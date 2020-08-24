7. Sınıf Fen Bilimleri Işığın Soğurulması konu anlatımı

Işığın soğurulması madde ile beraber gerçekleşir. Bu doğrultuda madde ile ışık soğurulduğu zaman bazı değişiklikler ortaya çıkar. Bu değişiklikler madde üzerinde meydana gelir. Şimdi hem ışığın soğurulmasının ne olduğuna bakalım hem de madde üzerinde oluşturduğu etkileri inceleyelim.

Işığın Soğurulması

Gündelik yaşam içerisinde ışığın soğurulması sürekli olarak gerçekleşir. Peki, o zaman ışığın soğurulması nedir? Gelin hep beraber önce bu sorunun cevabını öğrenelim.

Işığın soğurulması: Işığın cisimler tarafından tutulmasına ışığın soğurulması denmektedir. Bu konuda ışığın madde tarafından soğurulması ile beraber maddenin sıcaklığı artış gösterir. Aynı zamanda Işığın soğurulması ile beraber böylece ışık enerjisi ısı enerjisine dönüşmüş olur. Işığın soğurulması hakkında öğrenmemiz gereken bazı unsurlar mevcuttur.

- Beyaz cisimler ışığın tamamını yansıtır.

- Siyah cisimler ise ışığı soğurur.

- Saydam cisimlere ışığın büyük birçoğunu ilettiği için soğurulma az yaşanır.

- Mat ve koyu cisimler ışığı daha fazla soğurma yeteneğine sahiptir. Bu sebepten dolayı kış aylarında daha koyu renkli elbiseler giyerken, yaz aylarında ise daha açık renkli giysileri kullanırız.

Örnek: Elimizde 3 farklı renkte şişe olsun. Bu şişelerin renkleri mavi, beyaz ve siyah olsun. Daha sonra bu şişeleri güneş alan bir yere yerleştirelim. Aynı zamanda başlangıçta içerisine aynı sıcaklığa sahip su ekleyelim. Şişeleri güneş ışığı altında yaklaşık olarak 5 dakika kadar tutalım. Şimdi suların son sıcaklıklarını karşılaştıralım.

Cevap: Yukarıda söylediğimiz gibi koyu renkli cisimler ışığı soğurur açık renkli cisimler ise ışığı yansıtır. O sebepten dolayı siyah renkli şişe içerisindeki suyun sıcaklığı daha fazla olur. Daha sonra mavi en son ise beyaz gelir.

Işığın Soğurulmasının Etkileri Nelerdir?

Işığın soğurulması ile beraber özellikle madde üzerinde birçok farklı değişiklik olur. Bu değişiklikler ile beraber farklı etkiler ortaya çıkar.

- Cisimlerin sıcaklıkları artış gösterir.

- Giysilerin renkleri solar.

- Güneş ışığı altında kalan besinler bozulur.

- Güneş ışığının soğurulması sayesinde çiçekler fotosentez yapabilir.

- Güneş pilleri aracılığıyla enerji üretilir.

- Güneş enerjisi sayesinde sıcak su üretilir.

- Işığın soğurulması ile beraber tuzlu su damıtılmak suretiyle tatlı su elde edilir.

- Pencereden içeri güneş ışığı soğurulması yaşandığı için evin içi ısınır.

- Patlayıcı ve yanıcı maddelerin fazla ısınmaması amacıyla koyu renkli şekilde yapılır.

- Radyometre yaprakları Işığın soğurulması ile beraber dönmeye başlar.

Radyometre (Işık Değirmeni) Nedir?

Radyometre ortamda bulunan Işık şiddetini ölçmeye yarayan bir araçtır. Bu konuda ışık çarkı ya da ışık değirmeni olarak da radyometre bilinir. Radyometrenin havadan etkilenmeyen cam fanusu bulunur. Bu fanus içerisinde aynı zamanda yaprakları yer alır. Bu Yaprakların bir yüzü beyaz diğer yüzü ise siyah olarak hazırlanmıştır. Böylece Işık miktarı arttığı sürece radyometre içerisinde yer alan yapraklarında hızı artış gösterir. Yani daha hızlı şekilde dönmeye başlarlar. Böylece ışık enerjisi hareket enerjisine dönüştürülür. Yani yaprakları döndüren ışığın farklı renkleridir.

Özellikle ışığın soğurulması ile beraber günümüzde güneş enerjisinden faydalanılmaktadır. Böylece yenilenebilen enerji olarak güneş enerjisi günümüzde evlerde ya da birçok farklı fabrikada kullanılmaktadır. Her geçen zamanda kullanılmaya devam ediyor.

Genel olarak ışığın soğurulmasını ele aldığımız zaman koyu renkli ışıklar daha fazla ısı oluşturur ve radyometreyi hızlandırır. Fakat açık renkler ise çok fazla ısı yaymaz ve radyometre hızlı şekilde dönmez.