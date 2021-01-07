7. Sınıf İngilizce Names Of Wild Animals (Vahşi Hayvanların İsimleri) konu anlatımı
İngilizcede Wild Animals - Vahşi Hayvanlar anlamına gelir. Bu hayvanların yaşam alanlarına ise The Wild ya da Wild Nature (Vahşi Doğa) denir. Vahşi hayvanlar etçil - otçul ve hepçil olmak üzere üçe ayrılır. 7. sınıflar için İngilizce Names Of Wild Animals (Vahşi Hayvanların İsimleri) konusunu örnek cümlelerle anlattık.
Günümüzde birçok vahşi hayvanın nesli tükenmiştir. Bazılarının ise soyu tükenmek üzeredir. ''Extinct Animals'' - Nesli Tükenen Hayvanlar demektir. ''Nesli Tükenme Tehlikesinde Olan'' hayvanları tanımlamak içinse ''Threatened with Extinction'' kelimesi kullanılır.
Names Of Wild Animals (Vahşi Hayvanların İsimleri)
1- Otçul Vahşi Hayvanlar - Herbivorous Wild Animals
Bambu ve yaprak gibi bitki çeşitleriyle beslenen hayvanlar otçul hayvan denir. Otobur ve Geviş Getiren Hayvan (Ruminant) adıyla da tanımlanır. Otçul hayvanların isimleri ve İngilizce karşılıkları şu şekildedir.
Geyik - Deer ya da Doe
Fil - Elephant
Antilop - Antilope ya da Impala
Zürafa - Giraffe ya da Camelopard
Su aygırı - Hipopotamus
Gergedan - Rhino ya da Abada
Tavşan - Rabbit
At- Horse
Deve Kuşu - Ostrich
Ağaçkakan - Woodpecker
Deve - Camel
Kaplumbağa - Turtle ya da Turtoise
Not: Bazı vahşi hayvanların isimleri İngilizcede ve Türkçede aynı şekilde yazılır ve okunur.
Örnek:
Iguana - Iguana
Zebra - Zebra
Panda - Panda
2- Etçil Vahşi Hayvanlar / Carnivorous Wild Animals
Ana besin kaynağı et olan hayvanlara etçil ya da etobur denir. Bu hayvanlardan bazıları hem et hem de ot ile beslendiği için ''hepçil'' olarak tanımlanır. İngilizcede ''Omnivorous Animals'' - Hepçil Hayvanlar demektir.
Aslan - Lion
Timsah - Alligator ya da Crocodile
Kaplan - Tiger
Maymun - Monkey
Panter - Panther ya da Cougar
Yılan - Snake
Köpek Balığı - Shark
Çita - Cheetah
Ayı - Beer
Şahin - Hawk
Baykuş - Owl
Raven - Kuzgun
Kartal - Eagle
Akbaba - Vulture ya da Condor
Kurt - Wolf
Kertenkele - Lizard ya da Ngarara
Tilki - Fox ya da Vulpes
Örnek Cümleler:
1.A. - I saw an elephant for the first time in my life.
Hayatımda ilk defa fil gördüm.
1.B. - The tallest giraffe in the world is 6 meters tall.
Dünyadaki en uzun zürafanın boyu 6 metredir.
1.C.- When I go to my grandfather's farm, I will feed the horses.
Dedemin çiftliğine gidince atları besleyeceğim.
1.D. - I saw a white horse in my dream.
Rüyamda beyaz bir at gördüm.
1.E.- We watched a documentary about crocodiles with older sister.
Ablamla birlikte timsahlar hakkında bir belgesel izledik.
1.F. - My mother is very afraid of snakes and bats.
Annem yılanlardan ve yarasalardan çok korkuyor.
1.G. - Can i have a rabbit at home?
Evde tavşan besleyebilir miyim?
1.H. - There are dozens of films about sharks.
Köpek balıkları üzerine çekilmiş onlarca film var.
1.I. - The fastest running animal in the world is a cheetah.
Çita, dünyanın en hızlı koşan hayvanıdır.
1.J. - Camels can be dehydrated for a long time.
Develer, uzun bir süre susuz kalabilir / susuzluğuna dayanabilir.
1.K. What are reptiles?
Sürüngen hayvanlar nelerdir?
Reptiles are snake, crocodile, turtle and lizard,
Sürüngen hayvanlar yılan, timsah, kaplumbağa ve kertenkeledir.
1.L. Many wild animals live in the Rainforests.
Birçok vahşi hayvan Yağmur Ormanlarında yaşar.
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