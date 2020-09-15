İnsanoğlunun bir varlığı görmemesi o varlığın olup olmadığı ile ilgili zaman zaman şüpheye düşer. Ancak insanoğlu birçok varlığı mevcut beş duyu organı ile algılaması mümkün değildir. Çok uzaktaki gezegenleri, gece vakti güneşi, süt atomların içinde dönen elektronları göremez. Bu durum insanoğlunun görmediği bir şey inanmaması gibi bir durumum aslında olmadığının göstergesidir. Bu durumda yine göremediğimiz bir şeyin var olması ya da olmaması da mümkündür. İnsanoğlu her şeyi görecek ve hissedecek şekilde yaratılmamıştır.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Varlıklar Alemi Konu Anlatımı

Görünmeyen bir varlığının var olduğu bilimsel metotlarla araştırarak, düşünerek ve güvenilir kaynaklardan öğrenilerek farkına varılabilir. Allah’ü Teala'nın varlığını ise düşünerek bulmak mümkündür. Evrende her şeyin kendi kendine oluşabilecek kapasitesi yoktur. Bütün bu evreni yaratan bir yaratıcı olmak zorundadır. Bu sebeple Allah'ın var olduğunu düşünerek bulmak mümkündür.

Meleklerin Varlığı

Meleklerin varlığını düşünerek bulmamız mümkün değildir. Çünkü melekler beş duyu organı ile veya bilimsel herhangi bir aletle görülemez. Meleklerin var olduğunu İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okuyarak öğrenebiliriz. Melekler hakkında detaylı bilgiyi Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin varlığı ile ilgili Allah’u Teala; 'her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.' diyerek Bakara Suresi 98 ayette buyurmuştur.

Yine meleklerin varlığı ile ilgili 'kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. 'Diyerek Nisa Suresi 136. Ayette buyurmuştur. Allah’u Teala'ya iman meleklerin varlığına da iman etmeyi gerektirmektedir. İmanın şartları arasında bulunan meleklere iman dine mensup olmak için en önemli kriterlerden biridir. İman şartları olarak bilinen iman esasları ise; Allah'a iman, meleklere iman, kutsal kitaplara iman, Ahirete iman, kaza ve kadere imandır. Daha birçok meleklere imanla ilgili ayet bulunmaktadır.

Varlıklar Alemi

Evrendeki her şeyi yüce Allah yaratmıştır. Her şey varlıklar aleminde oluşturmaktadır. İnsanın algıladığı varlıkların dışında, duyu organlarının algılayamadığı varlıklarda bulunur. Varlıklar alemi gözle görülebilen ve görülmeyen varlıklar olarak sınıflandırılır. Melekler de görünmeyen varlıklar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Meleklerin Özellikleri

- Melekler maddi bir bedene sahip olmayan nurdan yaratılmış varlıklardır.

- Gözle görülmezler.

- İnsanlar gibi yeme içme gibi ihtiyaçları yoktur.

- Erkeklik ve dişilik ihtiyaçları yoktur. Evlenmezler ve çoğalmazlar.

- Çok hızlı hareket eden varlıklardır.

- İrade sahibi değillerdir. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmekle görevlidir.

- Melekler farklı biçimlere bulunabilen varlıklardır.

- Özellikle vahiy meleği Cebrail zaman zaman insan görünümüne gelmiştir.

- Melekler gaybı bilemez.

- Meleklerin en önemli görevlerinden bir tanesi de sürekli Allah'a ibadet etmektir.

- Hiçbir zaman isyan etmezler.

- Kanatları olan varlıklardır.

- Allah'u Teala'nın isteklerini yerine getirmek amacıyla zaman zaman yeryüzünde inebilirler.

Bilinen Melekler

Allah'ü Teala'nın bildirdiği meleklerden 4 büyük melek bulunmaktadır.

4 büyük melek; Cebrail, İsrafil, Azrail ve Mikail’dir.

Cebrail; vahiy meleğidir. Allah’u Teala emirlerini, kutsal kitaplarını, peygamberlere ileten elçidir.

İsrafil; Sur denilen aleti iki kez üfleyecek olan melektir.

Azrail; Allah'ın izni ve emriyle eceli gelenlerin canlarını alacak melektir.

Mikail; Rüzgar, yağmur, kar, gibi doğa olaylarını düzenleyen melektir.

Yazıcı; melekler insan hayatı boyunca yaptığı iyilik ve kötülükleri yazan meleklerdir.

Koruyucu melekler; insanları görünür ve görünmez birçok tehlikeye karşı koruyan meleklerdir.

Görünmeyen varlıklar arasında cin ve şeytan da bulunmaktadır. Varlıkları kesin olan ancak genel anlamda bilinmeyen varlıklar olarak cin ve şeytandan bahsedilebilir.