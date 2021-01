7. Sınıf İngilizce Names Of Wild Animals (Vahşi Hayvanların İsimleri) konu anlatımı

Günümüzde birçok vahşi hayvanın nesli tükenmiştir. Bazılarının ise soyu tükenmek üzeredir. ''Extinct Animals'' - Nesli Tükenen Hayvanlar demektir. ''Nesli Tükenme Tehlikesinde Olan'' hayvanları tanımlamak içinse ''Threatened with Extinction'' kelimesi kullanılır.

Names Of Wild Animals (Vahşi Hayvanların İsimleri)

1- Otçul Vahşi Hayvanlar - Herbivorous Wild Animals

Bambu ve yaprak gibi bitki çeşitleriyle beslenen hayvanlar otçul hayvan denir. Otobur ve Geviş Getiren Hayvan (Ruminant) adıyla da tanımlanır. Otçul hayvanların isimleri ve İngilizce karşılıkları şu şekildedir.

Geyik - Deer ya da Doe

Fil - Elephant

Antilop - Antilope ya da Impala

Zürafa - Giraffe ya da Camelopard

Su aygırı - Hipopotamus

Gergedan - Rhino ya da Abada

Tavşan - Rabbit

At- Horse

Deve Kuşu - Ostrich

Ağaçkakan - Woodpecker

Deve - Camel

Kaplumbağa - Turtle ya da Turtoise

Not: Bazı vahşi hayvanların isimleri İngilizcede ve Türkçede aynı şekilde yazılır ve okunur.

Örnek:

Iguana - Iguana

Zebra - Zebra

Panda - Panda

2- Etçil Vahşi Hayvanlar / Carnivorous Wild Animals

Ana besin kaynağı et olan hayvanlara etçil ya da etobur denir. Bu hayvanlardan bazıları hem et hem de ot ile beslendiği için ''hepçil'' olarak tanımlanır. İngilizcede ''Omnivorous Animals'' - Hepçil Hayvanlar demektir.

Aslan - Lion

Timsah - Alligator ya da Crocodile

Kaplan - Tiger

Maymun - Monkey

Panter - Panther ya da Cougar

Yılan - Snake

Köpek Balığı - Shark

Çita - Cheetah

Ayı - Beer

Şahin - Hawk

Baykuş - Owl

Raven - Kuzgun

Kartal - Eagle

Akbaba - Vulture ya da Condor

Kurt - Wolf

Kertenkele - Lizard ya da Ngarara

Tilki - Fox ya da Vulpes

Örnek Cümleler:

1.A. - I saw an elephant for the first time in my life.

Hayatımda ilk defa fil gördüm.

1.B. - The tallest giraffe in the world is 6 meters tall.

Dünyadaki en uzun zürafanın boyu 6 metredir.

1.C.- When I go to my grandfather's farm, I will feed the horses.

Dedemin çiftliğine gidince atları besleyeceğim.

1.D. - I saw a white horse in my dream.

Rüyamda beyaz bir at gördüm.

1.E.- We watched a documentary about crocodiles with older sister.

Ablamla birlikte timsahlar hakkında bir belgesel izledik.

1.F. - My mother is very afraid of snakes and bats.

Annem yılanlardan ve yarasalardan çok korkuyor.

1.G. - Can i have a rabbit at home?

Evde tavşan besleyebilir miyim?

1.H. - There are dozens of films about sharks.

Köpek balıkları üzerine çekilmiş onlarca film var.

1.I. - The fastest running animal in the world is a cheetah.

Çita, dünyanın en hızlı koşan hayvanıdır.

1.J. - Camels can be dehydrated for a long time.

Develer, uzun bir süre susuz kalabilir / susuzluğuna dayanabilir.

1.K. What are reptiles?

Sürüngen hayvanlar nelerdir?

Reptiles are snake, crocodile, turtle and lizard,

Sürüngen hayvanlar yılan, timsah, kaplumbağa ve kertenkeledir.

1.L. Many wild animals live in the Rainforests.

Birçok vahşi hayvan Yağmur Ormanlarında yaşar.