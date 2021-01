7. Sınıf İngilizce Making Predictions With Wıll konu anlatımı

Gelecek zaman belirten "will" kalıbı, cümle eylemi gerçekleştirilirken, gelecek ile yapılacak oluşumları ifade etmek için kullanılmaktadır.

Future Tense (Will) Konu Anlatımı

Gelecek zaman ile yapılacak eylemleri işaret veya ifade ederken, "will" kalıbı kullanılmaktadır. Gelecek zaman kalıplarından biri olan "will" ekinin kullanıldığı durumlarda, özne yerine geçen "he, she, it" sözcükleri 's' takısı ekini almamaktadır. Bu durumun haricinde will ile oluşan soru kalıplarında, do ve does yardımcı fiil ekleri de getirilmemektedir. Will kalıbı, cümle içinde kısaltılmak istendiğinde ise 'll' hususuna dönüşür.

Will ile oluşturulan cümle yapılarında, yardımcı fiil konumunda olan will yanına mutlaka bir fill alarak, doğru bir biçimde kullanılır.

Olumlu cümlelerde yapı düzeni: Subject + Will + Verb şeklindedir.

Example: He will play.

She will clean the office.

I will graduate in one months.

Olumsuz cümlelerde, var olan cümle düzeyi: Subject + Will/Not (Won't) + Verb şeklinde oluşturulmaktadır. Olumsuz cümle kalıplarında, will yanına not ekini de alarak, won't kalıbına dönüşür.

Example: You won't work.

They won't go to the hospital.

He won't eat dinner tomorrow.

Soru cümlesi kalıplarında ise, Will + Subject + Verb durumu hakimdir. Soru cümlelerinde will başa alınır.

Example: Will she go?

Will you talk to your grandfather?

Will we go to do cinema tonight?

Simple Future Tense (Will) Nerelerde Kullanılmaktadır?

1.) Öncelikle will, gelecekte olacağını düşündüğümüz eylem ya da olayları temsilen kullanılmaktadır. Gelecekte oluşabilecek olgular; tahmin, beklenti, inanç, ümit veya hesaplama sonucu bir durumun ürünü olabilir.

Örneğin, emin olunmayan bir hava tahminde 'yarın kar yağacak' durumun ifade edilmesi, " it will snow tomorrow" şeklinde ifade edilir.

Bunun haricinde beklenti, tahmin ve geleceğe dair bir durum içerisine giren cümlelerde; I'm afraid, I expect, perhaps, I hope, I sure, probably, definetely ya da certainly kelimeleri sıklıkla tercih edilmektedir.

I'm sure she will forget my birthday again.

(Eminim, doğum günümü tekrardan unutacak.)

They probably won't earn money.

( Muhtemelen para kazanamayacaklar.)

2.) Will sözcüğünün başka bir kullanım alanında ise, aniden gelişen gelecek planları ve eylemleri içinde kullanıldığı görülmektedir.

There is a cheetah in the garden. I will call the zoo.

( Bahçede bir çıta var. Hayvanat bahçesine telefon edeceğim.)

I'm sweating from the heat. Are you? Then I will turn on the air conditioning.

(Sıcaktan terledim. Öyle mi? O zaman klimayı açayım.)

Bazı durumlarda will kalıbı, birine söz verme, tehdit etme, teklif yapma, niyet belirtme ya da red etme anlamlarına da gelebilmektedir.

She won't speak to you again.

(Seninle, bir daha konuşmayacağım.)

Will I bring you something to eat?

( Sana yiyecek bir şeyler getireyim mi?)

Will İle Tahminde Bulunma Konusu

​​​​İngilizce 'will', gelecek ile ilgili tahminde bulunma, bir konu hakkında karar belirtme, teklifte ya da vaatte bulunma anlamlarında kullanılmaktadır. Will, tahminde bulunduran cümle yapılarını genellikle,

​​​​​​Will I/ Won't + master şeklinde oluşturmaktadır.

​​​​​​Example: She will be late, tomorrow.

(O, yarın geç kalacak.)