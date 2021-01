7. Sınıf İngilizce Making Simple Suggestions With Should (Should / Shouldn't İle Basit Önerilerde Bulunma) konu knlatımı

7. sınıf İngilizce dersi Should konusunu işleyeceğiz. Önce sohuld kelimesinin cümle içerisinde kullanılırken hangi görevleri üstlendiğini göreceğiz. Ardından ise sohuld kelimesinin olumlu, olumsuz, soru cümlesi içinde kullanımlarını göreceğiz.

7. Sınıf İngilizce Making Simple Suggestions With SHOULD (SHOULD / SHOULDN'T ile Basit Önerilerde Bulunma) Konu Anlatımı

Should yapısı kelimelerde tavsiyede bulunmak için kullanılır. Örnek verilecek olursa“ hava bugün yağmurlu, şemsiyeni almalısın” cümlesinde should yapısı kullanılmalıdır. Should aynı zamanda cümle içerisinde öğüt verme anlamı da taşır. Örnek verilecek olursa “eğer daha iyi İngilizce konuşmak istiyorsan daha çok ders çalışmalısın” cümlesi içinde should kullanılmalıdır. Should bir cümleye”-meli, -malı” anlamı katar.

Olumlu Cümlelerde Should Kullanımı

Cümleye öncelikle (I, you, we, they, he, she, it) özne ile başlanır. Ardından ise Should kelimesi kullanılır ve ardından fiiller olduğu gibi ilk haliyle yazılır. Should hiçbir özneye göre şekil almamaktadır her özne de should olarak kullanılırken, fiillerde değişmeden kullanılır.

You should take a painkiller. (Sen bir ağrıkesici almalısın.)

I should eat vegetables. (Ben sebze yemeliyim.)

He should stay in bed. (O erkek yatakta kalmalı.)

I should drink milk. (Ben süt içmeliyim.)

Olumsuz Cümlelerde Should Kullanımı

Eğer sohuld kalıbını olumsuz kelimelerde kullanmak istiyorsak; shouldn’t şeklinde kullanılmalıdır. Cümle öncelikle (I, you, we, they, he, she, it) özne ile başlanır ve ardından shouldn’t kalıbı gelir. Bunun ardından ise fiilin birinci hali kullanılır. Sohuldn’t cümleye “yapmamalısın” anlamını katmaktadır. Yapmamanın daha iyi olacağını belirtir.

You shouldn’t eat fast food. (Sen fast food yememelisin.)

He shouldn’t drink cold water. (o soğuk su içmemelidir.)

We shouldn’t heavy things. (Biz ağır şeyler taşımamalıyız.)

Soru Cümlelerinde Should Kullanımı

Eğer soru cümlelerinde should kullanmak isteniyorsa cümleye should ile başlanır ve ardından (I, you, we, they, he, she, it) özne ile devam edilir ve bunun ardından yine fiilin birinci hali kullanılır.

A: Should she g oto bed early? (O kız yatağa erken gitmeli mi?)

B: Yes she should. (Evet, o kız gitmeli.)

A: Should he eat hamburger? (O erkek hamburger yemeli mi?)

B: No, he shouldn’t. (Hayır, o yememeli.)

A: Should they drink milk? (Onlar süt içmeli mi?)

B: Yes they should. (Evet, onlar içmeli.)

Şimdi Should konusu ile ilgili cümleler kurarak öğrendiklerimizi pekiştirelim.

You shouldn’t drink so much coffe; it’s bad for health. (Sen çok fazla kahve içmemelisin; o senin sağlığın için kötü olur.)

You shouldn’t go to that restaurant. The food is terrible. (Sen o restorana gitmemelisin; oranın yemekleri berbat.)

He should help animal charities. (O erkek hayvan dernelerine yardım etmeli.)

Children shouldn’t drink sugary drinks. It’s not very healthy. (Çocuklar şekerli içecekler içmemelidir. Sağlıkları için kötüdür.)

It is rainy. She should take her umbrella. (Hava yağmurlu. O kız şemsiyesini almalı.)

You shouldn't be so lazy. (Sen bu kadar tembel olmamalısın.)

You should wear warm clothes when the snow is falling. (Kar yağarken kalın kıyafetler giymelisin.)

You should regulate your diet. (Beslenmeni düzenlemelisin.)