7. Sınıf Fen Bilimleri Uzay Araştırmaları konu anlatımı

17. yüzyılda teleskobun icat edilmesiyle uzayı keşfetmek hız aldı. Ayrıca uzay araştırmaları teleskop ile beraber daha sonraları uzay sondaları, uzay mekikleri, uzay roketleri ve uydu ile devam etti. Günümüzde hala bu çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Uzay Araştırmaları

Uzay araştırmaları birçok farklı dala ayrılmıştır. Ayrılan bu dallar sayesinde uzay araştırmaları çok daha geniş kapsamlı hale geldi. Ancak bu araştırmaları daha iyi anlayabilmek için mutlaka bazı tanımları öğrenmemiz gerekmektedir.

Uzay istasyonu: Bilim insanlarının ve astronotların uzayda uzun bir süre kalmasını sağlayan uzay araçları uzay İstasyonu olarak bilinmektedir.

Uluslararası uzay istasyonu: Uluslararası Uzay İstasyonu yapımında birçok farklı ülke çalışmıştır. Öyle ki dünyadan çıplak gözle dahi görünebilir. Büyüklüğü tam olarak Bir futbol sahası kadardır. Dünyanın etrafını tam olarak 90 dakika içerisinde dolaşmaktadır. İçinde Astronotlar bulunur ve uzay araştırmaları ile deneyler gerçekleştirilir.

Uzay roketi: Uzaya uydu ve uzay aracı taşımak için uzay roketleri kullanılmaktadır. Taşımış oldukları yakıt ile beraber oksijen üzerinden yanması eşliğinde gazların itmesi sonucu ilerler. Uzay roketleri genelde 1 defa kullanılır. Ancak uzay roketlerinin birden fazla kez kullanılması için, günümüzde farklı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Uzay mekiği: Uzay mekiği yeniden kullanılabilen araçlardır. Tıpkı bir roket gibi hızlı şekilde havalanır ve dikkatli bir biçimde iniş yapar. Özellikle inişi daha çok bir uçağa benzer. Uydu yerleştirmek ya da uzayla ilgili araştırma gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Bu konuda Columbia uzay mekiği ilk uzay mekiği olarak bilinmektedir.

Uzay sondası: Uzaktan kumanda ile uzaya gönderilen ve uzay araştırmalarında kullanılan araçtır. Özellikle toprak ve atmosfer analizi yaparken, ilgili bölge hakkında fotoğraflar çeker.

Uzay Teleskobu: Uzayda belirlenmiş olan yörüngeler etrafında dönen teleskoplardır. Dünyadaki ışık kirliliği ile beraber herhangi bir olumsuz hava şartlarından etkilenmeyen cihazlardır. Günümüzde hala kullanan Hubble Uzay Teleskobu en büyük teleskoptur.

Yapay uydular: İnsan eliyle yapılmış olan ve dünyanın yörüngesine yerleştirilmiş uydular yapay uydu olarak bilinmektedir. Birçok farklı görevi bulunmaktadır. Bunlar içerisinde başta haberleşme için çok önemlidir. Aynı zamanda meteoroloji hakkında bilgi verir ve gök cisimlerini inceler. Aynı zamanda askeri amaçla kullanılır.

Uzay Araştırmaları Nedenleri

Birçok farklı sebepten dolayı uzay araştırmaları gerçekleştirilmektedir. İnsanlık adına ve insanların gelişmesi için çok önemli sebepler barındırır.

- Güneş sistemimize araştırmak ve aynı zamanda gezegenlerin yapısını öğrenmek.

- Dünya dışındaki yaşam olasılığını araştırmak.

- Yıldızlar, galaksiler ve karadelikler ile beraber tüm uzayı incelemek.

- Fizik, kimya, biyoloji, tıp ve endüstri gibi alanlarda önemli katkılar sağlanması.

- Uzayda yaşanan doğal olayların anlaşılması ve ölçülmesi.

- Dünyanın dışında uzayda başka gezegenlerde insanlık için yararlı olacak enerji ve kaynakları bulmak.

- Dünyadaki yeraltı ve yerüstü kaynaklarının tespit edilmesi.

- Denizlerden faydalanma.

- Meteoroloji ve haberleşme ile beraber enerji amaçlı.

Bu şekilde daha birçok farklı sebep söylemek mümkün. Önemli olan günümüzde hala devam etmesi ve uzay araştırmalarının vazgeçmeden sürmesidir.

Astronot: Uzay araştırmaları adına uzaya giden kişilere astronot denir. Ancak bu konuda Ruslar astronot kelimesi yerine kozmonot kelimesini kullanmaktadır. Uzaydaki koşullara uyum sağlayabilmek için Astronotlar özel uzay kıyafetleri giyer. Böylece güneşin zararlı ışınlarından uzak kalırlar. Aynı zamanda vücut sıcaklığını ve hava basıncını sabit tutar.