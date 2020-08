7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Tutum Ve Davranışlar konu anlatımı

Dinimiz bize her zaman güzel ahlaklı olmayı öğütler. Güzel bir ahlaka sahip olmak için insanlara karşı davranışlarımız ölçülü, kibar ve saygılı olmalıdır.

Tutum ve Davranışlar

1- Dürüstlük:

Toplum içerisinde küçük büyük fark etmeksizin herkese karşı dürüst olmalıyız. Yalanın küçüğü büyüğü, pembesi beyazı olduğunu kavramak çok önemlidir. Ayrıca ''şaka olsun diye yalan söyledim'' açıklaması da yersiz olur. Çünkü şaka insanları güldürmek için yapılırken yalan insanları kandırmak için söylenir. Söylenilen yalanlar bir gün mutlaka ortaya çıkar.

2-Yardımseverlik:

Anne babamız bizden bir ev işinde yardım istediğinde onları geri çevirmemeliyiz. Aynı şekilde okuldaki arkadaşlarımızla da her zaman yardımlaşma ve dayanışma içindeyiz. İhtiyaç anında sadece yakın çevremizdeki kişilere değil, tanımadığımız insanlara da yardım eli uzatmalıyız. Apartmana girip çıkarken komşularımız için kapıyı tutabilir, yaşlı insanların market poşetlerini taşımalarına yardımcı olabiliriz.

3-Sabır:

Sabır, en büyük erdemlerden biridir. Bize anlatılan birçok peygamber gösterdikleri sabırla Allah'ın takdirini kazanmıştır. Bu peygamberlerden biri Hz. Nuh'tur. Kuran'ı Kerim'de 950 yıl boyunca kavminin kavminin arasında kaldığı söylenen Hz. Nuh insanları yaklaşan tufan konusunda uyarmaktan bir an bile vazgeçmemiştir. Hz. Muhammed ise Mekke'de gördüğü onca baskıya rağmen tüm zorluklara sabırla göğüs germeyi bilmiştir. Her zaman sabırlı olmalı ve ''sabrın sonu selamettir'' sözünü bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız.

4- Hoşgörülü Olmak:

Bizden daha farklı düşünen insanları yargılamak, çok yanlış bir tutumdur. Herhangi bir konu hakkında herkesin kendine ait bir görüşü vardır. Doğal olan da budur. Eğer bir kişinin bir kusur işlediğini görürsek yaptığı hatayı başkalarına anlatmamalıyız. Hoşgörülü olmak demek aynı zamanda başkalarının kusurlarını örtmek demektir. Her insan her zaman hata yapabilir. Önemli olan aynı hataları defalarca tekrarlamamaktır.

Hoşgörülü olmak aynı zamanda affedici olmak demektir. Kin tutmak yerine bağışlamayı bilmeliyiz. Hz. Yusuf, kardeşleri tarafından kuyuya atılmasına rağmen yıllar sonra onları affetmişti. Kuran-ı Kerim'in birçok ayetinde de affetmenin bizim için daha hayırlı olacağı yazar.

5- Taklitten Uzak Durmak:

Televizyonun ve internetin başında fazla vakit geçiren çocukların izledikleri kişileri taklit etmesine çok sık rastlanır. Sadece çocuklar değil yetişkinler de izledikleri dizi ya da filmdeki gibi karakterler gibi davranmaya, konuşmaya başlayabilir. Unutulmamalıdır ki taklitçi davranışlar insana hiçbir şey kazandırmaz. Kazandırmadığı gibi kişiliğine çok büyük zararlar verir. Her zaman kendimiz gibi davranmalı ve düşünmeliyiz. Başkalarıyla fikir alışverişinde bulunsak bile kendi düşüncelerimizi ifade etmeliyiz.

6- Saygılı Olmak:

Saygı, çok geniş bir kavram olup hem konuşmamızı hem de davranışlarımızı kapsar. Konuşurken argo ve kaba ifadeler kullanmaktan kaçınmalıyız. Yüksek sesle konuşmamalı, biri bizimle konuştuğu sırada başka bir şeyle ilgilenmemeliyiz. Birilerinin konuşmasını gizlice dinlemek ya da eşyalarını karıştırmak da son derece saygısızca bir tutumdur. İnsanların bize verdiği sırları bir ömür boyu saklamalı ve kimseyle paylaşmamalıyız.

Eğitimimizde büyük emekleri olan öğretmenlerimize karşı saygıyı hiçbir zaman elden bırakmamalıyız. Konuşmadan önce parmak kaldırmalı ve sınıftan çıkmadan önce izin almalıyız.

Edindiğimiz tutumlar hem hayata bakış açımızı hem de karakterimizi etkiler. Zamanla kişiliğimizin bir parçası olurlar. Sergilediğimiz davranışlar ise diğer insanların bizim hakkımızda ne düşüneceğini belirler. Toplum içerisinde sevilen ve saygı duyulan biri olmak istiyorsak biz de insanlara saygı duymalı ve sevgiyle yaklaşmalıyız.