleri kullanarak anlatabiliriz. Aynı zamanda başkalarının fiziksel açıdan nasıl göründüğünü sormak için belli başlı soru kalıplarını ele alırız. Şimdi bu soruların ve kelimeleri neler olduğunu beraber öğrenelim.

Physical Appearance (Dış Görünüş / Fiziksel Özellikler)

Öncelikle İngilizcede birinin fiziksel açıdan nasıl göründüğünü sorarken hangi soruyu yöneltmemiz gerektiğini öğrenirim.

What does he/she look like? (O nasıl görünür ya da dış görünüşü nasıldır?)

Birinin dış görünüşünü tarif etmek istediğimiz zaman saçlarından, gözünden, boyundan ve kilosundan bahsederiz. Bunları gerçekleştirirken İngilizcede bazı kelimeler kullanırız. Şimdi bu fiziksel özellikleri anlatan kelimeleri sırası ile ele alalım.

İngilizce saç dipleri - Hairs

- Dark hair = Koyu renk saç

- Blonde Hair = Sarı saç

- Fair Hair = Kumral saç

- Brown Hair = Kahverengi saç

- Ginger Hair = Kızıl saç

- Curly Hair = Kıvırcık saç

- Wavy Hair = Dalgalı saç

- Straight Hair = Düz saç

- Short Hair = Kısa saç

- Long Hair = Uzun saç

İngilizce göz renkleri - Eyes

- Blue eyes = Mavi gözler

- Green Eyes = Yeşil gözler

- Hazel Eyes = Ela göz

- Brown Eyes = Kahverengi gözler

- Big Eyes = Büyük gözler

- Small Eyes = Küçük Gözler

İngilizce görünüş - Look

- Handsome = Yakışıklı

- Beautiful = Güzel

- Ugly = Çirkin

- Attractive = Çekici, etkileyici

İngilizce yaş - Age

- Young = Genç

- Middle Aged = Orta yaşlı

- Old = Yaşlı

İngilizce boy - Height

- Short = Kısa

- Medyum hight = Orta boy

- Tall = Kısa

İngilizce kilo - Weight

- Thin/slim = Zayıf

- Medium weight = Orta kilo

- Flat/plump/overweight = Şişman

- Well built = Kaslı, yapılı vücut

Gördüğümüz gibi sırasıyla gözlerimiz, saçlarımız, boyumuz ve kilomuz ile birlikte fiziksel açıdan birçok farklı bölgemizi İngilizce kelimeler üzerinden bu şekilde anlatabiliriz. Mesela şimdi yukarıdaki bazı kelimeleri ele alarak örnek cümleler yazalım.

She is beautiful = O güzeldir.

He is Handsome = O yakışıklıdır.

He has got blue eyes = Onun gözleri mavidir

She is thin = O zayıftır.

He is flat = O şişmandır.

Bu şekilde yukarıdaki gibi örnekler ele almak suretiyle farklı cümleler kurabilirsiniz.

Not: Yukarıdaki kelimeleri ele almak suretiyle birinin fiziksel özelliklerini anlatırken, ‘am - is - are’ ya da ‘have got, has got’ yapılarını kullanmamız gerekmektedir. Yukarıda bu konuda bazı örnekler verdik ve bu yapıların nasıl kullanması gerektiğini yazdık. Aynı zamanda sadece başkalarına değil kendimiz için de yukarıdaki kelimeleri kullanarak fiziksel yapımızı anlatabiliriz.

I am tall = Ben uzunum.

ı am of medium height = Ben orada boyluyum.

ı have got green eyes = Benim yeşil gözlerin var.

Bu şekilde boy ve kilo ile beraber gözleriniz ya da bütün farklı dış görünüşlerinizi yazabilirsiniz. Böylece fiziksel açıdan çevrenizdeki insanlara İngilizce nasıl biri olduğunu anlatabilirsiniz. Aynı zamanda yazının ilk başında verdiğimiz soru kalıplarını kullanmak suretiyle, başkalarının da nasıl fiziksel özelliklere sahip olduğunu bu şekilde öğrenebilirsiniz.

What does she look like?

She is tall. She is of medium height. She has got brown eyes.

Gördüğümüz gibi bu şekilde soru sorabilir ve daha sonra aşağıda cevabını yine bu biçimde verebilirsiniz. Şimdi yukarıda verdiğimiz soru ile beraber cevabı inceleyin ve Türkçe karşılığını bulmaya çalışın. Aynı zamanda arkadaşlarınız ya da ailenizdeki insanların da fiziksel özelliklerini İngilizce bu şekilde yazmaya çalışın.