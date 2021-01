7. Sınıf İngilizce Accepting And Refusing konu anlatımı

''Why not'' (Neden Olmasın) - Yes I'd love to (Evet, isterim.) - That's Sound Great (Kulağa Harika Geliyor) kelimeleri de günlük hayatta en çok kullanılan kabul etme ifadeleri arasında yer alıyor. Bize sunulan öneriyi reddetmek istediğimizde ise şu kelimelerden birini kullanabiliriz. ''Sorry'' (Üzgünüm) - ''No, never'' (Hayır, asla) - ''I can't make it'' (Yapamam) ve ''No thanks'' (Hayır, teşekkürler). Bu ifadelerden sonra gelen cümlelere ise ''mazeret cümleleri'' adı verilir.

Accepting and Refusing (Kabul Etme ve Reddetme İfadeleri

1- Accepting (Kabul Etme) İfadeleri

İngilizcede gelen teklifleri birçok farklı ifade ile kabul etmek mümkündür. Bu ifadeler, yöneltilen soruya ve soran kişinin samimiyet derecesine bağlı olarak değişebilir.

- ''Sure'' ve ''Yes, Please'' İfadeleri.

Örnek Cümleler:

1.A. - Do you want sugar for your coffee? - Kahvene şeker ister misin?

Yes, please. - Evet, lütfen.

1.B. - Would you like a cake with your tea? - Çayın yanına kek ister misin?

Yes, please. - Evet lütfen.

1.C. - Would you like to come to the schoolyard with us?

Bizimle okula gelmek ister misin?

Sure. - Elbette.

1.D. - Would you like to go to the movies with my mom?

Annemle sinemaya gitmek ister misin?

Sure, I want to go to the movies with my mom.

Elbette, annem ile sinemaya gitmek isterim.

- ''Why Not'' - ''Awesome - Cool'' İfadeleri

Örnek Cümleler:

1.A - Would you be a member of the book club?

Kitap kulübüne üye olmak ister misin?

Why not?

Neden olmasın?

Not: Bazı cümlelerde ''Sure'' ve ''Why not'' kelimeleri bir arada kullanılabilir.

1.B. - Do you want to read me a book?

Bana kitap okumak ister misin?

Sure, why not?

Elbette, neden olmasın?

1.C. - Will you come to Selin's birthday party with us tomorrow?

Yarın bizimle Selin'in doğum günü partisine gelir misin?

Awesome! Harika.

Not: İngilizcede ''Awesome'' ve ''Cool'' kelimeleri harika demektir. Bu kelimeler genellikle ''Yes'' yerine kullanılır ve onaylama anlamına gelir.

- Diğer Kabul Etme İfadeleri:

1.A. - We meet with friends tomorrow. Would you like to come?

Yarın arkadaşlarla buluşuyoruz. Sen de gelir misin?

Yes, of course. Where is it?

Evet, elbette. Nerede?

1.B - Will you come to our house tomorrow to play video games?

Yarın bilgisayar oyunu oynamak için bizim eve gelir misin?

Yeah , sounds good :

Evet , kulağa hoş geliyor.

2- Refusing (Reddetme) İfadeleri:

1.A. - Will you come to play basketball with us tomorrow?

Yarın bizimle basketbol oynamaya gelir misin?

Sorry , but I’m too busy.

Üzgünüm ama çok meşgulüm.

1.B. - Shall we go to the cinema on Thursday?

Perşembe günü sinemaya gidelim mi?

I’d love to but my uncles are coming that day.

Çok isterim fakat o gün amcamlar gelecek.

1.C. - Will you come to Bursa with us next week?

Haftaya bizimle Bursa'ya gelir misin?

Maybe, another time.

Belki, başka bir zaman.