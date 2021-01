7. Sınıf İngilizce Offering And Making Invitations konu anlatımı

Offering and making Invitations yani teklif ve davet etme ifadeleri konusunda öncelikle soru kalıpları öğrenilir. Sonrasında ise bu soru kalıplarına karşı nasıl cevap verileceği hakkında püf noktaları verilir. Sohbetlerde bu şekilde kalıplar kullanmak için konuyu bu başlıklarda incelemek verimli bir ders çalışma sistemi oluşturacaktır.

Offering and making Invitations Soru Kalıpları

Birisine bir teklifte bulunurken ya da bir şey yapmaya davet ederken kullanabileceğiniz bu soru kalıpları kullanım alanlarına göre tercih edilir. Her soru kalıbında cümle kurulum ve fiile gelen ekler farklı olabilir.

Would You Like To… ? Soru Kalıbı

İster misin? Anlamında kullanılan bu soru kalıbında fiil herhangi bir ek almadan kullanılır. Eğer isimle birlikte kullanılıyor ise to atılır. İsime herhangi bir ek getirilmez.

Örnekler: Whould you like to join us--> bize katılmak ister misiniz?

Would you like to come to my first day at school—>Okuldaki ilk günüme gelmek ister misiniz?

Would you like a chocolate cake --> Çikolatalı kek ister misiniz?

How about/ What about? Soru Kalıbı

Ne dersin anlamında kullanılan bu soru kalıbındaki cümlelerde fiilde –ing takısı kullanılır. İsimlerde ise herhangi bir ek kullanılmaz.

Örnek: How about you go fishing--> Balık tutmaya ne dersin?

How about going to the theater--> Tiyatroya gitmeye ne dersiniz?

How about drinking a glass of hot milk--> Bir bardak sıcak süt içmeye ne dersiniz?

Fancy..? Soru Kalıbı

İster misin anlamına gelen bu soru kalıbında kendisinde sonra kullanılan fiil –ing takısı alır.

Örnek: Fancy going to Tom’s birthday party? --> Tom’un doğum günü partisine gitmek ister misin?

Let’s..? Soru Kalıbı

Hadi anlamına gelen soru kalıbıdır. Ardından gelen fiil ek almadan cümle içinde kullanılır.

Örnek: let's go to the library--> Hadi kütüphaneye gidelim?

Let's visit our village--> Hadi köyümüzü ziyaret edelim?

Shall we..? Soru Kalıbı

I ve We özneleri ile kullanılan bu soru kalıbında fiile herhangi bir getirilmez. Cümleye yapalım mı, edelim mi şeklinde anlamlar katar.

Örnek: Shall we go to park--> Parka gidelim mi?

Shall we help our dad? --> Babamıza yardım edelim mi?

Diğer Cümle Kalıpları

Bu soru kalıpları en çok kullanılanlar arasında yer alıyor. Bunlar dışında hope ile de davet cümleleri kurulabilir. İki şekilde kullanımı bulunuyor. Cümle kalıplarında fiile herhangi bir ek getirilmez.

örnek:

I hope you can go--> Umarım gidebilirsin.

I hope you to see your here--> Seni burada görmeyi umut ediyorum

Kabul Etme ya da Reddetme İfadeleri

Yapılan daveti ya da teklifi kabul ederken kullanılabilen bazı kalıp kullanımlar bulunur.

Sure: Elbette Yes, please: evet, lütfen I’ll definitely be there: kesinlikte orda olacağım

Yes, I’d love to: Evet isterim I’d love to, thanks: isterim teşekkürler

Cook: harika, Awesome: harika That sounds fun: kulağa eğlenceli geliyor.

I’m afraid I can’t: üzgünüm, yapamam No thanks. I’m full. Hayır teşekkürler tokum.