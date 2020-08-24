7. Sınıf Fen Bilimleri Cisimlerin Renkli Görünmesi konu anlatımı

Güneşten gelen ışık beyaz şeklinde bilinir ve bütün renklerin bir araya gelmesiyle oluşur. Temel renkler bir araya gelmek suretiyle beyaz rengi oluşturmaktadır. Bunlar kırmızı, mavi ve yeşil renkleridir. Daha sonra diğer bütün renkler ise bu renklerin az ya da çok birleşmesi ile beraber meydana gelir. Sonuç olarak ise bütün ışık renkleri bir araya geldiği zaman beyaz ışık oluşur. O yüzden renkler farklı miktarlarda ve sayılarda bir araya gelmesiyle gördüğümüz birçok değişik rengi oluştururlar.

Cisimlerin Renkli Görünmesi

Etrafımızda birçok farklı renk görürüz. Bu renkler sayesinde maddeleri, yani kullandığımız eşyaları görürüz ve onları değerlendiririz. Maddenin renkli görünmesi ise ışığı yansıtmalarından dolayı gerçekleşir. Eğer ortamda ışık yoksa maddeler ışığı yansıtamaz ve böylece çevremizde şahit olduğumuz cisimleri göremeyiz.

Not: İsimlerin farklı görünmesinin temelinde değişik renkleri yansıtması yatar. Yani cisimler ne kadar çok rengi yansıtırsa o derece farklı renkler oluşur. Çünkü renkler bir araya gelmek ile beraber değişik renkleri meydana getirirler.

Eğer bir maddeyi ya da cisim üzerine gelen beyaz ışığın tamamını yansıtıyorsa beyaz görünür. Ancak üzerine gelen hiçbir beyaz ışığı yansıtmıyorsa o zaman siyah bir görünüm ortaya çıkar. Mesela mavi ve yeşil rengi soğurup kırmızı yansıtıyor ise o zaman kırmızı görünür. Eğer kırmızı ve mavi soğurup yeşil yansıtıyorsa o zaman yeşil renk ortaya çıkar.

Örnek: Eğer iki farklı renk yansıtılıyorsa o zaman bu renkler bir araya gelerek farklı bir renk meydana getirir. Örneğin kırmızı ve yeşil aynı anda yansıtılıyorsa o zaman ortaya sarı renk çıkar. Bu şekilde farklı renkler bir cisim üzerinden aynı anda yansıtıldığı zaman, çevremizde gördüğümüz birçok değişik renk oluşur.

Maddelerin Renkli Işık Altında Görünümü

Maddeler üzerine gelen hangi renkleri yansıtırsa o renklerin karışımı üzerinden oluşmuş rengi görür. Çünkü bazı renkler bir araya geldiği zaman başka renk ortaya çıkarır. Bu durum maddeler üzerinden yansıyan renkler ile ortaya çıkar. Örneğin bir çiçeğin kırmızı görünmesi, üzerine gelen beyaz renk içerisinde yeşil ve mavi rengi soğurması ile ortaya çıkar. Çünkü o zaman yalnızca kırmızı renk yansımış olur.

Bu durumda gelen Işık renkli olursa ne olur? Işığın yansıması ve soğurulması kuralı değişmediği için aynı şekilde çiçek yine kırmızı görünür. Eğer üzerine gelen renk içerisinde kırmızı yok ise o zaman renklerin tamamını soğurur ve siyah görünür.

Işığın Soğurulması Nedir?

Maddeler ve cisimler gelen ışıkları yansıtmak ve soğurmak yöntemi üzerinden değişik renkler ortaya çıkarırlar. Böylece çevremizde birçok farklı renk görürüz ve maddeleri değişik renk üzerinden algılarız. Yansıtmanın ne demek olduğunu öğrendik. Peki, ışığın soğurulması nedir?

Işığın soğurulması: Bir maddenin üzerine gelen ışığın yansıtılmayarak tutulmasına ışığın soğurulması denmektedir. Bu doğrultuda Işığın soğurulması ile beraber madde daha çok ısınmaya başlar.

Genelde koyu renkler ışığın büyük bir oranını soğurmaktadır. Bu doğrultuda çok az bir miktar ışık yansır. Ancak açık renkli yüzeyler renkleri daha fazla yansıtır ve değişik renkler ortaya çıkar. O yüzden daha koyu giysiler tercih ettiğimiz zaman terleriz. Çünkü çok fazla renk soğurur ve bu da ısınmaya sebep olur. Bu sebepten dolayı yaz aylarında daha açık renkli giysiler giyeriz.