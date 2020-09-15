7. Sınıf Fen Bilimleri Moleküller konu anlatımı

Atomlar ile beraber moleküller madde için büyük öneme sahiptir. Moleküller farklı şekillerde olabilir ve değişik kimyasal etkilere uğrayabilir. Bu doğrultuda günümüzde birçok değişik molekül bulunmaktadır. Şimdi bu molekülleri ele alarak neler olduğuna bakalım be inceleyelim.

Moleküller

Farklı veya aynı atomlar birbirleri ile elektron alışverişi yapmadan bir araya gelebilirler. Böylece aynı veya farklı atomların elektron alışverişi olmadan bir araya gelerek oluşturdukları yapı molekül olarak bilinmektedir. Aynı zamanda moleküller atom kümeleri olarak da bilinmektedir.

Maddenin en küçük yapı taşı atom olması ile beraber, bazı maddelerin en küçük yapı taşları ise molekül olabilir. Yani hem atom hem de molekül maddenin en küçük yapı taşlarıdır.

Bazı maddeler bu konuda aynı atomun oluşturduğu moleküllerden meydana gelebilmektedir. Ayrıca bazı maddeler ise farklı atomların meydana getirdiği moleküller üzerinden oluşur. Doğada aynı tür atomlardan oluşan moleküllere dünya üzerinden örnek vermek mümkündür. Bunlar oksijen ile hidrojendir ve bu moleküller doğada atomik şekilde bulunmazlar. Daha çok moleküler (atom kümeleri) şeklinde bulunmaktadırlar.

Bazı maddeler ise değişik atom türleri üzerinde meydana gelen moleküllerden oluşmuştur. Mesela şeker ile su değişik atom türlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş moleküller şeklinde bilinir.

Not 1: Farklı atom türlerinden oluşmuş olan moleküllerin özellikleri ve büyüklükleri değişkenlik gösterebilir. Mesela su molekülü meydana getiren hidrojen ile oksijenin özellikleri ve büyüklükleri farklıdır.

Not 2: Moleküler en az iki atomdan oluşur. Aynı zamanda ikiden fazla atomun bir araya gelmesi ile birlikte oluşabilmektedir. Buna bir örnek vermek gerekirse hidrojen molekülü iki atomun bir araya gelmesi üzerine oluşmaktadır. Ancak şeker molekülüne bakıldığı zaman ise içerisinde toplamda 24 atom yer almaktadır. Bu konuda bilmemiz gereken bazı tanımlar bulunmaktadır.

Basit yapılı molekül: Eğer bir molekül az sayıda atom içeriyor ise o zaman buna basit yapılı molekül denir.

Karmaşık yapılı molekül: Çok sayıda atom içeren moleküller için ise karmaşık yapılı molekül denmektedir.

Basit yapılı molekül ile beraber karmaşık yapılı moleküller doğada farklı maddelerde bulunabilmektedir. Aynı zamanda bir araya gelmek suretiyle yaşam için önemli maddeleri oluştururlar. O yüzden tüm canlı varlıklar için moleküllerin önemi çok büyüktür.

Mutlaka farklı tür atomların bir araya gelmesi ya da aynı tür atomların bir araya gelmesi ile oluşan moleküller konusunda, aradaki özellikleri ve farkları iyi bilmek gerekmektedir. Yukarıdaki bilgileri tekrar etmek suretiyle bu konuyu daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.

Ayrıca doğada en küçük yapı taşı olarak atomun bilinmesi ile beraber, bunlar içerisinde molekül de yer almaktadır. Buradaki en büyük fark elektronlar arasında herhangi bir alışveriş olmadan, atomların bir araya gelmesi ile molekülün oluşmasıdır. Böylece doğanın önemli yapı taşlarının oluşmasına ortam hazırlanır. Ayrıca bu işlem doğada sürekli olarak gerçekleşir.

Not: Elektron alışverişi gerçekleşmeden atomların bir araya gelmesiyle oluşan moleküller, birçok değişik özelliğe sahip olabilirler. Bu durum özellikle basit yapılı molekül ve karmaşık yapılı moleküle bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Doğada birçok değişik molekül bulunmaktadır ve bunlar atomların elektron alışverişi yapmadan bir araya gelmesiyle meydana gelir.