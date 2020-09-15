7. Sınıf Fen Bilimleri Hücre Ve Yapısı konu anlatımı

Canlılar için hücre büyük bir öneme sahiptir. Canlıların yaşamasını sağlayan en önemli yapı taşıdır. Besin alışverişi, iyileşme, büyüyüp gelişme ve depolama gibi daha birçok farklı unsur adına mutlaka hücreler gereklidir. Aynı şekilde hücrenin yapısı farklı bölümlere ayrılmaktadır. Şimdi hücreler içerisinde neler var bir bakalım.

Hücre ve Yapısı

İlk olarak hücre nedir bunu öğrenerek başlayalım.

Hücre: Canlıların canlılık özelliğini gösteren en küçük yapı taşlarına hücre denmektedir. Hücrelerin belli başlı bazı özellikleri bulunur.

- Hücreler canlıdır.

- Canlıların vücudu hücrelerden oluşmaktadır.

- Aynı zamanda hücreler kendi başlarına yaşam özelliği gösterebilen yapılardır.

Canlılarda gerçekleştirilen tüm yaşamsal olaylar hücre içerisinde sağlanır. Bunlar içerisinde boşaltım, solunum ve büyüme gibi daha birçok unsur söz konusudur. Ancak hücreler o kadar küçüktür ki çıplak gözle görülmesi mümkün değildir. Hücreleri görebilmek için bir mikroskop gerekir.

Hücrenin temel kısımları: Hücre genel olarak üç temel kısımdan oluşmaktadır. Bunları dıştan içe doğru sayarsak hücre zarı sitoplazma ve çekirdek bulunmaktadır.

Hücre Zarı

Hücre zarı hücreleri dış etkilere karşı koruma altına alır. Aynı zamanda esnek bir yapısı bulunur. Üzerinde por ismi ile bilinen geçitler vardır. Bu geçitler sayesinde besin alışverişi gerçekleşir. Hücreler her maddeyi içeri almaz ya da her maddeyi dışarı çıkarmaz. Aynı zamanda yapısı genel olarak protein yağ ve karbonhidrattan oluşmaktadır. Hücre zarının belli başlı bazı özellikleri bulunmaktadır.

- Hücreye şekil vermekle görevlidir.

- Hücreyi her türlü dış etkilere karşı korur.

- Aynı zamanda hücrenin madde alışverişini kontrol etmektedir.

- Canlıdır.

- Hücrenin dağılmasına engel olur.

Hücre Duvarı

Hücre zarının etrafını saran sert ve dayanıklı yapı hücre duvarı olarak bilinmektedir. Bitki hücreleri ile beraber bakteri ve mantarlarda bulunur. Ancak hayvan hücrelerinde bulunmaz. Diğer yandan bitkilere dayanıklılık sağlamaktadır. Genel yapısı ise selülozdan oluşmuştur. Ayrıca bitkiyi iç ve dış olumsuz koşullara karşı korur. Hücre duvarı tam geçirgen olmak ile beraber aynı zamanda cansızdır.

Sitoplazma

Yumurta akı kıvamında olan sitoplazma çekirdek ile hücre zarı arasını doldurmaktadır. Yapısının büyük bir kısmı sudur ve aynı zamanda saydam ve akışkandır. Yaşamsal olaylar genelde sitoplazma içerisinde gerçekleşir. O yüzden bu yönüyle çok önemli bir yapıdır. Bunlar içerisinde solunum, boşaltım ve sindirim, madde sentezlemesi ve enerji üretimi ile beraber beslenme gibi pek çok olay yer almaktadır. Bu konuda yaşamsal olayların gerçekleştirdiği yapılara organel denmektedir. Sitoplazmanın içerisinde karbonhidrat, protein, yağ, mineraller ve hormonlar ile enzimler bulunmaktadır.

Özellikle hücre içerisinde bazı organeller bulunmaktadır. Bu organeller sayesinde birçok farklı yaşamsal olay devam eder ve her bir organelinin farklı görevleri bulunmaktadır.

- Endoplazmik retikulum maddelerin depolanması ve sentezlenmesi ile görevlidir.

- Golgi cisimciği salgı maddelerinin üretilmesini, kesecikler halinde paketlenmesi konusunda görevlidir.

- Mitokondri oksijen ve besin yakmak suretiyle vücut için gerekli olan enerjiyi sağlar.

- Lizozom hücre içerisinde yer alan maddelerin sindirilmesi konusunda görev alır.

- Ribozom virüsler hariç bütün canlılarda bulunur ve proteinin üretiminde görevlidir.

- Sentrozom canlı içerisinde hücrelerin bölünmesi konusunda görevlidir.

- Koful ise hücrede depolama görevi görür.

Tüm bu organeller bitkiler, hayvanlar ve insanlarda yer almaktadır. Ancak saydığımız bütün bu organeller tüm canlılarda bulunmaz. Bazıları bitkilerde, bazıları hayvanlarda ve bazıları ise insanlarda ya da diğer canlılarda yer alır.