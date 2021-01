7. Sınıf İngilizce Comperatives (Karşılaştırma Cümleleri) konu anlatımı

Karşılaştırma yaparken cümle içerisinde kullandığımız sıfat uzunsa kelimenin başına ''more'' getirilir. Örneğin, iki şeyin fiyatını karşılaştırıp birinin daha pahalı olduğunu söylemek istediğimizde ''more expensive'' yazarız. ''Cold'' - ''Fine'' ve ''Rich'' gibi kısa sıfatlarda ise ''More'' kelimesi yerine ''er'' eki kullanılır. Örneğin ''daha zengin'' yazmak istediğimizde ''more rich'' değil ''richer'' şeklinde yazmalıyız.

İngilizce Comperatives (Karşılaştırma Cümleleri)

1- More - Than ile Kurulan Karşılaştırma Cümleleri:

Örnek Cümleler

1.A.- My father is more handsome than Emre's father.

Benim babam Emre'nin babasından daha yakışıklı.

1.B - The book I started reading today is more beautiful than others.

Bugün okumaya başladığım kitap diğerlerinden daha güzel.

1.C.- This blue shirt is more expensive than the other shirt

Bu mavi gömlek diğer gömlekten daha pahalı.

1.D.- I became more beautiful after going to the hairdresser.

Kuaföre gittikten sonra daha güzel oldum.

1.E - Dogs are more loyal than cats.

Köpekler kedilerden daha sadıktır.

1.F.- Burak is more popular this year than last year.

Burak bu yıl, geçen yıla göre daha popüler.

1.G. - The last question on the exam was more difficult than the other questions.

Sınavdaki son soru diğer sorulardan daha zordu.

1.H.- Murat is more intelligent than his brother.

Murat, kardeşinden daha zeki.

1.I - You have to be more careful now.

Artık çok daha dikkatli davranmalısın.

1.J.- The Joker is a more dangerous criminal than Cat Girl in Batman film.

Batman filminde Joker, Kedi Kızdan daha tehlikeli bir suçlu.

1.K - She's much more famous now that I've heard.

Duyduğuma göre O artık çok daha ünlü biri.

1.L.- This table is more useful than other tables.

Bu masa diğer masalardan daha kullanışlı.

1.M.- I am writing more hopeful poems and stories now.

Artık daha umutlu şiirler ve öyküler yazıyorum.

2- ''Er'' Eki ile Kurulan Karşılaştırma Cümleleri:

1.A. - Today I'm better than yesterday.

Bugün düne göre daha iyiyim.

Not: İngilizcede ''good'' - ''gooder'' şeklinde değil ''better'' şeklinde yazılır.

1.B. - This movie is longer than the movie we watched yesterday..

Bu film dün izlediğimiz filmden daha uzun.

1.C. Ayça is taller than Selin.

Ayça'nın boyu Selin'den daha uzun.

1.D. Across the world, women live longer than men.

Dünya genelinde kadınlar erkeklerden daha uzun yaşar.

1.E. This year I'm solving math problems faster.

Bu yıl matematik problemlerini daha hızlı çözüyorum.

1.F.- Walking is healthier than sitting.

Yürümek oturmaktan daha sağlıklıdır.

1.G.- The poem I wrote is a little shorter than the poem Ali wrote.

Benim yazdığım şiir Ali'nin yazdığı şiirden biraz daha kısa.

1.H. - Earth is bigger than the Moon and Mars.

Dünya Ay'dan ve Mars'tan daha büyüktür.

1.I - My grandfather's clock is older than my father's.

Dedemin saati babamın saatinden daha eski.

1.J.- Rabbits run faster than turtles.

Tavşanlar, kaplumbağalardan daha hızlı koşar.

1.K - Ali became happier after moving to Bursa.

Ali, Bursa'ya taşındıktan sonra daha mutlu oldu.

1.L.- This book is thinner than the other.

Bu kitap diğerinden daha ince.