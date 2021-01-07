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7. SINIF
Haber Giriş: 07.01.2021 - 03:16 | Son Güncelleme:

7. Sınıf İngilizce Personal Traits (Kişilik Özellikleri) konu anlatımı

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7. Sınıf İngilizce Personal Traits (Kişilik Özellikleri) konu anlatımı
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İngilizcede Personal Traits - Kişilik Özellikleri, Personal Adjectives ise Kişilik Sıfatları demektir. Bu sıfatlar, insanların karakteristik özelliklerini tanımlamak için kullanılır. Bazı sıfatlar ise insanların içinde bulunduğu ruh durumlarını belirtir. Örneğin Sad - Mutsuz / Happy ise Mutlu demektir. 7. sınıflar için İngilizce Personal Traits (Kişilik Özellikleri) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.

Kişilik özellikleri tıpkı duygular gibi Olumlu (Positive) ve Olumsuz (Negative) olmak üzere ikiye ayrılır. ''Character'' ve ''Temperamen'' kelimeleri de bir insanın genel özelliklerini, huylarını ve davranışlarını tanımlamak için kullanılan diğer kelimeler arasında yer alır.

 Personal Traits (Kişilik Özellikleri)

 1- Olumlu Özellikler / Positive Traits

 Cana Yakın - Hypocoristic ya da Accesible

 Not: ''Friendly'' sözcüğü hem arkadaş canlısı hem de cana yakın anlamına gelir. Bu nedenle bazı cümlelerle Accesible sözcüğünün yerine kullanılabilir.

 Titiz - Painstaking ya da Meticuolus

 Disiplinli - Self disciplined ya da Unpermissive

 Kuralcı - Prescriptive

 Dürüst - Honest ya da Fair

 Saygılı - Deferent ya da Respectful

 Çalışkan - Hardworking ya da Earnest

 Not: İngiizcede her sıfatın birden çok karşılığı vardır. Bu sıfatlar bazıları eş anlamlı, bazıları ise yakın anlamlıdır. Örneğin ''Hardworking'' - Sıkı çalışan kişiler için kullanılırken, ''Earnest'' kelimesi öğrenmeye hevesli kişileri tanımlar.

 Düzenli / Tertipli - Regular ya da Ordinate

 Güler yüzlü - Cheerful - Gracious

 Sanatçı Ruhlu - Artistical ya da Artistic

 Nazik - Kind ya da courteous

 Kibar - Gentle

 Yardımsever - Helpful ya da Lavisher

 Vefalı - Faithful

 Örnek Cümleler

 1.A. - My grandmother is very painstaking.

 Büyük annem çok titiz bizi!

 1.B. - Successful soldiers are usually disciplined.

 Başarılı askerler genellikle disiplinli olur.

 1.C.- My brother's new darling is a friendly girl.

 Ağabeyimin yeni sevgilisi cana yakın bir kız.

 1.D.- Our new literature teacher is artistical.

 Yeni edebiyat öğretmenimiz sanatçı ruhlu biri.

 1.E. - My old friends are all faithful people.

 Eski dostlarımın hepsi vefalı insanlar.

 2- Olumsuz Özellikler / Negative Traits

 Tembel - Lazy ya da Slacker

 Disiplinsiz - Undisciplined

 Saygısız - Unthinking ya da Impudent

 Not: Olumsuz sıfatlar ve kişilik özelliklerinde de ''eş anlam'' ve ''yakın anlam'' ayrımı vardır. Örneğin Unthinking kelimesinin sözlük anlamı ''Düşüncesiz''dir. Planlarına sadık kalmayan ve patavatsız insanlar için kullanılır. Impudent ise genel bir tabir olup saygısızca davranan herkes için kullanılabilir.

 Yalancı - Liar ya da Twister

 Miskin - Sluggard

 Düzensiz / Dağınık - Untidy

 Asık suratlı - Surly ya da Pouter

 Bencil - Selfish - Egoist

 Cimri - Stingy

 Kıskanç - Jealous

 İnatçı - Stubborn

 Not: ''Egoist'' ve ''Narsist'' gibi kelimeler hem kişisel özellikleri hem de kişilik bozukluklarını tanımlar. Evrensel ve tıbbi bir tanım olduğu için Türkçede de okunuşları ve yazılışları aynıdır.

 Çıkarcı - Self seeker ya da Bottom feeder

 Takıntılı - Obsessed

 İkiyüzlü - Twofaced ya da Shammer

 Sabırsız - Eager ya da Impatient

 Kaba - Rude

 Örnek Cümleler:

 1.A - Our host is a surly man.

 Ev sahibimiz asık suratlı biri.

 1.B. - I don't like selfish people!

 Bencil insanlardan hoşlanmam.

 1.C.- There are many self seeker people in the world.

 Dünyada çok çıkarcı insan var.

 1.D. - This movie is about the life of an obsessed person.

 Bu film takıntılı bir insanın hayatını anlatıyor.

 1.E.- Volkan is very rude man!

 Volkan, çok kaba bir adam!

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