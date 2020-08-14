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Geri7. SINIF 7. Sınıf İngilizce Names Of The Public Buildings (Kamu Binalarının İsimleri) konu anlatımı
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7. SINIF
Haber Giriş: 14.08.2020 - 02:40 | Son Güncelleme:

7. Sınıf İngilizce Names Of The Public Buildings (Kamu Binalarının İsimleri) konu anlatımı

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7. Sınıf İngilizce Names Of The Public Buildings (Kamu Binalarının İsimleri) konu anlatımı
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Bugün 7. Sınıfın 8. Ünitesinde bulunan Public Buildings (Kamu Binaları) konu anlatımını inceleyeceğiz. Public Buildings (kamu binaları) nedir? İşte İngilizcede yer alan Public Buildings kelimeleri ve Public Buildings konu anlatımı.

Public Building yani kamu binaları bir şehirde tüm halk tarafından kullanılabilen binalardır. Bu binaların her birinin bir amacı bulunmaktadır ve bu amaca göre insanlar bu binaları kullanır.

 İngilizcede Public Buildings Kelimeleri

 Hospital= Hastane

 Mosque= Cami

 Bakery= Fırın

 Bank= Banka

 Barber= Berber

 Butcher= Kasap

 Bus Stop= Otobüs durağı

 Cafe= Kafe

 Cinema/ Movie theatre= Sinema

 Library= Kütüphane

 Museum= Müze

 Patisserie= Pastane

 Pharmacy/ Chemist’s= Eczane

 Playground= Oyun parkı

 Police station= Polis merkezi

 Pool= Havuz

 Post Office= Postane

 Restaurant= Restoran

 Shoe Shop= Ayakkabı dükkanı

 Stationery= Kırtasiye

 Supermarket= Süpermarket

 Toy store= Oyuncak dükkanı

 Train station= Tren istasyonu

 Zoo= Hayvanat Bahçesi

 Book shop= Kitapçı

 Gym= Spor salonu

 Fire station= İtfaiye

 Pet Shop= Evcil hayvan dükkanı

 Boutique= Kıyafet dükkanı

 Green grocer= Manav

 Church= Kilise

 Gas station= Benzin istasyonu

 Circus= Sirk

 Grocery= Bakkal

 City Hall= Belediye binası

 Art gallery= Sanat galerisi

 Coffee shop= Kahve dükkanı

 Concert hall= Konser Salonu

 Newsagent’s= Gazete büfesi

 Kıosk= Büfe

 Department store= Büyük mağaza

 Clothes shop= Elbise dükkanı

 Florist= Çiçekçi

 Airport= Havaalanı

 Music store= Müzik dükkanı

 Public Buildings Konusunda Yardımcı Olacak Bilinmesi Gereken Kelimeler

 Shampoo= Şampuan

 Furniture= Mobilya

 Music CDs= Müzik Cdsi

 Dress= Elbise

 Flower= Çiçek

 Bread= Ekmek

 Medicine= İlaç

 Painkiller= Ağrı kesici

 Muffin= Ufak kek

 Magazine= Dergi

 Newspaper= Gazete

 Draw Money= Para çekmek

 Letter= Mektup

 Trainers= Spor ayakkabı

 Report a crime= Bir suçu ihbar etmek

 Watch a film= Bir film izlemek

 Sale= İndirim

 Pay the bills= Faturaları ödemek

 Addict= Bağımlı olmak

 Inform new adress= Yeni adres hakkında bilgilendirmek

 Burglar/ Robber/ Thief= Hırsız

 Buy= Satın almak

 Charity= Bağış

 Chat= Sohbet etmek

 Corner= Köşe

 Crowded= Kalabalık

 Destroy= Tahrip etmek, imha etmek

 Enormous/ Huge= Kocaman

 İnformation= Bilgi

 Historical= Tarihi

 Have fun= Eğlenmek

 Hungry= Aç

 Make friends= Arkadaş yapmak

 Leave= Ayrılmak

 Map= Harita

 Mummy= Mumya

 Neigbour= Komşu

 Paintings= Tablo

 Ride= Binmek

 Shopping= Alışveriş yapmak

 Store/ shop= Mağaza, dükkan

 Seafood= Deniz ürünü

 Wallet= Cüzdan

 Skirt= Etek

 Fitting room= Deneme odası

 Size= Beden

 Try on= Giyip denemek

 Free= Bedava

 Parcel= Kargo

 Look for= Aramak

 Fizzy drinks= Gazlı içecekler

7. Ünite İçerinde Bulunan Aklınızda Tutmanız Gereken Bazı Önemli Kalıplar

 Can I help you? (Size yardım edebilir miyim?)

 What size are you? (Hangi bedensiniz?)

 Can I try it on? (Onu deneyebilir miyim?)

 How much is it? (Ücreti ne kadar?)

 İt is on sale. (O indirimde)

 Do you have this shirt in blue? (Bu eteğin mavisi var mı?)

 Who’s it for? (Kimin için?)

 I am looking for a T-shirt. (Ben bir tişört arıyorum.)

 Örnek Cümleler

 A: I need a new guitar. (Benim yeni bir gitara ihtiyacım var.)

 B: You can go to the music store. (Sen müzik dükkanına gidebilirsin.)

 A: I need a pair of trainers. (Benim spor ayakkabıya ihtiyacım var.)

 B: Why don’t w ego to a shoe shop? (Neden bir ayakkabı dükkanına gitmiyoruz?)

 A: I am goin tı go the greengrocer’s. (Ben manava gideceğim.)

 B: what will you do there? (Orada ne yapacaksın?)

 A: I will buy some vegetables and fruits. (Biraz sebze ve meyve alacağım.)

 

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