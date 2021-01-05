7. Sınıf İngilizce Accepting And Refusing konu anlatımı
İngilizcede bize sunulan teklifleri değerlendirirken belli başlı kalıplar kullanırız. Bu teklifleri ya da önerileri kabul etmek için ''Accepting'' ifadelerinden birini seçebiliriz. ''Accepting'' ifadelerinden en çok kullanılanları şu şekilde sıralanabilir: ''Yes, of course'' (Evet, kesinlikle.) - ''Sure'' (Olur) - ''Cool - Awesome'' (Harika). 7. sınıflar için İngilizce Kabul Etme ve Reddetme ifadelerini örnek cümlelerle anlattık.
''Why not'' (Neden Olmasın) - Yes I'd love to (Evet, isterim.) - That's Sound Great (Kulağa Harika Geliyor) kelimeleri de günlük hayatta en çok kullanılan kabul etme ifadeleri arasında yer alıyor. Bize sunulan öneriyi reddetmek istediğimizde ise şu kelimelerden birini kullanabiliriz. ''Sorry'' (Üzgünüm) - ''No, never'' (Hayır, asla) - ''I can't make it'' (Yapamam) ve ''No thanks'' (Hayır, teşekkürler). Bu ifadelerden sonra gelen cümlelere ise ''mazeret cümleleri'' adı verilir.
Accepting and Refusing (Kabul Etme ve Reddetme İfadeleri
1- Accepting (Kabul Etme) İfadeleri
İngilizcede gelen teklifleri birçok farklı ifade ile kabul etmek mümkündür. Bu ifadeler, yöneltilen soruya ve soran kişinin samimiyet derecesine bağlı olarak değişebilir.
- ''Sure'' ve ''Yes, Please'' İfadeleri.
Örnek Cümleler:
1.A. - Do you want sugar for your coffee? - Kahvene şeker ister misin?
Yes, please. - Evet, lütfen.
1.B. - Would you like a cake with your tea? - Çayın yanına kek ister misin?
Yes, please. - Evet lütfen.
1.C. - Would you like to come to the schoolyard with us?
Bizimle okula gelmek ister misin?
Sure. - Elbette.
1.D. - Would you like to go to the movies with my mom?
Annemle sinemaya gitmek ister misin?
Sure, I want to go to the movies with my mom.
Elbette, annem ile sinemaya gitmek isterim.
- ''Why Not'' - ''Awesome - Cool'' İfadeleri
Örnek Cümleler:
1.A - Would you be a member of the book club?
Kitap kulübüne üye olmak ister misin?
Why not?
Neden olmasın?
Not: Bazı cümlelerde ''Sure'' ve ''Why not'' kelimeleri bir arada kullanılabilir.
1.B. - Do you want to read me a book?
Bana kitap okumak ister misin?
Sure, why not?
Elbette, neden olmasın?
1.C. - Will you come to Selin's birthday party with us tomorrow?
Yarın bizimle Selin'in doğum günü partisine gelir misin?
Awesome! Harika.
Not: İngilizcede ''Awesome'' ve ''Cool'' kelimeleri harika demektir. Bu kelimeler genellikle ''Yes'' yerine kullanılır ve onaylama anlamına gelir.
- Diğer Kabul Etme İfadeleri:
1.A. - We meet with friends tomorrow. Would you like to come?
Yarın arkadaşlarla buluşuyoruz. Sen de gelir misin?
Yes, of course. Where is it?
Evet, elbette. Nerede?
1.B - Will you come to our house tomorrow to play video games?
Yarın bilgisayar oyunu oynamak için bizim eve gelir misin?
Yeah , sounds good :
Evet , kulağa hoş geliyor.
2- Refusing (Reddetme) İfadeleri:
1.A. - Will you come to play basketball with us tomorrow?
Yarın bizimle basketbol oynamaya gelir misin?
Sorry , but I’m too busy.
Üzgünüm ama çok meşgulüm.
1.B. - Shall we go to the cinema on Thursday?
Perşembe günü sinemaya gidelim mi?
I’d love to but my uncles are coming that day.
Çok isterim fakat o gün amcamlar gelecek.
1.C. - Will you come to Bursa with us next week?
Haftaya bizimle Bursa'ya gelir misin?
Maybe, another time.
Belki, başka bir zaman.
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