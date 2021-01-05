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7. SINIF
Haber Giriş: 05.01.2021 - 05:11 | Son Güncelleme:

7. Sınıf İngilizce Accepting And Refusing konu anlatımı

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7. Sınıf İngilizce Accepting And Refusing konu anlatımı
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İngilizcede bize sunulan teklifleri değerlendirirken belli başlı kalıplar kullanırız. Bu teklifleri ya da önerileri kabul etmek için ''Accepting'' ifadelerinden birini seçebiliriz. ''Accepting'' ifadelerinden en çok kullanılanları şu şekilde sıralanabilir: ''Yes, of course'' (Evet, kesinlikle.) - ''Sure'' (Olur) - ''Cool - Awesome'' (Harika). 7. sınıflar için İngilizce Kabul Etme ve Reddetme ifadelerini örnek cümlelerle anlattık.

''Why not'' (Neden Olmasın) - Yes I'd love to (Evet, isterim.) - That's Sound Great (Kulağa Harika Geliyor) kelimeleri de günlük hayatta en çok kullanılan kabul etme ifadeleri arasında yer alıyor. Bize sunulan öneriyi reddetmek istediğimizde ise şu kelimelerden birini kullanabiliriz. ''Sorry'' (Üzgünüm) - ''No, never'' (Hayır, asla) - ''I can't make it'' (Yapamam) ve ''No thanks'' (Hayır, teşekkürler). Bu ifadelerden sonra gelen cümlelere ise ''mazeret cümleleri'' adı verilir.

 Accepting and Refusing (Kabul Etme ve Reddetme İfadeleri

 1- Accepting (Kabul Etme) İfadeleri

 İngilizcede gelen teklifleri birçok farklı ifade ile kabul etmek mümkündür. Bu ifadeler, yöneltilen soruya ve soran kişinin samimiyet derecesine bağlı olarak değişebilir.

 - ''Sure'' ve ''Yes, Please'' İfadeleri.

 Örnek Cümleler:

 1.A. - Do you want sugar for your coffee? - Kahvene şeker ister misin?

 Yes, please. - Evet, lütfen.

 1.B. - Would you like a cake with your tea? - Çayın yanına kek ister misin?

 Yes, please. - Evet lütfen.

 1.C. - Would you like to come to the schoolyard with us?

 Bizimle okula gelmek ister misin?

 Sure. - Elbette.

 1.D. - Would you like to go to the movies with my mom?

 Annemle sinemaya gitmek ister misin?

 Sure, I want to go to the movies with my mom.

 Elbette, annem ile sinemaya gitmek isterim. 

 - ''Why Not'' - ''Awesome - Cool'' İfadeleri

 Örnek Cümleler:

 1.A - Would you be a member of the book club?

 Kitap kulübüne üye olmak ister misin?

 Why not?

 Neden olmasın?

 Not: Bazı cümlelerde ''Sure'' ve ''Why not'' kelimeleri bir arada kullanılabilir.

 1.B. - Do you want to read me a book?

 Bana kitap okumak ister misin?

 Sure, why not?

 Elbette, neden olmasın?

 1.C. - Will you come to Selin's birthday party with us tomorrow?

 Yarın bizimle Selin'in doğum günü partisine gelir misin?

 Awesome! Harika.

 Not: İngilizcede ''Awesome'' ve ''Cool'' kelimeleri harika demektir. Bu kelimeler genellikle ''Yes'' yerine kullanılır ve onaylama anlamına gelir.

 - Diğer Kabul Etme İfadeleri:

 1.A. - We meet with friends tomorrow. Would you like to come?

 Yarın arkadaşlarla buluşuyoruz. Sen de gelir misin?

 Yes, of course. Where is it?

 Evet, elbette. Nerede?

 1.B - Will you come to our house tomorrow to play video games?

 Yarın bilgisayar oyunu oynamak için bizim eve gelir misin?

 Yeah , sounds good :

 Evet , kulağa hoş geliyor.

 2- Refusing (Reddetme) İfadeleri:

 1.A. - Will you come to play basketball with us tomorrow?

 Yarın bizimle basketbol oynamaya gelir misin?

 Sorry , but I’m too busy.

 Üzgünüm ama çok meşgulüm. 

 1.B. - Shall we go to the cinema on Thursday?

 Perşembe günü sinemaya gidelim mi?

 I’d love to but my uncles are coming that day.

 Çok isterim fakat o gün amcamlar gelecek. 

 1.C. - Will you come to Bursa with us next week?

 Haftaya bizimle Bursa'ya gelir misin?

 Maybe, another time.

 Belki, başka bir zaman.

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