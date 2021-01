7. Sınıf İngilizce Making Simple Suggestions (Teklifte Bulunma İfadeleri) konu anlatımı

İngilizcenin en önemli farklılığı konuşma ve yazma alanında farklı kullanımlar olmasıdır. Cümle yapısının Türkçeye göre farklı dizilişte olması ve cümle yapısına göre değişen anlam kalıpları da teorikte kalan eğitimin pratiğe dönüşmesini engeller. İngilizcede cümle kalıpları vardır. Bir öneride bulunmak için “let us” ya da “let’s + verb kalıbı kullanılır.

Teklifte Bulunma Kalıpları

İngilizcede birine teklifte bulunmak için kullanılan kalıp let’s + verb kalıbı kullanılır. Hadi yapalım, hadi gidelim gibi anlamlara gelir. Bunun yanında Shall we?, Whay don’t you?, How about? Yapıları da bir kimseye öneride bulunurken kullanılabilecek kalıplardır.

LET’S Kalıbı

Cümlede kullanıldığında cümleye hadi anlamı katar. Let’s do ( Hadi yapalım ) gibi kullanımları bulunur. Diğer teklif kalıplarından farklı ise bu kalıp bir soru cümlesini ifade etmez. Bu kalıplarda bazı püf noktaları vardır. Let’s kullanılan cümlelerde özne yer almaz. Çünkü her zaman gizli özne olarak we cümlede bulunur. Ayrıca bu kalıp sadece düz cümle yaparken kullanılır. Soru cümlelerinde bu kalıp kullanılmaz.

Örnek Cümleler:

Let’s buy ice-cream ( Hadi dondurma alalım).

Olumlu cevap verirken --> Yes, Let’s ya da Yes, that’s good idea

Olumsuz cevap verirken --> No, Let’s not ya da uzun cevap olarak No, that’a not a good idea şeklinde cevap verilebilir.

Olumsuz cümle örnekleri:

Let's not be late. My mother gets angry ( Geç kalmayalım. Annem kızar.)

Let's not go out. the weather is very hot ( Dışarı çıkmayalım. Hava çok sıcak)

SHALL WE Kalıbı

Bu kalıp kullanıldığı cümlenin eylemine birlikte yapalım mı anlamı katar. Shall we kalıbı Let’s den ayıran özellik soru cümlesi kurmasıdır. Ancak iki kalıbı kullanırken de yüklem yalın halde olur. Biri içi bir şey yapmak istediğinizde Shall I? Yapasını kullanabilirsiniz.

Örnek Cümleler:

Shall we play computer game? ( Bilgisayar oyunu oynayalım mı?)

Shall I make you a cup of tea? ( Sana bir bardak kahve yapayım mı?)

Olumsuz cümle örnekleri:

Shall we not leave home? ( Evden çıkmayalım mı?)

WHY DON’T Kalıbı

Cümle içinde kullanılan why don’t kalıbı fiile neden yapmıyorsun anlamı verir. Shall we ile aynı anlama gelen bir kalıptır. Bu kalıpta da eylem yalın halde kullanılmalıdır.

Örnek Cümle:

1.) I don’t understand this topic ( Bu konuyu anlamıyorum)

2.) Why don’t you ask you to teacher ( Neden öğretmene sormuyorsun?)

HOW ABOUT Kalıbı

Bu kalıp cümleye ne dersin anlamı katar. Shall we ve why don’t gibi soru cümlesi olan How about, diğer kalıplardan farklı olarak kullanıldığı cümlede eyleme –ing takısı alır.

Örnek Cümle:

1.) The weather is hot today ( Bugün hava çok sıcak )

2.) How about eating ice cream ( Dondurma yemeye ne dersin )

CAN ve COULD Kalıbı

Can ve Could kalıbı teklif kalıpları içinde kullanılmakta ve suggestions grubunda yer alır.

Örnek Cümle:

We can go to school if you want ( Eğer istersen okula gidebiliriz.)