7. Sınıf İngilizce Personal Traits (Kişilik Özellikleri) konu anlatımı

Kişilik özellikleri tıpkı duygular gibi Olumlu (Positive) ve Olumsuz (Negative) olmak üzere ikiye ayrılır. ''Character'' ve ''Temperamen'' kelimeleri de bir insanın genel özelliklerini, huylarını ve davranışlarını tanımlamak için kullanılan diğer kelimeler arasında yer alır.

Personal Traits (Kişilik Özellikleri)

1- Olumlu Özellikler / Positive Traits

Cana Yakın - Hypocoristic ya da Accesible

Not: ''Friendly'' sözcüğü hem arkadaş canlısı hem de cana yakın anlamına gelir. Bu nedenle bazı cümlelerle Accesible sözcüğünün yerine kullanılabilir.

Titiz - Painstaking ya da Meticuolus

Disiplinli - Self disciplined ya da Unpermissive

Kuralcı - Prescriptive

Dürüst - Honest ya da Fair

Saygılı - Deferent ya da Respectful

Çalışkan - Hardworking ya da Earnest

Not: İngiizcede her sıfatın birden çok karşılığı vardır. Bu sıfatlar bazıları eş anlamlı, bazıları ise yakın anlamlıdır. Örneğin ''Hardworking'' - Sıkı çalışan kişiler için kullanılırken, ''Earnest'' kelimesi öğrenmeye hevesli kişileri tanımlar.

Düzenli / Tertipli - Regular ya da Ordinate

Güler yüzlü - Cheerful - Gracious

Sanatçı Ruhlu - Artistical ya da Artistic

Nazik - Kind ya da courteous

Kibar - Gentle

Yardımsever - Helpful ya da Lavisher

Vefalı - Faithful

Örnek Cümleler

1.A. - My grandmother is very painstaking.

Büyük annem çok titiz bizi!

1.B. - Successful soldiers are usually disciplined.

Başarılı askerler genellikle disiplinli olur.

1.C.- My brother's new darling is a friendly girl.

Ağabeyimin yeni sevgilisi cana yakın bir kız.

1.D.- Our new literature teacher is artistical.

Yeni edebiyat öğretmenimiz sanatçı ruhlu biri.

1.E. - My old friends are all faithful people.

Eski dostlarımın hepsi vefalı insanlar.

2- Olumsuz Özellikler / Negative Traits

Tembel - Lazy ya da Slacker

Disiplinsiz - Undisciplined

Saygısız - Unthinking ya da Impudent

Not: Olumsuz sıfatlar ve kişilik özelliklerinde de ''eş anlam'' ve ''yakın anlam'' ayrımı vardır. Örneğin Unthinking kelimesinin sözlük anlamı ''Düşüncesiz''dir. Planlarına sadık kalmayan ve patavatsız insanlar için kullanılır. Impudent ise genel bir tabir olup saygısızca davranan herkes için kullanılabilir.

Yalancı - Liar ya da Twister

Miskin - Sluggard

Düzensiz / Dağınık - Untidy

Asık suratlı - Surly ya da Pouter

Bencil - Selfish - Egoist

Cimri - Stingy

Kıskanç - Jealous

İnatçı - Stubborn

Not: ''Egoist'' ve ''Narsist'' gibi kelimeler hem kişisel özellikleri hem de kişilik bozukluklarını tanımlar. Evrensel ve tıbbi bir tanım olduğu için Türkçede de okunuşları ve yazılışları aynıdır.

Çıkarcı - Self seeker ya da Bottom feeder

Takıntılı - Obsessed

İkiyüzlü - Twofaced ya da Shammer

Sabırsız - Eager ya da Impatient

Kaba - Rude

Örnek Cümleler:

1.A - Our host is a surly man.

Ev sahibimiz asık suratlı biri.

1.B. - I don't like selfish people!

Bencil insanlardan hoşlanmam.

1.C.- There are many self seeker people in the world.

Dünyada çok çıkarcı insan var.

1.D. - This movie is about the life of an obsessed person.

Bu film takıntılı bir insanın hayatını anlatıyor.

1.E.- Volkan is very rude man!

Volkan, çok kaba bir adam!