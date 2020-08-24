7. Sınıf Fen Bilimleri Elementler Ve Elementlerin Sembolleri konu anlatımı

Dünyada yaklaşık olarak günümüzde 115 kadar element bulunmaktadır. Bu elementlerden 90 tanesi dünyada kendiliğinden yer alır. Diğer geri kalanı ise bilim insanları tarafından laboratuvarda yapılan deneyler ışığı altında keşfedilmiştir. Bu konuda günümüzde hala yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, ileriki zamanlarda daha çok fazla element ortaya çıkarılabilir.

Elementler ve Elementlerin Sembolleri

Bilimsel çalışmalar yapılırken elementlerin isimlerini uzun uzun yazmak çok zaman kaybı yaratmaktadır. Aynı zamanda iletişimi zorlaştırmakta ve yapılan çalışmaların daha zor bir duruma düşmesine sebebiyet vermektedir. O sebepten dolayı günümüzde elementler ve semboller (Simge) ile beraber gösterilirler.

- Elementler genelde 1 veya 2 ve 3 harften oluşurlar.

- Genelde elementleri Yunanca veya Latince ilk harfleri ele alınarak ona göre kısaltma yapılır.

N = Azot (Nitrojen)

H = Hidrojen

C = Karbon (Carbon)

Yukarıda verdiğimiz gibi daha birçok farklı ve önemli elementler bulunmaktadır. Bu elementlerin her biri kısa harfleri üzerinden ele alınarak değerlendirilir.

Not: Eğer aynı harfle başlayan elementler var ise, o zaman bu elementlerden birinin yanına ikinci Latince ve Yunanca harf getirilir. Böylece elementler birbirlerinden ayrılır ve daha doğru şekilde okunur.

Ca = Kalsiyum (Calsium)

Elementlerin sembolleri her daim evrenseldir. Diğer bir ifade ile tüm dünyada aynı şekilde kullanılır. Bunun temel amacı ortak bilim dili oluşturmak ve bilimsel iletişimi daha kolay hale getirmektir. Ayrıca elementler ülkelere bağlı olarak uzun okunuşu ve yazılışı açısından değişkenlik gösterebilmektedir. Fakat kısaltılmış harfleri ortak şekilde dünya çapında Latince ve Yunanca isimlerinden gelir.

Periyodik Tablo: Elementlerin belirli bir kurala bağlı olarak yerleştirilmiş olduğu çizelgeye periyodik tablo denmektedir. Böylece elementlerin insan eliyle hayat bulan bazı özellikleri oluşur.

- Element numarası

- Element adı

- Element sembolü

Bu şekilde periyodik tablo içerisinde elementler sıralı biçimde yerleştirilir ve böylece daha kolay kullanım imkanı elde edilir.

Periyodik tablodaki ilk 20 element ve en çok kullanılan elementler

Periyodik tabloda ilk 20 element sırasıyla şu şekilde yer almaktadır.

1) H = Hidrojen

2) He = Helyum

3) Li = Lityum

4) Be = Berilyum

5) B = Bor

6) C = Karbon

7) N = Azot

8) O = Oksijen

9) F = Flor

10) Ne = Neon

11) Na = Sodyum

12) Mg = Magnezyum

13) Al = Alüminyum

14) Si = Silisyum

15) P = Fosfor

16) S = Kükürt

17) Cl = Klor

18) Ar = Argon

19) K = Potasyum

20) Ca = Kalsiyum

Aynı zamanda günümüzde farklı amaçlar doğrultusunda pek çok alanda en fazla kullanılan elementler ve simgeleri söz konusudur. Şimdi Bunları sırasıyla ele alalım.

- Cr = Krom

- Fe = Demir

- Co = Kobalt

- Ni = Nikel

- Cu = Bakır

- Zn = Çinko

- Ag = Gümüş

- Sn = Halay

- Au = Altın

- Hg = Civa

- Pb = Kurşun

Özelliklerine bağlı olarak tüm bu elementler günümüzde pek çok amaçla kullanılmaktadır. Özellikle hayatımızda kullandığımız farklı ürünler ile beraber aldığımız hizmetler açısından da bu elementler değerlendirilir. Hala periyodik tablo içerisindeki elementler bilim insanları tarafından laboratuvarlarda deneye sokuluyor. Bu deneyler neticesinde yeni elementler keşfedilmeye çalışılmaktadır.

Siz de dünyadaki bütün farklı element isimlerini ve simgelerini ele alarak karşılıklı şekilde yazabilirsiniz. Böylece daha hangi elementler olduğunu daha iyi biçimde anlayabilirsiniz.