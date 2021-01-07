7. Sınıf İngilizce Personal Traits (Kişilik Özellikleri) konu anlatımı
İngilizcede Personal Traits - Kişilik Özellikleri, Personal Adjectives ise Kişilik Sıfatları demektir. Bu sıfatlar, insanların karakteristik özelliklerini tanımlamak için kullanılır. Bazı sıfatlar ise insanların içinde bulunduğu ruh durumlarını belirtir. Örneğin Sad - Mutsuz / Happy ise Mutlu demektir. 7. sınıflar için İngilizce Personal Traits (Kişilik Özellikleri) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.
Kişilik özellikleri tıpkı duygular gibi Olumlu (Positive) ve Olumsuz (Negative) olmak üzere ikiye ayrılır. ''Character'' ve ''Temperamen'' kelimeleri de bir insanın genel özelliklerini, huylarını ve davranışlarını tanımlamak için kullanılan diğer kelimeler arasında yer alır.
Personal Traits (Kişilik Özellikleri)
1- Olumlu Özellikler / Positive Traits
Cana Yakın - Hypocoristic ya da Accesible
Not: ''Friendly'' sözcüğü hem arkadaş canlısı hem de cana yakın anlamına gelir. Bu nedenle bazı cümlelerle Accesible sözcüğünün yerine kullanılabilir.
Titiz - Painstaking ya da Meticuolus
Disiplinli - Self disciplined ya da Unpermissive
Kuralcı - Prescriptive
Dürüst - Honest ya da Fair
Saygılı - Deferent ya da Respectful
Çalışkan - Hardworking ya da Earnest
Not: İngiizcede her sıfatın birden çok karşılığı vardır. Bu sıfatlar bazıları eş anlamlı, bazıları ise yakın anlamlıdır. Örneğin ''Hardworking'' - Sıkı çalışan kişiler için kullanılırken, ''Earnest'' kelimesi öğrenmeye hevesli kişileri tanımlar.
Düzenli / Tertipli - Regular ya da Ordinate
Güler yüzlü - Cheerful - Gracious
Sanatçı Ruhlu - Artistical ya da Artistic
Nazik - Kind ya da courteous
Kibar - Gentle
Yardımsever - Helpful ya da Lavisher
Vefalı - Faithful
Örnek Cümleler
1.A. - My grandmother is very painstaking.
Büyük annem çok titiz bizi!
1.B. - Successful soldiers are usually disciplined.
Başarılı askerler genellikle disiplinli olur.
1.C.- My brother's new darling is a friendly girl.
Ağabeyimin yeni sevgilisi cana yakın bir kız.
1.D.- Our new literature teacher is artistical.
Yeni edebiyat öğretmenimiz sanatçı ruhlu biri.
1.E. - My old friends are all faithful people.
Eski dostlarımın hepsi vefalı insanlar.
2- Olumsuz Özellikler / Negative Traits
Tembel - Lazy ya da Slacker
Disiplinsiz - Undisciplined
Saygısız - Unthinking ya da Impudent
Not: Olumsuz sıfatlar ve kişilik özelliklerinde de ''eş anlam'' ve ''yakın anlam'' ayrımı vardır. Örneğin Unthinking kelimesinin sözlük anlamı ''Düşüncesiz''dir. Planlarına sadık kalmayan ve patavatsız insanlar için kullanılır. Impudent ise genel bir tabir olup saygısızca davranan herkes için kullanılabilir.
Yalancı - Liar ya da Twister
Miskin - Sluggard
Düzensiz / Dağınık - Untidy
Asık suratlı - Surly ya da Pouter
Bencil - Selfish - Egoist
Cimri - Stingy
Kıskanç - Jealous
İnatçı - Stubborn
Not: ''Egoist'' ve ''Narsist'' gibi kelimeler hem kişisel özellikleri hem de kişilik bozukluklarını tanımlar. Evrensel ve tıbbi bir tanım olduğu için Türkçede de okunuşları ve yazılışları aynıdır.
Çıkarcı - Self seeker ya da Bottom feeder
Takıntılı - Obsessed
İkiyüzlü - Twofaced ya da Shammer
Sabırsız - Eager ya da Impatient
Kaba - Rude
Örnek Cümleler:
1.A - Our host is a surly man.
Ev sahibimiz asık suratlı biri.
1.B. - I don't like selfish people!
Bencil insanlardan hoşlanmam.
1.C.- There are many self seeker people in the world.
Dünyada çok çıkarcı insan var.
1.D. - This movie is about the life of an obsessed person.
Bu film takıntılı bir insanın hayatını anlatıyor.
1.E.- Volkan is very rude man!
Volkan, çok kaba bir adam!
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